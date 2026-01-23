ひょうたん温泉、源泉十割オリジナルタオルを2月1日より限定販売

株式会社ユーネット

温泉で過ごした時間は、帰り道から少しずつ日常へと戻っていきます。

その体験を「思い出」として終わらせるのではなく、形として残せないか。

そんな発想から、別府市の老舗温泉施設 ひょうたん温泉 では、

2026年2月1日（日）より、源泉十割オリジナルタオルの販売を開始します。

ひょうたん温泉は、すべての浴槽を加水せずに提供する「源泉十割」を特徴としています。

この考え方は湯づくりにとどまらず、施設内で提供する体験全体に通じています。

今回販売を開始するオリジナルタオルも、その延長線上にある取り組みです。

タオルのコンセプトは、「思い出を、形に。」 です。



温泉に浸かった感覚、別府を訪れた時間、その日の体調や気分。

そうした一人ひとりの体験を、日常に戻ったあとも思い出せる存在として位置づけています。

デザインには「源泉十割」の文字をあしらい、

ひょうたん温泉で過ごした時間が分かる仕様としました。

販売価格は1枚1,650円（税込）です。

販売は施設内限定とし、数量にも限りを設けています。

ここでしか手に入らないこと自体を、体験の一部として捉えています。

背景には、温泉の楽しみ方の変化があります。

入浴そのものだけでなく、

「どこで、どんな時間を過ごしたか」を大切にする来館者が増えています。

温泉体験を持ち帰れる形にすることは、

そうした変化に応える取り組みでもあります。

今回のオリジナルタオル販売は、物販を前面に押し出すことを目的としていません。

温泉で過ごした時間の余韻を、日常へとつなげるための一つの手段です。

源泉十割という価値を、湯以外の形でも誠実に伝える。

その試みとして、このタオルは生まれました

施設の強み

大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）



温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）



【施設概要】施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）