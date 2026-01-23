AI英語学習アプリ『レシピー』に「英検2級対策動画」を搭載

株式会社ポリグロッツ

株式会社ポリグロッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：山口隼也）は、世界のニュースで英語を学べるAI英語学習アプリ『レシピー』の英検対策コンテンツ内に、ポリグロッツが制作したオリジナル「英検２級対策動画」コンテンツを追加搭載しました。

AI英語学習『レシピー』は2025年11月、対策ニーズの高い「英検準1級」の動画講義を搭載いたしました。これに続き、この度、「英検２級」の対策動画がご利用可能となりました。

動画では、各パート（リーディング、ライティング、リスニング、面接）ごとの出題形式や出題傾向、解答のコツ、効果的なトレーニング方法など学習効率と合格率を高める解説を視聴することができます。体系的な対策が難しいとされる２次試験（面接）対策の動画もあり、本番前にしっかりと予習することができます。英検3級、準2級の対策動画も今後順次追加予定です。

英検対策動画の解説を担当するのは、英語講師・文筆家の富岡恵先生。『高校英文法をひとつひとつわかりやすく。』をはじめ、著書の累計発行部数が55万部を超える文筆家であり、楽しく、的確な英語レッスンを行うことで人気の英語トレーナーでもあります。

今回、普段対面やオンラインで行っている先生の英語講義のエッセンスを動画に凝縮。明るくポジティブに学習者の合格をサポートします。

「レシピー英検対策動画」講師の富岡恵（英語講師・文筆家）

ホームページ：https://meglish.jp/

著作一覧：https://www.amazon.co.jp/stores/author/B00J3ED5O2

コンテンツへのアクセス

「英検対策動画」は、各パートごとに解説動画を設置しています。

『レシピー』アプリ内のライブラリメニュー「英検対策」から、２級の学習したいコンテンツ（以下参照）を選択し、動画を視聴してください。

- ２級リーディング（語彙・文法）

- ２級リーディング（Eメール）

- ２級リーディング（空所補充）

- ２級リーディング（説明文）

- ２級ライティング（要約）

- ２級ライティング（英作文）

- ２級リスニング（Part1）

- ２級リスニング（Part2）

- ２級2次試験対策（面接）

アプリで手軽にコスパよく英検対策をしたい人、面接の対策に困っている人、英検を生徒に受験させることを検討している学校様、先生方にもおすすめの機能です。

現在英検対策動画は無料で視聴可能。他の英検対策コンテンツを利用する場合は『レシピー』スタンダードプランの加入が必要です。

株式会社ポリグロッツとは

「言語の壁を超え世界で活躍する日本人を増やす」事をミッションに、テクノロジーと人の両面から語学学習に取り組んでいます。サービスコンセプトの「"好き"を"学びに"」とは、楽しみながら英語を学び、気づけばそれが習慣化している状態の事です。人はそれぞれ自分の興味に基づいた情報収集ならば続けられます。

レシピーは英語が趣味になるアプリです。世界中の英語ニュースを使って情報収集するように学習が可能です。レシピー最大の特徴は「AIが英語学習者にピッタリの学習カリキュラムを作成」してくれる「Myレシピ」機能。「Myレシピ」では、英語学習者の「スマホ」と「スキマ時間」を利用して、「最短で最高の成果」を実現することが可能です。

代表取締役・山口隼也の略歴

九州大学原子力工学科卒。在学中はビッグデータを用いた除染シミュレーションを研究。キーエンス子会社のイプロスではCTO（最高技術責任者）として、ビッグデータ関連のサービスを立ち上げる。英文で書かれた最新の技術文献を読みこなす英語力を身につけようと、英語学習を本格的に開始。改めて英語と格闘するなかで「『英語を聴きまくれば、何とかなる』という根性論」「退屈で画一的な学習教材」「一部の大企業エリート社員しか支払えない高額な個別指導」など、日本の英語教育のさまざまな問題点を痛感。「テクノロジーの力で、ひとりひとりに最適化された最高の英語学習環境を、手頃な価格で提供したい」とポリグロッツを起業。