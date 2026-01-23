株式会社オレンジページ（東京都港区）が月2回（2、17日）発行する生活情報誌『オレンジページ』。昨年6月に創刊40周年を迎え、様々な記念企画を実施してきました。続く2026年、社としては初のオリジナルTシャツを制作。誌面に掲載した料理の完成写真とプロセスカット（手順や作り方）を前後にプリントした「着るレシピ」シリーズをスタートします。第一弾は「生ドーナツ」。1月23日（金）より「pTa.shop」にて販売。『オレンジページ』のオリジナルグッズ、今後の展開にもご期待ください。

「着るレシピ」着用イメージTシャツ（半袖）／Lサイズ着用／モデル身長163.5cmロンT／Mサイズ着用／モデル身長160cm

読者待望！ 『オレンジページ』のおいしそうな料理写真がTシャツに

読者アンケートに「おいしそうな写真に食欲がそそられる」「作り方の写真がわかりやすい」「眺めているだけでも楽しい」といった声が毎回寄せられるほど、料理写真に定評のある『オレンジページ』。このたび創刊40周年を記念し、社の財産ともいえる料理写真を活用したTシャツを制作しました。初のアパレル展開で、読者はもちろん、食べることが好きな人に、「おいしい」の形を変えてお届け。また、Tシャツをきっかけに、『オレンジページ』および料理の世界に興味を持つ人が増えることを期待します。今回の「着るレシピ」シリーズ、半袖TシャツとロングTシャツの2タイプをご用意。サイズ展開＆カラーバリエーションも豊富で、多くの方にご愛用いただけるラインナップです。

初お披露目した読者イベントでは「かわいい♪」と大好評

昨年11月、読者を招いて開催された創刊40周年記念イベントで、オリジナルTシャツを初めてお披露目。実際に手に取った参加者から、たくさんの「かわいい♪」の声があがりました。実物を見る前からTシャツを買うと決めて来場した読者もおり、『オレンジページ』のオリジナルグッズへの期待の高さが伺えました。

【商品詳細】

着るレシピ / ドーナツプロセスTシャツ 5,500円（税込）着るレシピ / ドーナツプロセスロンT 8,250円（税込） 送料別

ふわっと軽く、柔らかい口当たりが人気の「生ドーナツ」（※）のレシピをTシャツにしました。料理誌で「プロセスカット」と呼ばれる、手順や作り方の写真を背面に、できあがったドーナツを正面にプリント。着れば（きっと）ドーナツを作りたくなります。※『オレンジページ』2023年5月17日号「ホットケーキミックスで作れる サクふしゅ？ 新食感生ドーナツ」掲載撮影／田村昌裕（FREAKS）●サイズ 各5種（S、M、L、XL、XXL）●カラーバリエーション 各10種・Tシャツ：ホワイト／ブラック／グレー／パープル／イエロー／ダークブラウン／バーガンディ／ライトピンク／ライトブルー／アイビーグリーン・ロンT：ホワイト／ブラック／グレー／ネイビー／アイビーグリーン／ミルキーライム／アシッドブルー／サンドベージュ／ダークキャラメル／オフピンク●素材 綿100％（グレー以外）綿90％ ポリエステル10％（グレー Tシャツ・ロンTともに）

【販売開始日・販売先】

2026年1月23日（金）https://p-t-a.shop/collections/orangepage■販売先：pTa.shop（ピーティーエー・ショップ） 出版社コンテンツの魅力的なTシャツが揃うオンデマンドプリントTシャツモール。1枚から印刷するオンデマンド方式で、独創的、個性的なデザインの商品ラインナップです。

『オレンジページ』編集部 担当者よりコメント

誌面に掲載している料理写真は、料理家・カメラマン・スタイリスト、そして編集部員が「おいしさ」「わかりやすさ」「ぜひ作ってほしい！」を追求した結晶です。撮影現場で「この写真のTシャツほしい～！」とスタッフ間で盛り上がることも（笑）。そんなこだわりが詰まった料理写真、誌面で眺めるだけでなく、身につけることでも、おいしい気分を味わってほしいと、Tシャツを制作しました。完成写真はもちろんですが、調理途中のプロセスカットにも美しくおいしい瞬間がたくさんあります。「着るレシピ」シリーズでは、そんな様々な〈おいしい瞬間〉をTシャツに閉じ込めました。 ■『オレンジページ』創刊40周年特設サイトhttps://www.orangepage.net/life-style/op40th/35548

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞〒108-0073 東京都港区三田1-4-28三田国際ビル16F 株式会社オレンジページ総務企画部 広報担当・遠藤 press@orangepage.co.jp

https://newscast.jp/attachments/lbF4a6URXPCV4unzssUA.pdf