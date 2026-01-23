Ê¡²¬¸©±§ÈþÄ®¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò´ë¶È¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¡ª´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç´óÉí¼õÉÕ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁýÅÄ°ìºÈ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡× ¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´óÉí¥µ¥¤¥È¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©±§ÈþÄ®¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÃæ³Ø¹»Éô³èÆ°ÃÏ°èÅ¸³«±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î´óÉíÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´óÉíÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§¶µ¼¼¤Î³°¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ°è¤È¤Ä¤¯¤ë¿·¤·¤¤Éô³èÆ°¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉô³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê¤³¤É¤â¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¡¦Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ³èÆ°¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥ÖÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡Ø¿·¤·¤¤Éô³èÆ°¤Î¤«¤¿¤Á¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£±§ÈþÄ®¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ±¿Æ°Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÎ¦¾å¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¡¢½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÎµÙÆü¤ÎÉô³èÆ°¤òÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¡ÊÀ¸ÅÌ¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦¸ÜÌä¡¦»ØÆ³¼Ô¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÅª³Î¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¸ÜÌä¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É»¿À®¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËÃÏ°èÅ¸³«Éô³èÆ°¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â³èÆ°¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢§¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¡¦Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤Ë´Ø¤¹¤ëÈñÍÑ¡Ê»ØÆ³°÷Êó½·¡¦È÷ÉÊ¹ØÆþÅù¡Ë¡¦Éô³èÆ°´Ä¶¤Î½¼¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ëÈñÍÑ
Ê¡²¬¸©±§ÈþÄ®¤Î¾Ò²ð¤È´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
±§ÈþÄ®¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ÎÍÞÀ©¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡ÖÂè2´ü¡¡±§ÈþÄ®Áí¹çÀïÎ¬¡×¤òºöÄê¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÄ®¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤·¤´¤È¡×¡Ö¤Ò¤È¡×¤Î¹¥½Û´Ä¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢±§ÈþÈ¬È¨µÜ¤äÂçÌî¾ëÀ×Åù¤ÎÎò»ËÅª¡¦Ê¸²½Åª»ñ¸»¤ä°ìËÜ¾¾¸ø±à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ò´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ä¡Ö»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¤Ê¤é±§ÈþÄ®¤Ç¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò°Â¿´¤·¤Æ»º¤ß°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Ò°é¤Á¡¢»Ò°é¤Æ´Ä¶¤ÎÀ°È÷Åù¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅöÄ®¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ®¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤è¤ë£Ð£Ò¸ú²Ì¡ÊSDG£ó¤ÎÃ£À®¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢Ä®¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ®¤ÎÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÃÏ°èÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£https://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=40&lg_cd=40341
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉÕ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×
¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉÕ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î´óÉÕ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃµ¤·¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·èºÑ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¸ýºÂ¿¶¹þ¢¨¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¢¨¸ýºÂ¾ðÊó¡Ê¶ä¹ÔµÚ¤Ó¸ýºÂÈÖ¹æÅù¡Ë¤Ï¡¢´óÉÕ¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£https://kifuru.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2008Ç¯¤ËGLOBAL EC COMPANY(GEC)¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢°ÊÍè¡¢EC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·¼ÌØ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±¿±ÄÂå¹Ô¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¥âー¥ë¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎEC»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¤ä±Û¶EC¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤¦Ž¡¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁýÅÄ°ìºÈ¡Ú½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡Û¢©860-0833¡¡·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÊ¿À®3ÃúÌÜ23-30 4F¡ÚÀßÎ©¡Û2008Ç¯8·î1Æü¡ÚURL¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/¡ÚºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/recruit_form