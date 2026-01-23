「もおか市合同企業説明会」開催決定！「3分でわかる、22社の仕事」―就活・転職・再雇用に最適なチャンス

真岡市

栃木県真岡市では、地域に根ざした雇用拡大を目的に、「もおか市合同企業説明会」を2026年3月4日（水）に開催します。地元企業2２社が集結し、人事担当者と直接話せる「対話型の説明会」です。

学生やその保護者、転職希望者はもちろん仕事復帰を検討されている方、シニア世代の方も大歓迎です。

この機会に、真岡で新しい働き方を見つけてみませんか？

▲2025年の合同企業説明会の様子

真岡市の魅力 ― 自然と産業が調和する未来志向の地方都市

真岡市は、栃木県の南東部に位置し、東に連なる八溝山地、西に流れる大河鬼怒川を抱える自然環境豊かな都市です。

また、首都東京から90キロメートル圏内に属し、東京駅から東北新幹線を使えば約1時間40分の距離にあります。

市の面積は167.34平方キロメートル、人口は約79,000人、都市計画、工業団地造成、ほ場整備が進み、農業、工業、商業がバランスよく調和した理想的な地方都市です。

この地方は、古くから、芳賀地方の政治、経済、文化の中心的役割を担い、江戸時代には「真岡木綿」の特産地として全国にその名が知られていました。

かつては農業を産業の基盤とするまちでしたが、現在は大規模な工業団地を有するハイテク都市として発展を続けています。

もおか市合同企業説明会-人事担当者と気軽に話せる対面式の説明会-

▲真岡市の工業団地

本イベントでは、従来の説明会になかった新企画を導入します。

まず、参加企業22社が「1社×3分」企業PRタイムを実施。企業紹介はもちろん、全社共通テーマとして「面接時に期待される役割・姿勢」を盛り込んだ内容で、必見です！

さらに、事前にお申込いただいた方または、企業説明会タイム中に2社以上訪問（スタンプラリー）いただいた方には、職業適性検査を受けられる特典があります。「自分に合った仕事は何か」悩む方に、アドバイザーが適職を一緒に見つけます。

今回からは、就職活動を行っているお子さんの保護者の方も参加可能です。近年、保護者の参加が増えているため、都内在住の大学生の代わりに情報収集を行う一手段としてご活用いただけます。

説明会へ参加したい理由は何でも構いません！

1. イベント概要

2. 予定プログラム

３. 参加方法

- 「企業の話を聞いてみたい」- 「真岡で就職しようか迷っている」- 「他では得られない地元企業情報を知りたい」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160252/table/9_1_288efa5fb4ba0d4a1a6c187a14a1365a.jpg?v=202601231121 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/160252/table/9_2_243fb83903727ff713d7830361088afc.jpg?v=202601231121 ]

今回の説明会は、事前にお申込みいただくと職業興味検査が受けられるだけではなく、各ブースの企業説明タイム時に優先的にご案内します。

事前予約なしで当日参加も大歓迎です！

４. 参加メリット

５. その他

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/160252/table/9_3_50f0a1be2c33a9073abf2be0065342ca.jpg?v=202601231121 ]- 短時間で複数企業に触れられる：3分間PRタイムで一度に多くの企業情報を把握。- 人事担当者と直接対話：ブースでの質問や相談が可能。- ファミリー参加歓迎：お子様の就職活動をサポートしたい保護者の参加も大歓迎。- 持ち物：筆記用具- 配布資料：企業紹介パンフレット（各社から用意）- お問い合わせ先

真岡市産業部 商工観光課 勤労者係 TEL:0285-83-8134 FAX:0285-83-0199

ハローワーク真岡 TEL: 0285-82-8655

真岡市は「地域に根ざした働き方の創造」を目指し、皆さまの参加を心よりお待ちしております。

ぜひ、この一日で新たなキャリアの可能性を広げてみてください！