『小規模事業者持続化補助金　経営計画書作成ポイントセミナー』を開催します！

平塚信用金庫は平塚商工会議所と共催セミナーを開催します。

本セミナーでは、小規模事業者持続化補助金の概要や補助金申請に必要な計画書作成のポイントについて解説する内容となっています。補助金について知りたい、どのように計画書を作成すればよいか分からないといった事業者向けの内容となっており、この機会に是非ご参加ください。

詳細は添付チラシのとおりとなります。

