「EPSOPIA（エプソピア）楽天市場店」では、2026年1月24日（金）20:00から開始される「楽天お買い物マラソン」に合わせて、大人気の天然成分100%バスソルト「EPSOPIA（エプソピア）200g」をポイント20倍で販売いたします。■ キャンペーン概要今回の楽天お買い物マラソン期間中、通常ポイントに加え、エプソピア楽天市場店限定でポイント20倍を還元。さらに、楽天の「ショップ買いまわり」キャンペーンを活用することで、最大10倍のポイントアップが狙える絶好のチャンスです。開催期間： 2026年1月24日(金) 20:00 ～ 1月29日(木) 01:59対象商品： エプソピア 200g（約15回分）販売価格： 1,000円（税込・送料無料）特典： ポイント20倍URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/epsopia-200/■ 「買い回り」に最適！1,000円ポッキリの魅力楽天お買い物マラソンのポイントアップ条件である「1ショップあたり1,000円（税込）以上の購入」にぴったり収まる価格設定です。「あと1ショップでポイント倍率が上がるのに、何を買おう？」そんな時は、1,000円（送料込）で手軽に試せるサイズ感で本格派のバスソルト。賢くポイントを貯めたい楽天ユーザーにおすすめです。

『エプソピア』とは？

エプソピアは、瀬戸内海産を100％使用し、特殊製法でナトリウム（塩分）を99%以上除去した、高純度な結晶フレーク状にした完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。■ 3つのこだわり ■１．100%天然成分・無添加 着色料、香料、防腐剤を一切使用していないため、赤ちゃんや肌の弱い方でも安心してご入浴いただけます。２．圧倒的なコストパフォーマンス 今回対象となる200gサイズは、約15回分（※）使用可能。1回あたり約66円という低価格で、毎日のバスタイムを贅沢なセルフケアの時間に変えます。３．追い焚き・残り湯洗濯OK ナトリウムを99.5％以上除去しておりますので、風呂釜を傷める心配がなく、残り湯も洗濯にご利用いただけます。

■ 商品詳細商品名：EPSOPIA（エプソピア）内容量：200g（約15回分）価格：1,000円（税込・送料込）販売場所：エプソピア 楽天市場店URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/epsopia-200/

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては下記にお願いいたします。株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓhttps://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/027-384-8221