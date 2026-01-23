【阪急うめだ本店】百貨店初出店！オーストリア王家御用達ベーカリーと「DECEMBERMAY」とのコラボ企画が実現！世界にただ一つ、オリジナルアイテムが作れるイベントも

株式会社阪急阪神百貨店

「DECEMBERMAY×Hofbackerei Edegger-Tax」ギフトエディション ワッペンカスタマイズ＆スイーツ(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12686052_2067.html) ※23日(金)公開予定

期間：1月28日(水)～2月14日(土)

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8階 コトコトステージ82

阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8階 コトコトステージ82では、1月28日(水)～2月14日(土)の期間「DECEMBERMAY×Hofbackerei Edegger-Tax」と題し、コラボレーションイベントを開催します。作り出す物は違えど、伝統を愛する職人たちの心意気で実現した夢のコラボ企画が実現。東京発のゴルフブランド「DECEMBERMAY」は “変えていくべきこと”×“変えてはならないもの”といった異なる要素を組み合わせ、独自のスタイルを発信し、機能性と快適性を軸にこの時代のリアリティーを追求した、前衛的で新鮮なスタイルを提案いたします。 今回そんな「DECEMBERMAY」のゴルフ雑貨を自分好みにカスタマイズできる、世界に一つだけのワッペンカスタマイズイベントも実施します。

百貨店初出店！オーストリア王家御用達ベーカリー「Hofbackerei Edegger-Tax（ホーフベッカライ エーデッガー・タックス）」

オーストリア・グラーツに店を構えるエーデッガー・タックスは、1888年、ハプスブルク帝国の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世から「王家御用達」の称号を授かった数少ないベーカリーのひとつ。 創業は1569年、伝統的な味と製法をいまも守り続ける老舗です。 オーストリアの古都グラーツから、日本の古都、京都へ。 グラーツ本店に伝わる秘伝の技とレシピ、そして、その技を託された菓子職人・野澤の作り出すスイーツは、現代にふさわしい”新しい伝統”づくりを目指します。

阪急うめだ本店限定「DECEMBERMAYx Hofbackerei Edegger-Tax」コラボレーションBOXが登場

(24枚入り)5,400円、(12枚入り)2,700円

「DECEBERMAY」のロゴをあしらったサブレに6種のフィリングを合わせました。【赤：ラズベリー、茶：プラリネ、黄：レモン、橙：オレンジ、緑：ローズマリー、紫：ラベンダー】 ブランドの鮮やかなカラーリングを彷彿とさせるチョコレートで、美しくコーティング。 1枚をじっくり味わうだけでなく、異なるフレーバーを組み合わせて自分好みのペアリングを見つける楽しみも。

世界に一つだけのオリジナルアイテムも作れる！「DECEMBERMAY」Custom Patch Event

オリジナルネームタグの作成の他、世界に一つだけのオリジナルアイテムを作成できるイベントです。 300種類以上の多彩なタグやワッペンをラインアップ。 ゴルフモチーフはもちろん、個性が光る趣味嗜好のデザインまでご用意。 ご自身用としてはもちろん、大切な方へのギフトにも最適です。

※その場でアイロン接着を行い、すぐにお渡しいたします。

※混雑時はお時間を頂戴する場合もございます。

プロゴルファー 江口紗代 来店イベント開催！

日時：2月8日(日)午後1時～午後7時

バレンタイン企画として【江口紗代プレゼンツ】スペシャルセットを発売。

■Remo Order販売

1月29日(木)午前10時より、Remo Orderにてご注文もいただけます。

LINE公式アカウント 阪急うめだ本店 8階「ゴルフウェア」(https://page.line.me/889euubi?openQrModal=true)より「希望商品、カラー、サイズ、数量」等をトーク画面にご入力ください。

※お問い合わせ順に随時ご連絡させていただきます。

※一部Remo Order除外のアイテムもございます。

※商品の在庫情報は、『GREEN AGE』公式インスタグラム(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fhankyu_greenage%2F&is_from_rle)より随時発信いたします。