【TAC公務員】「合格者も登壇！ナイトガイダンス～ゼロから教えて！公務員！～」を12/24（水）にオンラインで開催

TAC株式会社2026年1月29日（木）20:00 ～21:00 オンラインで開催！（+質問・相談）

名古屋校担任講師が登壇し、公務員試験に関する情報、これから学習を始める方へのヒントをお届け予定。講座選びに迷っている方はぜひご参加ください。

セミナー終了後には2025年度名古屋校の合格者も登壇予定です。

「合格者に質問したい！」という方もぜひご参加下さい。当日質問もできます！

■日時／場所

1月29日（木）20：00～21：00 オンラインで開催！（+質問・相談）

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師TAC名古屋校から担任の鈴木講師がオンラインでお届けします

TAC公務員講座 鈴木 孝典 講師

高層ビルを眼前に仰ぐ環境にありながら、受講生と講師・スタッフの距離が近くアットホームな雰囲気を持つ名古屋校。その特長を十分に生かし、名古屋校はこれまでにも多くの試験種で高い合格実績を挙げてきました。講師とスタッフ一同に受講生を思う気持ちが浸透しており、そのことが受講生一人ひとりにあったオーダーメイドの学習法の提供につながっています。国家系や県庁はもちろん、独自性の強い名古屋市や、二次試験の内容が多岐にわたる各種市役所にいたるまで、豊富な経験とデータにもとづいて、皆さんに最適な選択と集中を図り、最終合格まで手厚くサポートします。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

今年受験を予定の方へ耳より情報！

