お名前シールなどを展開するECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、一般社団法人日本視覚障がい者美容協会(JBB)と共同して開発している視覚障がい者向け新商品の「お名前決め選手権」を2026年1月23日（金）から2月28日（土）まで実施します。

視覚に障がいのある方が、もっと自分らしく日常を楽しめるように。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHWNgMvPCMNhLzAIb1bjDJY-cf0nCAtWlNitRDA1xG1n80IA/viewform

シールDEネームが2年かけて独自開発した、アイロン不要の布用シール「布ハレちゃん。」から、視覚に障がいのある方にも使いやすい新仕様の商品開発が進んでいます。

忙しい子育て世代から支持されている本商品は、「触って分かるシールがあれば」という声をきっかけに、当事者の皆さまと意見交換を重ねながら開発が進められ、エンボス加工（凹凸）を施すことで、触覚による識別が可能で、時短性と実用性を兼ね備えたシールとして誕生いたしました。そして今回、商品化を前に、全国の視覚障がいのある皆さまと一緒に商品の名称を決める参加型企画【お名前決め選手権】を開催いたします。視覚障がいのある方はもちろん、ご家族の方や視覚に障がいのない方の投票も大歓迎です。

【選手権の詳細】４つのお名前候補

お名前投票は、４つの候補の中からお選びいただけます。Googleアンケートの“投票フォーム”から、一票を投じるだけで参加可能です。また、「こんな名前も合いそう！」というアイデアがあれば、自由に入力できる欄もご用意しています。あなたのひらめきが商品名として採用されるかもしれません。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝１.時短になる「しるし～る」２.時短になるシール「フレシル」３.時短になるシール「ふれマーク」４.時短になるシール「ぺたしる」＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

●投票期間：2026年1月23日(金)～2月28日(土)●投票方法：Googleアンケート“投票フォーム”にて●結果発表：商品の発売をもって、結果発表に代えさせていただきます※参加者の中から抽選で30名様に凹凸シールが当たります。当選者には、メールでご連絡いたします。

【商品内容】凹凸を指でさわって識別でき、日常生活の「時短」に繋がるシール

本商品はシールDEネームオリジナル素材「布ハレちゃん」という、アイロン不要で布に貼れて洗濯もできる特殊素材に、エンボス加工（凹凸）を施した布用シールです。指先で触れることで衣類の識別ができ、視覚に頼らずに使うことができます。アイロンなど特別な道具は不要で、台紙から剥がして指でギュッと貼るだけ。視覚に障がいのある方も、安全かつ短時間で貼り付けることが可能です。衣類や布小物に貼ったまま洗濯できるほか、布以外にも水洗いをする食器などにも使うことができます。今まで、見えない・見えづらいことで時間がかかっていたことも、凹凸が施されたシールを貼っておけば、指先で時間がかからず判別することが可能です。また、視覚障がい者専用の商品は値段が高くなりがちですが、どこにでも売っている物にシールを貼ってカスタマイズすればお財布にも優しいという利点もあります。当事者の声をもとに開発された凹凸デザインは、「触って分かる」ことを大切に設計されており、視覚に頼らずとも自分らしくおしゃれや日常を楽しめることを目指しました。

【企画の背景】視覚に障がいのある方の「日常の不便」から始まった共同開

世の中ではユニバーサルデザインが広がりつつありますが、靴下のペアの区別、衣類の裏表や色の判別、スプーンやフォークの見分けなど、視覚に障がいのある方が日常生活の中で不便を感じる場面は、今なお多く存在しています。こうした課題を解決するシールを開発できないかと、一般社団法人日本視覚障がい者美容協会（JBB）様より、弊社サンアドシステムへお問い合わせをいただいたことが、本企画を開始したきっかけでした。視覚に障がいのある当事者の皆さまと意見交換を重ねながら、約1年にわたり共同開発を進めており、2026年春～夏頃の発売を目指しています。

【素材】2年かけて独自開発。アイロン不要で布に貼れる「布ハレちゃん。」

2年かけて独自開発した素材「布ハレちゃん」は、従来アイロンが必要だった布製品にも、ぎゅっと貼るだけで洗濯ができる素材です。忙しいママ・パパの育児負担を軽減することを目的に開発され、ノンアイロンの布用お名前シールとして多くの支持を集めています。

毎日の困りごとに寄り添う「ハピシエ」ブランド

「ハッピー＋支援」の想いを込めて名付けた【ハピシエ】は、介護や認知症による迷子対策、施設での持ち物管理など、毎日の困りごとに寄り添う企画商品を展開するブランドです。本凹凸シールも、ハピシエブランドの１つとして誕生いたします。

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

https://www.seal-de-name.com/hapishie/?utm_source=News-jitan260123

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたりお名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

