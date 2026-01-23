【2泊以上で1万円特典】新千歳空港発｜レンタカーで巡る北海道スキー旅（トマム・富良野）モデルコース公開

株式会社Moving Inn

株式会社Moving Innは、新千歳空港発「2泊3日（トマム・富良野）」の北海道冬旅レンタカー周遊モデルコースを公開しました。あわせて、空港でオリジナルキャンピングカー「HIACE CA」を2泊以上レンタルした方に、ノーススノーランドin千歳で使えるスノーアクティビティ10,000円分を進呈します。短い日程でも移動負荷を抑え、冬の定番を自分のペースで楽しめる旅程として提案します。

新千歳空港から借りられるレンタカーラインナップはこちら(https://moving-inn.com/rentalcar#chitose)

新千歳空港発レンタカーで行く「トマム・富良野」2泊3日スキー旅を公開した背景

短い日程でも、トマム・富良野の冬の魅力を無理なく巡れる旅程を整理しました。

冬の北海道は、スキーリゾート・雪景色・温泉・幻想的な夜景など、短期間でも「体験密度が高い旅」が叶う一方で、エリア間の移動が多く、旅程設計が難しいという声もあります。



Moving Innでは、新千歳空港を起点に、トマムと富良野の魅力を無理なく回れるルートを整理し、初めての北海道冬旅でも安心して楽しめるモデルコースとして公開しました。

レンタカーで走る時間さえ、雪景色に包まれる北海道の冬の思い出になります。



ふわりと舞うパウダースノー、氷の街が輝くトマムの夜、そして富良野の澄みきった風景。

“自分のペースで物語を進められる北海道”を、ぜひ体感してください。

【キャンペーン】2泊以上で1万円特典｜ノーススノーランドin千歳の雪遊びに使える

期間：2026年3月5日まで

対象：新千歳空港で HIACE CA を2泊以上レンタルされたお客様

特典：ノーススノーランドin千歳で使えるスノーアクティビティ10,000円分を進呈

特典はノーススノーランドin千歳の現地にて、対象アクティビティのお支払いにご利用いただけます。



※ご利用金額が10,000円を超えた分は、当日お客様ご自身でお支払いください。

セットプラン例：おひとり様 大人6,000円／小学生3,800円

（入場料、チューブスライダー、ミニスノーモービル、4輪バギー、スノーラフティング含む）

北海道冬旅レンタカー周遊モデルコース（トマム・富良野）2泊3日｜全体ルート

DAY1：新千歳空港 → ノーススノーランドin千歳 → トマム（アイスヴィレッジ／木林の湯）

DAY2：トマム／富良野 → 富良野チーズ工房 → ニングルテラス／ふらの歓寒村

DAY3：フリータイム → 千歳へ移動 → レンタカー返却

DAY1：新千歳空港 → ノーススノーランドin千歳 → トマム（アイスヴィレッジ・木林の湯）

旅の入口となる新千歳空港でレンタカーを受け取り、まずは千歳エリアで北海道らしい雪体験へ。

その後トマムへ向かい、夜は幻想的なアイスヴィレッジを楽しみ、「木林の湯」で非日常を味わう。

旅人の胸が高まる交差点の千歳空港。ここは北海道の壮大さを最初に感じる場所。お迎え後、わずか5分ほどの場所にある営業所にてスムーズにお車をお受け取りいただけます。ノーススノーランドin千歳ノーススノーランドin千歳。手ぶらで雪遊び。千歳空港からほど近い場所で、北海道ならではの雪の魅力を存分に味わえます。入場料が含まれたセットプランもご用意しております。手ぶらで気軽に楽しめる、冬旅にぴったりのおすすめプランです。氷の街に一歩入れば、冬が物語になる星野リゾートアイスヴィレッジはぜひ立ち寄りたいスポットです。氷の静寂に心が酔う、一杯のカクテルが冬の魔法に変わるBARも楽しめます。星空が降りそそぐ木林の湯。大自然の露天風呂と南国ムードのプールで、非日常を味わえます。

▼1日目スケジュール

11:00 レンタカー受け渡し（新千歳空港）(https://maps.app.goo.gl/soq5jKhUzv9ATbfL6)

12:00 ノーススノーランドin千歳(https://www.northsnowland.com/)でスノー体験＆ランチ

14:00 星野リゾートトマム(https://www.snowtomamu.jp/winter/ski/)到着（パウダースノー体験）

18:00 夕食＆星野リゾートアイスヴィレッジ(https://www.snowtomamu.jp/winter/icevillage/)

20:00 木林の湯(https://www.snowtomamu.jp/summer/spa/kirin.php)

おすすめの停泊地や観光ルートのご相談を丁寧にお伺いし、

オーダーメイドの旅程をご提案するトラベルサポートはこちら(https://moving-inn.com/travel_support)

