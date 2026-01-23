福岡県では、令和6年度に「福岡県未来ITイニシアティブ」を設立し、本県のIT産業の持続的な発展を目指しています。その一環として、このたび、県内のエンジニアやIT起業家を対象としたフォーラムを2026年2月2日に開催します。





福岡県未来ＩＴスタートアップフォーラム





本フォーラムでは“感覚”を人とアバターの間で共有する等、最先端の技術の社会実装に取り組む研究者で、情報番組のコメンテーターも務められている玉城氏が登壇されます。また、Ruby開発者まつもとゆきひろ氏、ULSコンサルティング漆原氏とともに「AI」をテーマにITの未来を語ります。





あわせて、フォーラム冒頭には「福岡県未来ITスタートアップアワード」受賞者の表彰式・セレモニーピッチも実施します。





ITの最先端で活躍する3名の白熱トークや、受賞者によるピッチをお聞き逃しなく！皆さまのご参加をお待ちしています。





詳細・申込は下記サイトをご参照ください

https://digitalfukuoka.jp/events/event-2307/









■福岡県未来ITスタートアップフォーラム開催概要

日時 ：令和8年2月2日(月)17:30～20:30(開場17:00)

場所 ：ONE FUKUOKA BLDG. 6階 スカイロビー

(福岡市中央区天神1丁目11-1)

※現地・ライブ配信のハイブリット開催

定員 ：現地：80名

ライブ配信：上限なし

主催 ：福岡県、福岡県未来ITイニシアティブ

参加費：無料









■プログラム

(1)開会挨拶

17:30～17:35

(2)福岡県未来ITスタートアップアワード表彰式

17:35～18:15

・結果発表および表彰

・セレモニーピッチ(県知事賞・理事長賞・学生賞)

(3)特別講演

18:15～18:55

「テクノロジーで拓く未来の姿～身体データが生み出す新市場～」

H2L,Inc.,CEO／琉球大学工学部 教授／東京大学大学院工学系研究科 客員教授

玉城 絵美氏

(4)特別鼎談

19:05～19:55

「AI時代の未来～ITのこれから～(仮)」

H2L,Inc.,CEO／琉球大学工学部 教授／東京大学大学院工学系研究科 客員教授

玉城 絵美氏

福岡県未来ITイニシアティブ理事長 まつもとゆきひろ氏

ULSコンサルティング株式会社取締役会長 漆原 茂氏

(5)ネットワーキング

19:55～20:30





※福岡県未来ITスタートアップアワード本審査会について

同日13:00～16:00に同会場にて実施します。公開審査のため、どなたでも観覧可能です。観覧希望の方は以下のフォームよりお申し込みをお願いします。本審査会参加企業・団体については、確定次第、福岡県未来ITイニシアティブのホームページにて発表します。詳細は下記より

https://digitalfukuoka.jp/events/event-2203/





＜申込方法＞

以下のリンク先よりお申込みください。

https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/yQE2NyML





＜申込期限＞

令和8年1月29日(木)