¡Ö³¤ÃæÎ¹¹Ô¡×¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡£40ºÐ¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿µ¯¶È²È¡¦ÊÆß·Å°ºÈ¤òµß¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÇØ·Ê¡§ËÁ¸±²È¤ÎÌ¿¤È¡Ö³¤ÃæÎ¹¹Ô¡×¤ÎÌ´¤òµß¤¦
ÊÆß·Å°ºÈ¤Ï¡¢³¤ÍÎÃµºº¤ÎÌ±¼ç²½¤ò·Ç¤²¡¢»Ò¶¡¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¤¬°ÂÁ´¤Ë³¤Ãæ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀø¿åÄú¡ÖSeaballoon¡×¤Î³«È¯¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¶È¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢Èó¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î¹ÅÊÑ¤¬È¯³Ð¡£40ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¡ÖÍ¾Ì¿1¥ö·î¡×¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
SeaballoonPV(Æ°²è¡Ë¡§https://www.youtube.com/watch?v=QiYGdEonLX8
Seaballoon¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
¸½ºß¡¢ÊÆß·¤Ï²á¹ó¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¡¦¾»Âå¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀ¸ÂÎ´Î°Ü¿¢¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆ¤ÓÌ¿¤ò·Ò¤®¡¢Ì´¤ÎÂ³¤¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì¿Í¤Îµ¯¶È²È¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³¤ÍÎ»ö¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÌÕÅÀ¡Ö±£¤ì´Î¹ÅÊÑ¡×--Ã¯¤â¤¬¤Ê¤ê¤¦¤ë¸½ÂåÉÂ
¶áÇ¯¡¢°û¼ò½¬´·¤äÂÎ·¿¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡Ö±£¤ì»éËÃ´Î¡×¤«¤é¤Î½Å¾É²½¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î´Î¹ÅÊÑ´µ¼Ô¿ô¤Ï40～50Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢Ç¯´ÖÌó1.7Ëü¿Í*¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*»²¾È¡§¡Ö´Î¤¬¤óÇò½ñ2015¡ÊÆüËÜ´ÎÂ¡³Ø²ñÈ¯¹Ô¡Ë¡×¡ÖÊ¿À®23Ç¯´µ¼ÔÄ´ºº¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡×
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎµßºÑ¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê»ÈÌ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆß·¤ò½±¤Ã¤¿´Î¹ÅÊÑ¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö±£¤ì´Î¹ÅÊÑ¡×¤Î¶²ÉÝ¡§ À¸³è½¬´·¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¸½ÂåÉÂ¡£
- ·¼È¯³èÆ°¡§ ÊÆß·¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎµÏ¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤À¹¤êÀ¤Âå¤Ø·ò¹¯´ÉÍý¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤Î½ÅÍ×À¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î³µÍ×- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§ ¡Ö¤ª¤«¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ÎÂ¡¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×Êì¤Î´ÎÂ¡¤ò°Ü¿¢¤·´Î¹ÅÊÑ¤ÈÆ®¤¤¤¢¤È10Ç¯À¸¤¤¿¤¤
- ÌÜÉ¸¶â³Û¡§ 20,000,000±ß
- »ÈÅÓ¡§ À¸ÂÎ´Î°Ü¿¢¼ê½ÑÈñ¡¢Æþ±¡¡¦½Ñ¸å¼£ÎÅÈñ¡¢¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©°Ý»ýÈñ
- ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î23Æü～¡Ê¾ÜºÙ¤ÏURL»²¾È¡Ë
¢£´Ø·¸¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸
¢þ Team Ocean¤è¤ê
¡ÖÊÆß·¤¬¸ì¤ë¡Ø³¤¤ÎÃæ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¡Ù¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤ÎÌ´¤Î²Ð¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ÈËÁ¸±¿´¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤°¤³¤È¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¢þ ÊÆß·Å°ºÈ¤è¤ê
ÊÆÀø¿åÄú³«È¯¹©¾ì¤Ë¤Æ¡Êµ¡ÂÎÌ¾¡§3300/6¡¢ºÇÂç¿¼ÅÙ1,000M¡¢6¿Í¾è¤ê¡Ë¢¨Triton Submarines¼ÒÆâ
¡Ö40ºÐ¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¡£ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤Î°¦¤ÈÃç´Ö¤Î»Ù¤¨¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³¤¤Ø¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É¬¤ºÀ¸´Ô¤·¡¢³§ÍÍ¤ò³¤ÃæÎ¹¹Ô¤Ø¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Team Ocean »öÌ³¶É
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§°ÂÇÜ ¿À¬
Email¡§contact@teamocean.life
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-8450-1107
SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/tetsu_yoone
¢¨ÊÆß·Å°ºÈ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¡¢ÉÂ¾õ¡¢°Ü¿¢¼ê½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¼èºà¤â¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£