DAY2：トマム・富良野のパウダースノー＋富良野グルメ＋ニングルテラス／ふらの歓寒村

トマムや富良野のパウダースノーは、滑り出した瞬間に“北海道の冬が本気を見せてくる”感覚があります。

午後は富良野へ移動し、人気のチーズ工房でランチ。夕方以降は、森の中に灯りがともるニングルテラスと歓寒村で冬の情緒を味わうルートです。

富良野スキー場で、超ドライパウダーを気持ちよく浮いて滑る。この軽さ、一本でわかる。雪が物語になる瞬間。トマムや富良野のパウダースノーは、期待以上の感動をくれます。滑り出した瞬間、北海道の冬が本気を見せてくれます。レンタカーならスキーの装備の準備万端整えられます。星野リゾート トマム「雲海テラス」（標高1,088m）からの眺め。雲海ゴンドラで上がった先に、冬の北海道が一気にひらける。雪の上に立って、ただ眺める。星野リゾート トマムのスキー場。滑り出す前から景色も雪も仕上がってる。富良野にあるチーズ工房は、訪れるだけで心がふっとほどけるような素敵な場所です。木の温もりを感じる外観は、まるで森の中の小さなアトリエのようで、思わず足を止めたくなります。工房で焼き上げるピザは、チーズの香りがふわりと広がり、ひと口で幸せがとろける味わいです。そして、濃厚なのに後味がすっと軽いソフトクリームは、ここでしか出会えない特別な一品です。ふらのの自然に包まれながら、ゆったりとした時間とおいしさを楽しめる、何度でも訪れたくなるおすすめランチスポットです。森に灯りがともるニングルテラスで、冬の夜を歩く体験を。ふらの歓寒村では、冬の光と空気を味わう時間が待っています。

▼2日目スケジュール

9:00 トマム(https://www.snowtomamu.jp/winter/ski/)または富良野(https://www.princehotels.co.jp/ski/furano/winter/)でスキー体験

13:00 富良野チーズ工房(https://www.furano-cheese.jp/)でランチ

16:00 ニングルテラス(https://www.princehotels.co.jp/shinfurano/facility/ningle_terrace/)／ふらの歓寒村(https://www.furanotourism.com/jp/spot/spot_D.php?id=477)

18:00 夕食＆紫彩の湯（しさいのゆ）(https://www.princehotels.co.jp/shinfurano/facility/onsen/)

DAY3：千歳へ戻ってレンタカー返却（フライトに合わせて自由設計）

最終日は、フライト時間に合わせて自由に動ける設計にしています。

千歳空港へ戻る道中も、雪景色が旅の余韻を深くしてくれます。

3日間がひとつの物語のように感じられる、冬ならではのロードトリップです。

▼3日目スケジュール

9:00 トマムまたは富良野でフリータイム → 千歳へ移動

13:00 フライトに合わせてレンタカー返却@新千歳空港(https://www.google.com/maps/place/%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%96%B0%E5%8D%83%E6%AD%B3+%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%BC%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/@42.7432928,141.7028132,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x5f751f33a1770d55:0xffe1f41eaeff6800!8m2!3d42.7432928!4d141.7028132!16s%2Fg%2F11yrwnpsrk?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTEyMy4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=689e2c7c-33f5-4190-b95d-90919f70774b)

千歳空港から始まった冬のドライブ旅は、ノーススノーランドの雪遊び、トマムの幻想的なアイスヴィレッジ、富良野の澄んだ景色、そして夜の森に灯るニングルテラスと、日ごとに表情を変えながら心に深く刻まれていきます。

レンタカーだからこそ叶う“自分のペースで巡る北海道”は、移動そのものが特別な時間になり、

道中の景色さえ旅の宝物になります。最終日に千歳へ戻る頃には、きっとこの3日間がひとつの物語のように感じられるはずです。

また次の季節に、新しい北海道のページをめくりに来てください。

旅程の不安を減らす「トラベルサポート」｜停泊地・観光ルートを無料で提案

雪道の運転、移動時間、旅程の組み方。冬の北海道は迷いが出やすい旅です。Moving Innでは停泊地や観光ルートのご相談を丁寧にお伺いし、無理のない2泊3日の回り方をオーダーメイドでご提案しています。初めての北海道冬旅でも安心して計画できるよう、無料でサポートいたします。



トラベルサポートURL：https://moving-inn.com/travel_support

新千歳空港のレンタカー受け取り場所について

受け渡し拠点

ムービングイン新千歳 レンタカー事務所

所在地：〒059-1361 北海道苫小牧市美沢226-2

営業時間：9:00～18:00

TEL：0155-88-7514

Google Map：https://maps.app.goo.gl/soq5jKhUzv9ATbfL6

レンタカー受け取り方法

千歳空港から無料送迎いたします。

詳しくは予約時にご連絡差し上げます。

新千歳空港発｜レンタカーで巡る北海道スキー旅（トマム・富良野）モデルコースモデルコース詳細

「北海道冬旅レンタカー周遊モデルコース（2泊3日）」の詳細はこちら



モデルコース記事URL：https://moving-inn.com/news/shinchitose_rentacar_modelcourse20260123

Moving Innについて

Moving Innは“自然の中で自由に暮らすように旅する”をテーマに、北海道の大自然と調和した旅のスタイルを提案しています。2019年の創業以来、キャンプ仕様のランドクルーザー・ハイエースを使ったレンタカーサービスを展開し、2023年には宿泊施設「Moving Inn Tokachi 北の森」をオープン。

車中泊と宿泊を組み合わせた新しい北海道旅行を提供しています。



Webサイト：https://moving-inn.com/(https://moving-inn.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/movinginn_japan/(https://www.instagram.com/movinginn_japan/)