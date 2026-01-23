「自産自消のできる社会をつくる」を理念に掲げる株式会社マイファーム(京都府京都市、代表取締役：西辻一真)は、「令和７年度農山漁村女性活躍表彰（主催：農山漁村男女共同参画推進協議会）」の運営主体として、当該受賞者（個人・団体）の決定をお知らせします。令和７年度農山漁村女性活躍表彰式は、「農山漁村女性の日（※１）」の関連行事として、令和８年３月３日に行います。

（※１）農林水産省では、農林水産業・農山漁村の発展に向け、女性が農林水産業の重要な担い手として、より一層能力を発揮していくことを促進するために、毎年３月10日を「農山漁村女性の日」と設定しています。農林水産業に携わる女性の各種スキルの向上・強化を目的とした「大農業女子会2025in淡路」が開催されるなど、「農山漁村女性の日」の前後を中心に、年間を通して全国で様々な行事が開催されています。令和７年度の表彰では、女性の登用を推進する「女性登用・組織参画部門」の新設や、支援する立場からの取組を評価する部門の統合・改編が行われ、農山漁村における多様な女性活躍を称える取組が進められています。

趣旨

「農山漁村女性活躍表彰」は、女性が農山漁村でいきいきと活躍できる環境づくりに資することを目的に農林水産業及び農山漁村の活性化、農林水産業経営や政策・方針決定への女性の参画推進、次世代リーダーとなりうる若手女性の農林水産業への参入など、女性活躍推進のために優れた活動を行っている個人や団体の方々を表彰しています。

受賞団体・個人（敬称略）

最優秀賞

（農林水産大臣賞）

女性地域社会参画部門（個人）： 埼玉県 越生町 山口 由美女性地域社会参画部門（組織）： 長野県 小諸市 味工房小諸すみれ（代表 渡部 五代）女性登用・組織参画部門： 埼玉県 比企郡滑川町 比企地域女性農業委員・農地利用最適化推進委員連絡会（代表 杉田 京子）女性優良ビジネス部門： 大阪府 富田林市 乾 裕佳女性新規事業・チャレンジ部門： 神奈川県 足柄上郡山北町 花坂 薫女性活躍応援・次世代育成支援部門： 広島県 尾道市 株式会社ジョージア園芸（代表 村上 力）

優秀賞

（農林水産省経営局長賞）

女性地域社会参画部門（個人）： 三重県 多気郡多気町 中西 眞喜子女性地域社会参画部門（組織）： 熊本県 山鹿市 幸の郷かほく（代表 古田 美生子）女性登用・組織参画部門： 千葉県 東金市 両総土地改良区（代表 森 英介）女性優良ビジネス部門： 茨城県 猿島郡境町 株式会社光ファーム 篠塚 朋子女性新規事業・チャレンジ部門： 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 株式会社SATO FARM（代表 佐藤 恵美）

（林野庁長官賞）

女性地域社会参画部門（組織）： 佐賀県 佐賀市 佐賀市婦人林業研究会（代表 山粼 栄子）

（水産庁長官賞）

女性新規事業・チャレンジ部門： 大分県 佐伯市 水本 あゆみ

優良賞

（全国農業協同組合中央会長賞）

女性地域社会参画部門（個人）： 宮城県 加美郡加美町 内海 光子

（全国漁業協同組合連合会長賞）

女性地域社会参画部門（個人）： 宮城県 本吉郡南三陸町 阿部 民子

（大日本水産会長賞）

女性新規事業・チャレンジ部門： 佐賀県 鹿島市 松本 理絵

（農山漁村男女共同参画推進協議会長賞）

女性地域社会参画部門（個人）： 愛知県 一宮市 大島 美智子女性地域社会参画部門（組織）： 徳島県 吉野川市 川島町生活改善グループ連絡協議会（代表 立石 フサ子）女性登用・組織参画部門： 山梨県 南アルプス市 清水 景子女性優良ビジネス部門： 北海道 河西郡 芽室町 鈴木 由加女性新規事業・チャレンジ部門： 富山県 魚津市 稗苗 史絵

（審査委員特別賞）

女性地域社会参画部門（組織）： 岩手県 釜石市 釜石湾漁業協同組合白浜浦女性部（代表 佐々木 淳子）

受賞者の活動概要については、添付資料をご参照ください。

今後の予定

令和８年３月３日（火）に表彰式を行います。詳細は別途プレスリリースを発信いたします。

参考

令和7年農山漁村女性活躍表彰エントリー受付開始

https://myfarm.co.jp/news/r7_nousangyosonjyoseikatsuyakuhyousyou/

表彰式開催後、開催レポートを、下記サイトに掲載いたします。

【受賞者の活動概要（PDF）】

【プレスリリース添付資料（PDF）】

https://myfarm.co.jp/women/award/https://newscast.jp/attachments/3ZyDHbnGTEmSFdTyTyL5.pdfhttps://newscast.jp/attachments/pPuVDFKIG56avHONQNTc.pdf

会社概要株式会社マイファーム (https://myfarm.co.jp/)本社所在地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町607番地 辰巳ビル1階代表者 ：代表取締役 西辻 一真設立日 ：2007年9月26日資本金 ：100,000,000円事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行)／農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート／流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)