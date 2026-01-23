社会人野球「第80回JABA東京スポニチ大会」の開幕日、始球式に参加する方を募集しています。会場は神宮球場、等々力球場。投手1名または投手と捕手のバッテリー2名でお申し込みください。第１・第２試合は小中学生を優先し、第３試合は一般の方にもご参加いただけます。詳細は、イベントサイト「スポニチプラスα」でご確認ください。

開幕日始球式実施日程：2026年3月7日(土) ※第２希望まで申込可能

【神宮球場】・第１試合(９時予定) ＥＮＥＯＳ 対 西濃運輸・第２試合(12時予定) ＪＲ東日本 対 ＹＢＳホールディングス・第３試合(15時予定) 日本製鉄かずさマジック 対 ＪＲ東海 【等々力球場】・第１試合(９時予定) ＪＦＥ東日本 対 西部ガス・第２試合(12時予定) セガサミー 対 日本製紙石巻・第３試合(15時予定) ＮＴＴ東日本 対 日本新薬

募集要項

・応募資格：投手１名、または投手・捕手のバッテリー２名※小学４年生以上の方※各種メディアの取材や写真撮影などをご承諾いただける方※野球経験の有無は問いません※始球式後は、当該の試合をスタンド観戦できます※グラウンド内は撮影可能ですが、ライブでの配信はご遠慮ください。・応募期間：1月22日(木)14:00 ～2月20日(金)23:59 ・当落発表：2026年2月23日(月)以降、当選者にメールで連絡いたします【雨天順延の場合】７日開催予定の２球場・全６試合が中止の場合のみ、８日に順延いたします。さらに８日の試合も中止となった場合は、当企画は中止とさせていただきます。

https://sponichi-plus-alpha.sponichi.net/baseball/sn80-fcp/

