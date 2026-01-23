¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Î¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µー¤È¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¤ª½Ë¤¤¡ªÁÏ´©70¼þÇ¯¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡Ù¥í¥´¤¬¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤³¤É¤â»ö¶ÈÉô¤¬´©¹Ô¤¹¤ë»¨»ï¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥í¥´¤Ë¡¢¤È～¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Î¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µー¤È¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¡Ø¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤¤å¤¢¡ª¡Ù¤Î¥¥å¥¢¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥í¥´¤Ï¡¢¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡Ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÀ©ºî¤·¤¿Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤â2026Ç¯¤ËÁÏÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª
ÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿65¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥í¥´¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿70¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëµÇ°¥í¥´¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¤Ï¡£
¡Ö¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡Ù¤Ï¤Ä¤¤¤ËÁÏ´©70¼þÇ¯¡ª¡¡65¼þÇ¯¤Ç¤âÈ¯Æ°¤·¤¿¡¢¡ÈÊÔ½¸Ä¹¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡É¤òºÆ¤ÓÈ¯Æ°¤·¡¢º£²ó¤âÅì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤µ¤ÞÞÕ¿È¤Î½ñ²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¡¢Ä¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤70¼þÇ¯¥í¥´¤¬´°À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£µÇ¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢²æ¡¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î20¼þÇ¯¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î½÷¤Î»Ò¡Ê¤¤¤ä¡¢¤â¤Á¤í¤óÃË¤Î»Ò¤â¡ª¡Ë¤Î¥Ïー¥È¤Ë½»¤ßÃå¤¯¡¢Í£°ìÌµÆó¡¢±Ê±óÉÔÌÇ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡Ù¤Ï100¼þÇ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±àÊÔ½¸Ä¹¡¦ÀõÌîÁï»Ò»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡¡ÀõÌîÁï»ÒÊÔ½¸Ä¹¤«¤éÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø
¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡Ù¤ò¤è¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤É¤¯¤·¤ã¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Û¤ó¤ò¤¢¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¡©¡¡¤¹¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¸¤À¤è¤Í¡£¤¹¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤À¤¤¤¹¤¤È¤æ¤á¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Û¤ó¤ä¤µ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡£
¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£70Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿®Íê¤ò·è¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¿¤Á¤Î¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÍÄ»ù»¨»ï¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â³§ÍÍ¤Î»Ò°é¤Æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤70¼þÇ¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à£³·î¹æ¡Ù¤ÎÉÕÏ¿¤Ï¡Ø¤ª¤Û¤·¤µ¤Þ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¥í¥±¥Ã¥È¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ù¤È¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Î¡Ø¤ª¤¨¤«¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤¦¤¹»ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¿å¿§¡¢»ç¡¢²«¿§¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ç¿·¤·¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Î¼êÄ¢¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª³¨¤«¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÁÏ´©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡Ù¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤ÍÄÃÕ±à¡¡2026Ç¯3·î¹æ¡Ù
Äê²Á¡§2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü