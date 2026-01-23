【 東京郊外エリアに、ついに登場！ 】和歌山の名店『厚切りとんかつ よし平』が、東京・東大和市に1/28（水）オープン！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、「日本橋からり」 や 「野郎めし」 などの主食事業を展開する 株式会社ホットランドネクステージ(https://hotland.co.jp/company/profile/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：太田直希）は、2026年1月28日（水）、東京都 “初” 出店となる『厚切りとんかつ よし平(https://www.yoshihei.jp/tonkatsu.html) 東大和店』をオープンいたします。

『厚切りとんかつ よし平 東大和店』 外観

このたびオープンする『厚切りとんかつ よし平 東大和店』は、よし平ブランド15店舗目となる新店舗です。新青梅街道沿いの利便性が高く、周辺には自然が広がり公園などに囲まれている環境で、地域の皆さまの普段のお食事はもちろん、お出かけの途中にも気軽に立ち寄れるお店として、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

『厚切りとんかつ よし平』 とは

昭和8年創業、和歌山県発の老舗とんかつ専門店。厳選した豚肉を一度熟成させることで、肉本来の旨味を凝縮し、食べ応えのある食感を最大限に引き出した「熟成ロース」や「熟成ひれ」を使用しています。注文を受けてから一枚ずつ丁寧に 特級粉使用の “粗挽きパン粉” で包み、軽やかな仕上がりが特長の “米油” で低温でじっくり揚げることで、衣はふんわりサクサクに。豚肉の旨味を最大限に引き出し、香ばしい衣との絶妙なバランスをお楽しみいただけます。専門店ならではの技とこだわりが詰まった「厚切りとんかつ」は、世代を問わず多くのお客様に愛され続けている逸品です。

世代を問わず楽しめる『よし平』のこだわり膳

厚切りとんかつ よし平 ブランドイメージ

『厚切りとんかつ よし平』では、看板商品のとんかつを中心に、お子様から大人まで、世代を問わず楽しめる多彩なご膳メニューをご用意しております。さらに、ご膳メニューをご注文のお客様は、「大かまどごはん」「味噌汁」「キャベツ」「お漬物」がおかわり自由。お腹いっぱいになるまで、思う存分『よし平』ならではの味わいをお楽しみいただけます。

熟成180gロースかつ膳（税込2,079円）熟成180gロースかつ膳

丁寧に熟成させた豚肉を180g使用した、ボリューム満点の一番人気メニューです。外はサクッと香ばしく、中はやわらかくジューシー。噛むほどに広がる旨みを、存分にお楽しみいただけます。

チーズの豆乳コロッケと海老ひれ膳（税込1,859円）チーズの豆乳コロッケと海老ひれ膳

とろ～り濃厚なチーズと、ぷりっとした海老が入った豆乳コロッケに、やわらかな熟成ひれかつと海老フライを盛り合わせました。いろいろな味わいを一度に楽しめる、満足感のあるご膳です。

わんぱくセット（税込979円）※ジュース・おもちゃ1個つきわんぱくセット

やわらかなひれかつに、ぷりぷりえびフライとスマイルポテトを添えたお子様向けセットです。ジュースとおもちゃ付きで、楽しいお食事の時間をお過ごしいただけます。

ふっくら炊きたてご飯を “好きなだけ”

中でも注目は、大かまどでふっくら炊き上げる「大かまどごはん」。白米は店内で精米した “新潟県産コシヒカリ” を使用し、炊きたてならではの甘みと、つややかな粒立ちを存分にお楽しみいただけます。白米のほかに、「十穀米」や「月替り炊き込みご飯」もおかわり自由。1杯ごとに気分や季節に合わせて、さまざまな味わいを選べるのも魅力です。

※月替りの炊き込みご飯…1月は「ぶりと大根」2月は「貝柱とごぼう」

店舗のご紹介

店内の大きな釜で炊き上げる「大かまどごはん」イメージ

敷地内には駐車場を完備し、店内に入るとすぐ目の前には大きなかまどがお出迎え。客席は、調理の様子を間近で楽しめるカウンター席やゆったりとくつろげるボックス席をご用意。おひとりさまはもちろん、ご友人やご家族、三世代そろってのお食事まで、幅広いシーンでご利用いただける居心地の良い空間です。

カウンター席ボックス席

今後も『厚切りとんかつ よし平』は、お客様に “お腹いっぱい、心も満たされるひととき” をお届けしたいという想いのもと、ボリューム満点で満足度の高い商品と、心温まるサービスを提供してまいります。

【 店舗概要 】

『厚切りとんかつ よし平 東大和店』 チラシデータ ※近隣エリアに配布予定

店舗名：厚切りとんかつ よし平(https://www.yoshihei.jp/tonkatsu.html) 東大和店

オープン日：2026年1月28日（水）

営業時間：

＜平 日＞ 11:00-15:00（L.O. 14:30）、17:00-21:00（L.O. 20:30）

＜土日祝＞ 11:00-15:30（L.O. 15:00）、16:30-21:00（L.O. 20:30）

住所：〒207-0004 東京都東大和市清水6丁目1106-2

電話番号：042-843-5805

販売商品：厚切り熟成ロースかつ膳（税込1,859円～）、熟成ひれかつ膳（税込1,859円～）、追加かつ、一品料理、ドリンクなど

客席数 ：40席（カウンター6席、テーブル11卓/34席）

支払い方法：現金・クレジット・交通系IC・ID

駐車場 ：有（19台）

テイクアウト：有

厚切りとんかつよし平 ロゴ

※写真はすべてイメージです

< 運営会社 >

株式会社ホットランドネクステージ

「日本橋からり(https://hotland.co.jp/brand/nihonbashi_karari/)」「野郎めし(https://hotland.co.jp/brand/yaroumeshi/)」などの主食事業を展開・運営するほか、

「駅の天然温泉＆サウナの森 水沼ヴィレッジ(https://mizunuma-village.jp/)」をはじめとしたリゾート事業も手がけています。

https://hotland.co.jp/company/profile/

https://www.hotland.co.jp/business/



ホットランドグループは、これからも “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。