Boomi、日本航空のデータ連携基盤改革の導入事例を公開　分断された連携基盤をつなぎ全社横断のデータ活用を加速

ブーミー株式会社

Boomi株式会社（所在地：東京都渋谷区／代表取締役社長 CEO：河野 英太郎／以下、Boomi）は、日本航空株式会社（所在地：東京都品川区／代表取締役社長執行役員：鳥取 三津子／以下、JAL） が、全社DX戦略の一環として、データ連携基盤を抜本的に刷新し、全社横断のアーキテクチャ改革を推進した導入事例を発表しました。本日より、本事例をBoomiの公式サイトにて公開します。本事例では、業務領域ごとに分断・複雑化していたデータ連携基盤を、「Boomi Enterprise Platform」※を中核に再設計し、迅速な開発と内製化を実現したJALの取り組みを紹介しています。

Boomiは、AI駆動型オートメーションを実現するワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」を提供し、組織のあらゆるデータを連携し、業務の自動化・効率化をローコードで実現するiPaaS（インテグレーション・プラットフォーム・アズ・ア・サービス）をグローバルで展開しています。日本国内においても、エンタープライズを中心にさまざまな業界業種で導入が広がっており、各部門で異なるシステム間を連携し、業務効率化や自動化を実現し、企業のDX促進を支援しています。

JALグループは、国内外あわせて約200路線を運航する日本を代表する航空会社です。国際線の規模拡大や国内線の収益向上、生産性向上といった既存領域での事業構造改革を進めるほか、新たな事業創出につなげる全社横断のDX戦略を推進しています。DX戦略では、AIやデータ活用を中核に、マーケティングの高度化や生産性向上を目指しています。その実現に向け、社内データを迅速かつ柔軟に活用できる連携基盤の整備が重要なテーマとなっていました。一方で、約200の社内システムと約2,500のインターフェースによるデータ連携が複雑化しているという課題もありました。

こうした課題を解決するため、JALは単なるシステム刷新ではなく、連携基盤全体を変革する「OneBridgeプロジェクト」を立ち上げました。本プロジェクトにはパートナーとして、長年インフラからクラウド化、CCoE（Cloud Center of Excellence）構築などを支援する野村総合研究所（NRI）が参画。新基盤では、システムの重要度や特性に応じた接続方式を採用し、重要度の低い連携やファイル転送についてはiPaaSを活用したセルフサービス型のローコード開発を導入。これにより、業務部門主導での迅速なデータ連携開発を可能にしました。

「Boomi Enterprise Platform」の採用の決め手となったのは、ローコードによる開発のしやすさに加え、既存のレガシーシステムからSalesforce、ServiceNowなどのSaaSまで幅広く接続できる豊富な標準コネクタを備えている点です。また、国際的なセキュリティ基準に準拠したJAL専用のクラウド環境提供や、将来的なAI活用を見据えた拡張性も高く評価されました。導入にあたっては、ユーザー開発部隊を編成し、Boomiの体系化された教育プログラム（ラーニングパス）を活用することで、短期間での立ち上げを実現。業務領域ごとに分断されていた連携基盤をシンプル化することで、データ連携の開発期間短縮、障害影響範囲の最小化、運用効率の向上を達成しました。

■日本航空株式会社 デジタルテクノロジー本部 システムマネジメント部

プラットフォーム企画グループ アシスタントマネジャー 内海 智大 氏 コメント

データ連携が複雑化し、新たなビジネスニーズへ迅速に対応できないことが課題でした。データ連携基盤をBoomiで全面的に変革し、シンプルにすると共に、iPaaSやローコードを活用することでビジネスユーザーによる開発を実現できました。今後はさらなる内製化の促進に向け、AIを活用した開発プロセスの改革を実施していきます。

詳細は、導入事例ページをご覧ください。

■ 導入事例の全文はこちら

URL：https://boomi.com/ja/customer/jal/

※「Boomi Enterprise Platform」は、高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した連携基盤です。高セキュリティかつクラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境全てに対応しており、エンタープライズが求める柔軟な拡張性と運用性を備えています。オンプレミスやクラウド上のさまざまな業務システムをローコードで連携するための各種コネクターを搭載しており、複雑なシステム間連携を自社内で実現することが可能です。また、独自に開発した高性能AIによるサポート機能が各所に実装されており、迅速な連携を支援しています。

◼︎ Boomi関連情報

・[1/27(火）ウェビナー] 日本航空（JAL）× 野村総合研究所が語る：データ連携とAI活用で実現する業務変革 ～OneBridgeプロジェクトの舞台裏～(https://marketing.boomi.com/Japan-Airlines-NRI-Data-Integration-Project.html)

・事例：日華化学、Boomi連携基盤から設計したマルチSaaS戦略(https://boomi.com/ja/customer/nicca-chemical/)

・AI駆動型ワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」について(https://boomi.com/ja/platform/)

・データ連携と自動化について(https://boomi.com/ja/platform/integration/)

・Boomi API管理について(https://boomi.com/ja/platform/api-management/)

・AIエージェント管理について(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

・2025年ガートナー(R)マジック・クアドラント(TM)のiPaaS部門で11回連続リーダーに選出(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas/)

・Boomiが2025年Forrester Wave iPaaS部門の戦略カテゴリにおいて最高評価を獲得(https://boomi.com/ja/blog/boomi-forrester-wave-2025/)

・Boomi、Gartner(R) の「2025年版 API管理部門のMagic Quadrant(TM)」でリーダーの1社と評価(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-apim/)

◼︎ Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で25,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1－18－18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

公式SNS：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan)｜Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/)｜YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。