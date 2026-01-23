有限会社パオ・アット・オフィス(本社：千葉県習志野市、代表取締役：村井 誠)は、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング・ヤフオク!・メルカリなど19のネットショップ・オークション・フリマサイトの購入履歴を一括集計し、Excel出力できる事務処理軽減アプリケーション「KaimonoToExcel 12.0」を2026年1月23日(金)にリリースいたしました。

https://www.pao.ac/KaimonoToExcel/





KaimonoToExcel 概要図





■確定申告・経費精算でこんなお悩みありませんか？

「Amazonで買ったあの備品、会社の経費だったか個人の買い物だったか…」「楽天で使ったポイントはいくらだったか」「ヤフオクの落札履歴を1件ずつ確認するのが面倒」──確定申告や経費精算の時期になると、多くの個人事業主や中小企業の経理担当者がこうした悩みに直面します。





KaimonoToExcelは、こうした煩雑な作業を一気に解決します。対応する19サイトの購入履歴を自動で取得し、「商品名」「金額」「決済クレジットカード」「ポイント利用額」「クーポン割引」「送料」まで、経理処理に必要な情報をExcelに一括出力。手作業で1件ずつ転記していた時間を大幅に短縮できます。









■9年間支持され続ける理由

2017年2月の初版リリースから9年。KaimonoToExcelは毎年の確定申告シーズンに欠かせないツールとして、多くのユーザーに継続利用されています。その理由は、各ショッピングサイトの仕様変更に対する迅速な対応にあります。





ネットショップ各社は頻繁にサイト構造を変更するため、購入履歴の取得ツールは常に「動かなくなるリスク」と隣り合わせです。KaimonoToExcelでは、こうした変更を検知次第、通常1～2週間以内にアップデートを提供。特に確定申告シーズン前の11月～1月は集中的に対応を行い、ユーザーが必要なときに確実に使える状態を維持しています。





この継続的なメンテナンス体制が評価され、せどり・転売事業者のコミュニティでも広く知られる存在となっています。





KaimonoToExcel画面一例1





Excelファイルへの出力例





■バージョン12.0 の主な改善点

【Amazonビジネス完全対応】

これまでAmazonビジネスでは直近3か月分しか取得できない制限がありましたが、本バージョンより全期間の購入履歴が取得可能になりました。法人利用のお客様から多くご要望いただいていた機能です。





【ヤフオク! 大幅リニューアル対応】

2025年11月に行われたヤフオク!の大幅なサイト変更に完全対応。落札履歴・ストア購入履歴ともに安定して取得できるよう、取得ロジックを一から見直しました。





【au PAY マーケット 再実装】

au PAY マーケット(旧Wowma!)のサイト構成変更に伴い、購入履歴の取得方法を一から作り直しました。





【その他の改善】

・Amazonギフト注文で送り先住所が非表示の場合の不具合修正

・Amazon Business 年初の購入履歴取得の不具合修正

・タワーレコードの仕様変更対応

・その他、各サイトの細かな変更への追従









■機能・開発の背景

「KaimonoToExcel」は、Amazon等のネットショッピングで買い物をしたリストの取得・集計を行います。





自社において会社と個人と同じアカウントでネットショッピングを行った結果、「買い物の費用は会社の経費なのか、個人の買い物なのか。」「どのクレジットカードで決済をしたのか、決済金額はいくらなのか？」「ポイント利用はしたのか」等、ネットショッピングに関する事務処理が非常に煩雑になっておりました。その解決のために、自社の事務処理軽減として作成したアプリケーションが「KaimonoToExcel」です。





「KaimonoToExcel」では、「決済を行ったクレジットカード」「決済金額」「ポイントやギフト券」「クーポン割引」「送料」等、ネットショッピング決済に関する情報を一覧として取得し、CSVやExcelに出力することができます。









■用途

「KaimonoToExcel」は、会社のものをネットで買うことがある個人事業主や中小企業の決算や確定申告をサポートします。Excelに出力した後は自在に集計できるため、出力したい形式の帳票の元データとしてご活用いただけます。また、そのような難しい用途でなくとも、過去のネットショッピングの利用をリスト化するため「どういう買い物にどのぐらいの金額を使用したのか」がわかり、ネットショッピングライフをサポートすることもできます。









■対応ネットショッピングサイト・ネットオークションサイト(19サイト)

「KaimonoToExcel」は、以下のネットショッピングやオークションで買い物した一覧を取得できます。





・Amazon(Business含む)

・ヤフオク!

・Yahoo!ショッピング

・楽天市場

・ビックカメラ.com

・ヨドバシ.com

・dショッピング

・サンプル百貨店

・サンプル百貨店(dショッピング経由)

・au PAY マーケット

・ポンパレモール

・Qoo10

・NTT-X Store

・くまポン

・メルカリ

・ひかりTVショッピング

・モノタロウ

・ラクマ

・タワーレコード









■バージョンアップについて

多くのネットショップ・フリマ・オークションサイトは頻繁に形式を変更するため、「KaimonoToExcel」はこれらの変更に対応し続けております。









■動作条件

本製品を使用するためには、以下の条件を満たす環境のパソコンが必要です。

OS：Windows 7 以降









■試用版・製品版について

試用版の制限は、3行に1行の商品名に「試用版」と出力されます。ライセンス登録方法は、インストール先のLicense.batを起動するか、スタートメニューより「ご購入・ライセンス登録」をクリックしてください。





バージョンアップの際は、WEBサイトにてお知らせいたします。

https://www.pao.ac/KaimonoToExcel/

最新版をダウンロード後インストールしていただければ、いつでも無償でバージョンアップを行えます。





◆製品の詳細

製品名 ： KaimonoToExcel 12.0

リリース日 ： 2026年1月23日(金)

KaimonoToExcel： https://www.pao.ac/KaimonoToExcel/

Facebook ： https://www.facebook.com/KaimonoToExcel

製品価格 ： 7,000円(税込：7,700円)

年間利用料 ： 3,000円(税込：3,300円) ※購入1年後以降

マニュアル ： https://www.pao.ac/KaimonoToExcel/manual.html

利用方法(動画)： https://www.youtube.com/watch?v=kFukV_iv0dk





◆開発元(Pao＠Office)

WEBサイト ： https://www.pao.ac/ (日本語)

Facebookページ： https://www.facebook.com/pao.at.office









■会社概要

社名 ： 有限会社パオ・アット・オフィス(Pao＠Office)

設立日 ： 2001年10月

資本金 ： 1,000万円

代表者名 ： 代表取締役 村井 誠

企業サイト： https://www.pao.ac/

社員数 ： 10名

事業所 ： 千葉県習志野市谷津3-29-2-401

事業内容 ： 1. システム全般に関するコンサルタント(企画・立案)

2. ソフトウェアの設計・製造・販売

3. システム運用サポート

4. ソフトウェア開発支援ツールの開発、および販売









■お客様からのお問い合わせ先

有限会社パオ・アット・オフィス(Pao＠Office)

TEL ： 047-452-0057

E-MAIL： info@pao.ac