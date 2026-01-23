日別紹介で競技スケジュールがまるわかりのミラノ・コルティナ五輪特大号!! 地上波・BS・CS掲載最強番組表！のデジタルTVガイド3月号、本日発売

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、地上波＋BS＋4K＋8K＋CSオールイン月刊テレビ誌「デジタルTVガイド2026年3月号」を1月23日（金）に発売しました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。「デジタルTVガイド2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）

今号は、2月6日に開幕する冬季五輪を大特集したミラノ・コルティナ五輪特大号。デジタルTVガイドでは、全競技スケジュールを日別で紹介し、日本選手の活躍が期待される競技を中心とした見どころ解説も掲載します。また、フリースタイルスキー女子モーグル5大会連続出場した上村愛子、フィギュアスケート男子シングルでソチ五輪5位入賞の町田樹のスペシャルインタビューも掲載。モーグル、フィギュアについての見どころを解説してくれました。全19ページに及ぶ、ミラノ・コルティナ五輪の総力特集。デジタルTVガイドをお供に冬季五輪観戦を楽しみましょう。

さらに、今号には冬ドラマの出演者が登場。「ベイビーわるきゅーれ」シリーズの阪元裕吾が監督・脚本を務める「俺たちバッドバーバーズ」出演の中島歩＆草川拓弥、中村倫也主演ドラマ「DREAM STAGE」出演で大注目のボーイズグループ・NAZE、京都人の美意識を描くドラマ「京都人の密かな愉しみRogue-継承-」出演の常盤貴子など豪華出演陣のSPインタビューを掲載します。

そのほか、先取りストーリーを掲載する連続テレビ小説「ばけばけ」連載、坂井真紀、宮澤エマ、倉沢杏菜のSPコメントを掲載する大河ドラマ「豊臣兄弟！」連載、「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」連載、Prime Videoで配信中の「フォールアウト」シーズン2で製作総指揮を務めるジョナサン・ノーランのSPインタビューなど、見どころ盛りだくさんの内容となっています。

ラインナップ

●ミラノ・コルティナ五輪特大号

●日別紹介でまるわかり！

ミラノ・コルティナ五輪 観戦ガイド

ＳＰインタビュー 上村愛子／町田樹

●SPインタビュー

中島歩＆草川拓弥

NAZE

常盤貴子

●「ばけばけ」

先取りストーリー

●「豊臣兄弟！」

SPコメント：坂井真紀、宮澤エマ、倉沢杏菜

先取りストーリー

●地上波・BS・4K8K・CS掲載の最強番組表！

[地上波] 1・29→2・28

[BS][4K8K] [CS] 2・1→2・28

●ジャンル別おすすめプログラム

映画、スポーツ、音楽、エンターテインメント、国内ドラマ、海外ドラマ、アジアドラマ、紀行・ドキュメンタリー、アニメ

●巻末企画

BS・4K8K・CS 全放送映画インデックス

【商品情報】

「デジタルTVガイド2026年3月号」

（全国版/関西版/中部版）

●発売日：2026年1月23日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：750円

全国の書店・ネット書店(Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/tokyonews/#digitaltv＞ほか)にてご購入いただけます。

