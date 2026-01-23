教科書が踊らない。通学を支えるスマートな箱型リュック「ハコピタイト」がDODから新登場。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの「DOD」は、通学カバンに適した35Lの箱型バックパック「ハコピタイト」を2026年1月9日より発売しました。

本製品は、開発担当者の中学生の息子の日常から誕生。 大きなリュックにたくさんの教科書を詰め込み背負って立ち上がる際、中で荷物が動いて重心が後ろに偏りのけぞりそうになる――。そんな課題を解決するため、教科書やPCなどをスムーズに収納できる「ハコ」型で収納物をゴムで「ピタッと」固定できるバックパック「ハコピタイト」を開発しました。

通学カバンに多い「子供向けのデザイン」ではなく、高校・大学・社会人へと成長しても使えるスタイリッシュなデザインを採用。アウトドアブランドとして培った耐久性の高さと合わせて、一つのカバンを長く大切に使い続ける「一生モノ」の体験を提供します。

＜製品のポイント＞

■教科書を出し入れしやすいハコ型構造＆揺れを防ぐ独自の収納スペース

- 教科書やPCが出し入れしやすい「箱型」構造- 教材の厚みに合わせてフィットし揺れを防ぐ収納スペース- 底にあるお弁当や運動着も横からスムーズに取り出せる2WAY開口- 成長しても愛用できるスタイリッシュなデザインと高耐久性詳細を見る :https://www.dod.camp/product/ba138/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product

教科書やPCを出し入れしやすい箱型デザインを採用しました。背面側の収納スペースは両端をゴム仕様にした独自構造。これにより、タブレットやPCはもちろん「厚みのある複数の教科書」もまとめてホールドでき、リュックを背負う時に中身が踊るのを防いで身体への負担を軽減します。

■整理整頓が苦手でも使いやすい「前面フルオープン」構造

上部からの出し入れに加え、前面が大きく開く2WAY構造を採用。一番下に入れたお弁当や着替えも上の荷物をかき分けることなく取り出せます。

■年齢問わずに使えるスマートなデザイン

「子供っぽいデザインは卒業したい」という学生や「長く使ってほしい」という親御さんのニーズに応え、ライフステージを問わないシンプルな外観に仕上げました。通学服や制服を選ばず、中高生から大学生、さらにその先の通勤や出張までどのようなシーンにも馴染みます。

■2泊3日の旅行の荷物も入る大容量35Lサイズ

一般的なデイパック（20～25L）をよりも大容量な35Lサイズ。教科書はもちろん、部活の道具や大きな水筒も楽々収納できます。

■雨・汚れに強いラミネートPVC素材で安心。

生地表面には耐水性・耐汚性に優れたラミネートPVC素材を使用。生地自体が水を通さないため、登下校中の突然の雨でも教科書が濡れるリスクを軽減出来ます。

また、泥はねや汚れがついてもサッと拭き取るだけでお手入れが完了。部活動や自転車通学など、毎日をアクティブに活動する学生の心強い味方です。

※完全防水ではありません。

■DODスタッフのヒトコト

企画担当のヒトコト

日本の全息子、全娘に捧げます。

広報オガワのヒトコト

箱型で自立する形状なので教室の机の横にも置きやすいです！

■スペック詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/258_1_66b28735300ef01fb5c00f993b43c9d7.jpg?v=202601231021 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

※映画・TV プログラム・誌面づくりの撮影用小道具として、またイベントでの使用等、製品の貸出し、プレゼント企画につきましてもお気軽にお声掛けください。

※紙面掲載等で高画質画像が必要な場合は別途ご連絡ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact