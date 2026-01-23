待ち時間も通勤も週末ドライブも、車内ストレスをまとめて軽く。ワイヤレス投影×CarPlayワイヤレス化のGetPairr Mirror Castが、期間限定10,395円キャンペーン

惠州凌鹰智能科技有限公司

渋滞やお迎え待ち、サービスエリアでの休憩。通勤の朝やコンビニまでのちょい乗りでも、意外と積み重なるのが「接続の手間」と「待ち時間の退屈さ」です。

スマホで少し見たいだけなのに画面が小さくて目が疲れる、同乗者と共有しづらい。さらにケーブルを探して差して…という動作も、忙しい日ほど地味に面倒になりがちです。

GetPairr Mirror Cast（ゲットペアー ミラーキャスト）は、スマートフォンの表示内容を車載ディスプレイへワイヤレスで表示（ミラーリング）することを主目的としたアダプターです。



停車中の待ち時間や休憩中に、スマホで視聴・閲覧しているコンテンツを車内の大画面で共有したいニーズに向け、導入手順と対応条件を明確化した設計としています。

いろんな場面で“使える”から、便利が続く

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iv3oyGFT424 ]■ワイヤレス投影（ミラーリング）：休憩中・待ち時間を大画面で快適に

サービスエリアでの休憩や、お迎え待ち、駐車中のひと息タイムに。YouTube、ライブ配信、スポーツ、Webページ、写真・動画など、スマホで見ている画面を車内モニターへワイヤレス表示できます。停車中の“ちょい視聴”や同乗者との共有がスムーズになります。

■ ワイヤレスCarPlay：通勤・ちょい乗りの“ケーブル習慣”を軽くする

普段CarPlayを使う方には、ワイヤレスCarPlayとしての運用も可能です。乗車のたびにケーブルを探す・差す・置き場に困る…といった小さな手間を減らし、車内をすっきり保ちやすくします。

■ ワンタップ切替：CarPlay⇄ワイヤレス投影をシーンで使い分け

普段の運転はCarPlayでナビや音楽をいつも通りに。

休憩中や待ち時間は、ワイヤレス投影（ミラーリング）に切り替えて、スマホの画面を車内の大画面へ。

“使いたい機能をその場で切り替えられる” ので、通勤・ちょい乗り・週末ドライブまで、車内の使い勝手がぐっとスムーズになります。

※安全のため、切り替え・操作は停車中にお願いいたします。

GetPairr Mirror Castの“強み”は、便利さを迷わせないこと

注意事項（重要）

- ミラーリング中心の設計：停車中の車内時間を快適にする用途にフォーカス- 対応条件が明確：購入前に「使える／使えない」を判断しやすい- ワイヤレス運用で手間を削減：投影だけでなく、CarPlay利用者の“ケーブル負担”も軽く[表: https://prtimes.jp/data/corp/165291/table/51_1_b1b18dc8e3040288f32881a324107280.jpg?v=202601231121 ]

Android Autoのワイヤレス化用途には非対応。

本製品はミラーリング中心の設計のため、有線Android Auto → ワイヤレスAndroid Auto目的では使用できません。

※安全のため、走行中の画面注視・操作はお控えください。操作は同乗者の方が行うか、停車中にお願いいたします。

GetPairr Mirror Castは、車内ディスプレイを“もっと使い切りたい”人に向けた、ミラーリング特化の車載アダプターです。

待ち時間も、通勤も、週末ドライブも。車内の「ちょっと不便」をまとめて軽くする一台を、ぜひこの機会にお試しください。