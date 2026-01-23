テレビ朝日系列『再会～Silent Truth～』にKANADEMONOが美術協力をしました｜1月スタート

ルームクリップ株式会社

9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。あなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具のKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー（以下当社、本社：東京都渋谷区）は2026年1月13日（火）より放送開始したテレビ朝日系列『再会～Silent Truth～』に美術協力をいたしました。

本作では主人公 岩本万季子の自宅セットに、KANADEMONOのアートポスター・ウッドフレームセット3点が導入されています。

美術協力プロダクト

Nuance Pop #7 アートポスター・ウッドフレーム セット

サイズ：A1

カラー：Natural

価格：15,500円（税込）

商品番号：ART-K807-A1-NA

Line Art #1 アートポスター・ウッドフレーム セット

サイズ：A1

カラー：Natural

価格：15,500円（税込）

商品番号：ART-K301-A1-NA

Touch & Drawing #3 アートポスター・ウッドフレーム セット

サイズ：A1

カラー：Natural

価格：15,500円（税込）

商品番号：ART-K007-A1-NA

概要

・番組名：テレビ朝日系列『再会～Silent Truth～』

・放送日時：毎週火曜よる9時～

・番組概要：23年ぶりに再会した《初恋の相手》は殺人事件の《容疑者》だった！《大切な人を想う気持ち》が《思いがけない真実》につながっていく…宿命的な再会から始まるこの冬一番切ないヒューマンラブミステリーが開幕。

・原作：横関 大 『再会』（講談社文庫） 第56回江戸川乱歩賞 受賞作

・ドラマ公式サイト：https://www.tv-asahi.co.jp/saikai/

KANADEMONOについて

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

運営について

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

お問い合わせ先

◼︎KANADEMONO カスタマーサポート窓口

https://support.kanademono.design/support/tickets/new

◼︎本件に関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/