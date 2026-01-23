### 日本最大級・約40台のこたつが並ぶ「こたつ屋台フェス 2026」開催決定横浜での初開催時は、地上波テレビにも取り上げられた「こたつ屋台フェス」が待望の復活！**「屋外でこたつに入って食事を楽しむ」という非日常体験イベントが、なんと関東4都市にてツアー開催！**今年は規模・内容ともに大幅にパワーアップ。最初の会場となるのは、**宇都宮市中心部・馬場通りに位置するバンバ市民広場**。続いて**千葉駅すぐの千葉市中央公園**、**藤沢駅直結のサンパール広場**、**町田駅すぐのシバヒロ**、と関東中を巡ります！アクセス・ロケーションともに抜群のロケーションに、**日本最大級となる約40台のこたつが出現**します。寒い季節にぴったりの温かい料理を中心に、地域ならではの魅力も感じられる屋台グルメが集結予定。友人同士、カップル、家族連れまで、幅広い世代が楽しめる「見る・食べる・くつろぐ」体験型フードフェスとなっています。**冬の街なかに突如現れる、あたたかくて少し不思議な空間。宇都宮の冬に新たな風景と賑わいを生み出すイベントとして、「こたつ屋台フェス 2026」にぜひご注目ください。**

### 開催概要**■ 名称**こたつ屋台フェス 2026**■ 宇都宮会場**：バンバ市民広場（栃木県宇都宮市馬場通り4-1-1）2026年2月6日（金）15:30～19:30（プレオープン）2026年2月7日（土）11:00～19:302026年2月8日（日）11:00～18:30**■ 千葉会場**：千葉市中央公園（千葉市中央区中央1-12-12）2026年2月20日（金）16:00～20:00（プレオープン）2026年2月21日（土）11:00～20:002026年2月22日（日）11:00～20:002026年2月23日（月祝）11:00～19:30**■ 藤沢会場**：藤沢駅前サンパール広場（藤沢市藤沢）2026年2月27日（金）16:00～21:00（プレオープン）2026年2月28日（土）11:00～21:002026年3月1日（日）11:00～20:30**■ 町田会場**：町田シバヒロ（東京都町田市中町1-20-23）2026年3月14日（土）11:00～19:002026年3月15日（日）11:00～19:00**■ 入場料**入場無料※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。※荒天の場合、中止することがございます。中止の場合はSNSにて発表いたします。■イベント公式LINE宇都宮会場：https://lin.ee/w7z5etw千葉会場：https://lin.ee/uJv9LId藤沢会場：https://lin.ee/ZR1w6p5町田会場：https://lin.ee/1U6oXFTこちらにてイベント詳細が順次更新しております。また、**全員もらえる**クーポンの抽選に参加ができます！ぜひ追加して楽しみにお待ちください！

### その他企画◾️日本酒飲み比べこたつといえば日本酒、日本酒飲み比べ企画を実施いたします！🍶もちろん、日本酒以外の飲み物もありますので、安心してくださいね。◾️足湯ほっと一息つけるコンテンツは「こたつ」だけじゃありません！なんと会場に足湯が登場！ぜひ身体を温めてください！※定期的に塩素消毒をいたします。◾️LINEお友だち追加当日会場では、クーポンが**必ず**当たる**無料くじ引き**ができます！ →公式LINE登録で無料くじ引きができます。◾️LINE公式アカウントはこちら！宇都宮会場：https://lin.ee/w7z5etw千葉会場：https://lin.ee/uJv9LId藤沢会場：https://lin.ee/ZR1w6p5町田会場：https://lin.ee/1U6oXFT

### 店舗一覧・出演アーティスト一覧出店店舗一覧・出演アーティストやステージプログラムにつきましては、下記公式LINEにて今後掲載予定です。◾️LINE公式アカウントはこちら！宇都宮会場：https://lin.ee/w7z5etw千葉会場：https://lin.ee/uJv9LId藤沢会場：https://lin.ee/ZR1w6p5町田会場：https://lin.ee/1U6oXFT

## 本件に関するお問い合わせ先DotDeli株式会社担当： 原田 雪子所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1キコー横浜ビル402Mail： biz@dotdeli.co.jp**メディア等の取材も随時受け付けております！**