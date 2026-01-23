「検索1位」でもAIには選ばれない？Google「AI検索」は“1位獲得“よりも“10位以内の数“を重視──LANYが213記事の参照ロジックを解明

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社LANY（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹内渓太）は、同社が運営するオウンドメディア「LANY LLMO LAB」において、Googleの「AIモード）」における参照記事の特性を解明するための、213記事におよぶ定量分析レポートを公開しました。

本調査では、AIが生成する「サブクエリ」経由の参照メカニズムを分析。その結果、AIモードでの参照頻度を左右するのは、特定のメインクエリでの1位獲得ではなく、多角的なサブクエリにおいて10位以内を広く抑える「TOP10の占有面」にあることが判明しました。

調査の背景

Google検索に実装されたAIモードは、従来の検索結果とは異なる「クエリファンアウト（関連する複数のサブクエリによる再検索）」という挙動により、参照記事を選定しています。

以前LANYが実施した調査(https://www.lany.co.jp/lany-llmo-lab/ai-mode-sub-query)では、高頻度で参照される記事の約50%がメインクエリでは検索順位圏外であり、AIが生成する未知のサブクエリ経由で参照されている実態が浮き彫りとなりました。しかし、「AIはどの記事を、なぜ選ぶのか？」という判断基準はブラックボックスのままでした。

この課題を解明するため、今回は記事側が持つ「順位構造（どの順位帯に、いくつのクエリを持っているか）」に着目し、AIモード攻略の鍵を探りました。

調査概要

対象カテゴリ： 美容・コスメ領域（シャンプー、化粧水、ヘアアイロン等計5ジャンル）

検証データ： AIモードで参照された213記事

分析手法：

- 同一質問を200回繰り返し、参照記事の出現頻度を集計。- 各記事の獲得クエリ数および順位帯別クエリ数を抽出（Ahrefsを使用）。- 参照頻度別に「高頻度」「中頻度」「低頻度」の3グループに分類し、統計的な有意差を検証。

※詳細な調査ロジック・図表は記事にて公開

調査結果の要点

１. ロングテールクエリの「比率」は差別化要因にならない

当初「ニッチなクエリ（ロングテール）を多く持つ記事ほど参照されやすい」と仮定しましたが、検証の結果、どのグループも獲得クエリの96～99%がロングテールであり、参照頻度による有意差は見られませんでした。

２. 勝敗を分けるのは「獲得クエリの総数」

AIモードでの参照頻度は、記事が獲得しているクエリの総数と強く相関しています。高頻度参照グループは、低頻度グループに比べて約1.6倍の獲得クエリ数を記録しており、幅広い検索意図に応えられる記事が選ばれやすいことが分かりました。

３. 参照頻度の分岐点は「6～10位（1ページ目下位）」の占有数

最も重要な発見は、順位帯ごとのクエリ獲得数にありました。

分析の結果、1～5位の獲得は「参照されるための最低条件」に過ぎず、「6～10位のクエリをどれだけ厚く持っているか」が高頻度参照（安定した表示）を分ける決定的な要因であることが統計的にも裏付けられました。

調査を踏まえた示唆

今回の調査結果から、AIモードにおける「勝ちパターン」が見えてきました。

- 「一点突破」から「面のSEO」へ- - 特定のメインワードでの1位獲得に固執するよりも、関連語や周辺トピックを含めて「10個のクエリで10位以内」を目指す、網羅性の高いコンテンツ設計が求められます。- 11～20位クエリの底上げが最短ルート- - 現在2ページ目に沈んでいるクエリをリライトによって10位以内に押し上げることが、AIモードでの参照頻度を劇的に高める可能性を示唆しています。- 検索エンジンの評価は依然として重要- - AIは独自の「質」判断だけでなく、従来の検索エンジンが「1ページ目（TOP10）」と評価した情報を信頼して採用しています。

タイトル：AIモード参照は「メインクエリ1位獲得」よりも「10位以内のクエリ獲得数」が重要 - 213記事の定量分析から見えた参照記事特性

■株式会社LANYについて

株式会社LANYは、「価値あるモノを、インデックスさせる。」をミッションに掲げるデジタルマーケティング支援企業です。SEO、インターネット広告、LLMOなどの領域において、戦略立案から実行までを一気通貫で支援し、お客様の事業成長に貢献します。

■会社概要

【株式会社LANY】

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

代表者名：代表取締役 竹内 渓太

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、採用支援事業

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

■本件に関するお問い合わせ

株式会社LANY

広報担当：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp

問い合わせ先：https://www.lany.co.jp/contact

