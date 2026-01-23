【フジテレビ】『子供部屋おばさんの恋』１月23日（金）０時よりFOD SHORTにて独占配信開始

株式会社フジテレビジョンhttps://short.fod.fujitv.co.jp/suy1h/ （番組ページ）

フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」にて、『子供部屋おばさんの恋』の独占配信を、１月23日（金）０時より開始しました。

『FOD SHORT』は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、１話約１分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービスです。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができます。毎日５話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことができます。

『子供部屋おばさんの恋』（C）フジテレビ

【ストーリー】

実家暮らしの35歳・冴田麻衣子（朝倉あき）の居場所は、母・恵子（千葉雅子）と過ごす子供部屋。過干渉な母に甘え、親離れできない日々の中、麻衣子はリフォーム現場で出会った誠実な男・高野（飯島寛騎）に一目惚れする。恋愛をしたことがない麻衣子は最初は「これは推し」だと自分に言い聞かせるも、やがて彼を追って会社へも足を運ぶようになり、SNSでの見守りも日常化。高野がバツイチ子持ちと知っても、純粋すぎる恋心は止められず、思いはやがて暴走し--。

【コメント】

朝倉あき

「ヒロインで子供部屋おばさんの冴田麻衣子を演じました朝倉あきです。今回初めてのショートドラマでしたが、あまりに素晴らしいキャストとスタッフの皆さまに囲まれて、

自分の中にある麻衣子の要素を重ね合わせながらとても伸び伸びと演じることが出来て幸せでした。

そんな子供部屋おばさんの恋はどうなるのか。グイグイ展開するストーリーを最後まで観終わった皆さんのご感想、

是非お聞きしたいです。どうかお楽しみに！」

飯島寛騎

「リフォーム会社の社員、高野役を演じさせて頂きました。シングルファザーで仕事も真面目に働いている釣りが趣味のキャラクターです。

タイトルの『子供部屋おばさんの恋』ですが、各々のキャラクターの純粋で真っ直ぐな子供？大人？な恋愛を描いております。そう、真っ直ぐな。

最初と最後でガラリと変わっていくストーリーに是非つられてみて下さい」

松永有紗

「佐藤瑠衣役を演じました松永有紗です。今回、瑠衣の純粋さを大切にしたいな…と思い、そこで生まれる空気感と直感を大事にすることを心掛けていたのですが、スタッフの皆さま、キャストの皆さまのとてもあたたかい雰囲気のおかげで、自然と、瑠衣としてその空間を楽しんでいました。ほっこりから、ジェットコースターに乗っているような急展開。そんなスリリングを感じていただける作品だと思います。ぜひ、この世界感を思いっきり楽しんでください！」

◇ ドラマ概要

■タイトル：子供部屋おばさんの恋』（全74話）

■配 信：１月23日（金）０時～独占配信開始

■出 演：朝倉あき／飯島寛騎／松永有紗／湯本 晴／田中要次／関 隼汰／イワゴウサトシ／

宇乃うめの／山本章博／有働優菜／酒井康行／溝口奈菜／植松 愛／細谷美友／

空見怜奈／深月はな／千葉雅子

■スタッフ：脚本：内平未央／小耳鋏うさみ

演出：森田 亮

プロデュース：田上向日葵／山下航平

プロデューサー：梶原富治／菊池実里／大森朱莉

制作プロダクション：ロボット

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp/suy1h/ （番組ページ）

◇ アプリ概要

■アプリ名：縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』

■対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降

■価 格：無料（アプリ内課金あり）

■U R L：https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256 （App Store）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort （Google Pla

y）

https://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

◇ FOD SHORT 概要

「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp