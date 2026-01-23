写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）と福島区二十歳の集い実行委員会（所在地：大阪府大阪市、以下実行委員会）は、本サービスの導入契約を2025年11月14日（金）に締結いたしました。

大阪市福島区は、都市の利便性と地域コミュニティの温かさが共存するエリアで、毎年「福島区二十歳の集い」が地域ぐるみで若者の門出を祝う行事として行われています。実行委員会が企画・運営する本式典では、二十歳を迎えた若者たちが、仲間や恩師、家族とともに人生の節目を迎える大切な時間を過ごします。

このたび本サービスを導入いただくことで、2026年1月12日（月・祝）開催の「福島区二十歳の集い」の写真を、オンラインで簡単に閲覧・購入できるようになりました。スマートフォンやパソコンから手軽にアクセスでき、遠方のご親族や友人とも思い出を共有していただけます。

当社は今後も、地域に根差した文化・教育活動を支える存在として、写真を通じて笑顔と感動をお届けできるよう努めてまいります。

■「福島区二十歳の集い」運営概要

主催：福島区二十歳の集い実行委員会所在地：大阪府大阪市福島区（大阪市福島区役所市民協働課内）

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,800団体（2025年12月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306E-mail：secretary@happysmile-inc.jp