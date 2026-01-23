株式会社コッカ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡田洋幸）は、2026年2月18日（水）・19日（木）の2日間、本社にて最新テキスタイル展示会を開催いたします。 今回のテーマは「FABRIC BLOOM ～素材の息吹、カタチになる～」。テキスタイルが持つ無限の可能性が花開く瞬間をコンセプトに、作家生地の新作や資材、アパレル向けの春夏素材をはじめ、作家の製品の提案いたします。

展示会テーマ「FABRIC BLOOM」

本展示会では、単なる「布地」としての紹介に留まらず、テキスタイルがつむぐ新しい「カタチ」を提案します。クリエイターの想いがこもった作家生地が、どのような製品へと生まれ変わるのか。次の時代のライフスタイルを彩るアイデアの数々をご体感ください。

展示会の見どころ

echino（エチノ）の新商品を先行公開

コッカのデザイナーズラインを20年近く牽引し続けている看板ブランド「echino」。デザイナー・古家悦子氏が描く、植物や動物などの自然をモチーフにした鮮やかな世界観は、国内外で高い評価を得ています。 今回の展示会では、最新生地をいち早くお披露目いたします。

SUMAU nani IRO（スマウナニイロ）3月発売予定のアイテムを一足先に

水彩画家、伊藤尚美氏のアートワークから生まれるテキスタイルブランド「Naomi Ito Textile nani IRO（ナニイロ）」。2002年のスタート以来、自然の情景を鮮やかに描いたオリジナルパターンは1100種類を超え、その一枚絵としての美しさとグラフィカルな構図、絵画的な配色は、日本のみならず世界30カ国以上の人々に愛され続けています。本展示会では、テキスタイルの美しさをそのまま形にした暮らしの品々のブランド「SUMAU nani IRO」をご紹介いたします。生地の魅力を最大限に生かしたシンプルなデザイン、豊富なサイズバリエーション、そしてプリントから縫製までを国内で行う「Made in Japan」へのこだわり。手と目の届く範囲で丁寧に仕上げられた、日々に彩りを添える品々をぜひお楽しみください。

展示会詳細

日程： 2026年2月18日（水）・19日（木）時間： 9:30 ～ 17:30会場： 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-4-6 株式会社コッカ 大阪本社（3F・5F）入場： アポイント制

企業コラボレーションや企画開発のご相談も受付中

コッカでは今回のような作家コラボレーションに限らず、企業との共同企画、製品開発、OEMなど幅広いパートナーシップを行っています。作家の世界観・企画意図を丁寧にテキスタイルへ落とし込み、暮らしに自然となじむデザインとして仕上げることは、コッカの企画開発力の強みでもあります。長年培ってきた企画力・デザイン力・生産ネットワークを活かし、商品開発からプロモーション用ファブリックの制作まで、多様なご相談に対応可能です。「ブランドの世界観を表現する生地をつくりたい」「オリジナルの生地で商品を企画したい」といったニーズに合わせて、最適なご提案をいたします。コラボレーションや企画開発のご相談は、cocca公式ECサイトよりお気軽にお問い合わせください。▼お問い合わせ先企業コラボレーション・企画開発に関するご相談はこちらまで）https://cocca.ne.jp/pages/contact▼ONLINE STOREコッカ直営 ONLINE SHOP：https://cocca.ne.jp/▼コッカ関連情報ホームページ：https://kokka-fabric.com/直営 ONLINE SHOP：https://cocca.ne.jp/Instagram（KOKKA fabric）：https://www.instagram.com/kokkafabric/Instagram（cocca）：https://www.instagram.com/cocca_textile/【会社概要】社名：株式会社コッカ代表者：代表取締役社長 岡田洋幸所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町2-4-6設立：1948年10月企業サイト：https://www.kokka.co.jp/