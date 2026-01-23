【大阪福島ジムReTry】筋トレや運動後のケアにおすすめのアイテムを新発売

株式会社yorokonde

株式会社yorokonde（代表取締役：石黒英一）が運営する完全予約制パーソナルジム・レンタルジム「ReTry（リトライ）」（大阪市福島区）は、筋トレやランニングなど運動後のケアアイテムとして、プロテイン、バスソルト、バームを2025年12月23日に新発売いたしました。

トレーニングをより効果的かつ長期的に継続するためにおすすめの商品です。体づくりをサポートするプロテイン、ランニングやトレーニング、運動で鍛えた部位や筋肉を温活で温めてケアするバスソルトとバームです。



■ダイエットをサポートするプロテイン「H.R.プロテイン」

「プロテインが苦手」や「飲みづらい」というお客様の声をいただき、少しでもお客様の体づくりをサポートできればという思いから探し、見つけたプロテインです。

「H.R.プロテイン」は、筋トレやランニングなどの運動をより効果的にし、体づくりのお手伝いをします。人工甘味料を使わず、体内への吸収が遅い植物性タンパク質と、必須アミノ酸が多く体内への吸収が速い動物性タンパク質を組み合わせたハイブリットなプロテインです。

また水に溶けやすくて口当たりも良く、バナナシェイク風味、ほうじ茶ラテ風味、贅沢ベリー風味と味の種類が豊富なため、プロテインに苦手意識がある方にも飲みやすいと好評です（ReTryでは上記3種類の味を取り扱っております）。ジュース感覚で飲んでいただけますので、体づくりを習慣化したい方におすすめです。

・商品名：H.R.プロテイン

・内容量：500g

・販売価格：8,316円（税込）（2026年1月時点）

大阪福島ジムReTry_新発売したワールドジャパン_H.R.プロテイン_写真左からほうじ茶ラテ風味・贅沢ベリー風味・バナナシェイク風味

■手軽に温活習慣を取り入れられる黒ヒマラヤ岩塩バスソルト「Ms.amelie sugaret Lirica（ミス.アメリ シュガレ リーリカ）」

ランニングやトレーニングで頑張った日のご褒美になればという思いから発売いたしました。ご自宅での入浴をよりリフレッシュするためにサポートするアイテムです。

「Ms.amelie sugaret Lirica（ミス.アメリ シュガレ リーリカ）」は、化学成分不使用、ヒマラヤ山脈の黒いミネラル岩塩100%使用のバスソルトです。天然の水素を発生させること、そして入浴による温浴効果と硫黄の香りが相まって、自宅のお風呂で天然温泉のような温かさと気分をお楽しみいただけます。

入浴で体を温めることは、血行促進や疲労回復に役立ち、鍛えた筋肉をケアします。また、冷えは体の不調にもつながりやすいため、冬の時期は特に入浴で体を芯から温めて健康な毎日を送る習慣づくりが大切です。当店のバスソルトは、お風呂に1袋入れていただくだけなので、簡単に温活習慣として取り入れることができます。筋トレやランニングなどの運動した日にはもちろん、一日の仕事終わりのリフレッシュアイテムとしてもおすすめです。

・商品名：Ms.amelie sugaret Lirica（ミス.アメリ シュガレ リーリカ）

・内容量：25g×8袋

・販売価格：3,300円（税込）（2026年1月時点）

大阪福島ジムReTry_新発売した黒ヒマラヤ岩塩バスソルト_DEN PRO_Ms.amelie sugaret Lirica（ミス.アメリ シュガレ リーリカ）

■ボディケア、リラクゼーションをサポートする温感バーム「Ms.amelie sugaret Ilmote（ミス.アメリ シュガレ イルモテ）」

筋トレやランニングで鍛えた体をケアするために、また普段の生活から体を温める習慣に取り入れていただきたいと思い、見つけた商品です。

「Ms.amelie sugaret Ilmote（ミス.アメリ シュガレ イルモテ）」は、ボディケア、リラクゼーションをサポートすることを目的とした温感バームです。バームはすぐに肌に馴染み心地良い使用感を味わっていただけます。

トレーニング後、ご自身で気になる箇所にセルフマッサージしながら馴染ませることで、リラクゼーションのサポートアイテムとしてご利用いただけます。また、冬の時期は特に、温活の一環で入浴後のさらなるケアや、冷えが気になる部位に塗布することで、バニラの温もりある香りに包まれながら、温活習慣をサポートします。

様々な場面での活用が期待できますので、温活習慣や筋トレと一緒にボディケア習慣に取り入れたいという方におすすめのアイテムです。

・商品名：Ms.amelie sugaret Ilmote（ミス.アメリ シュガレ イルモテ）

・内容量：30g

・販売価格：6,600円（税込）（2026年1月時点）

大阪福島ジムReTry_新発売した温感バーム_DEN PRO_Ms.amelie sugaret Ilmote（ミス.アメリ シュガレ イルモテ）

「思い立ったら、何度でもやり直せ、何度でも自分を変えられる」というReTryのコンセプトをもとに、このたびお客様の挑戦をサポートするアイテムを新発売いたしました。

ReTryは今回の新商品に加え、サプリメントやスキンケアアイテムなど、インナーケアやボディケアに特化した日常に取り入れやすいアイテムを多数揃え、筋トレやランニングなどの運動習慣と併せたライフスタイルの提案を行っております。運動習慣をサポートする商品提供やトレーニングを通して人生の再スタートを応援し続けます。また、楽しみながら運動を気軽に継続していただけるように、月1回のランニングイベントやコミュニティ運営など「続かない人が続けられる」価値を今後も提供していきます。

■店舗情報

店舗名：ReTry（リトライ） パーソナルジム&レンタルジム

所在地：〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島2-8-16 コトブキビル3階

営業日：月～金 (土日祝不定休)

営業時間：8:00～22:00 ※火曜日のみ20:00まで営業

サービス内容：パーソナルジム／レンタルジム／イベント運営／パーソナルトレーニング

HP：https://retry-gym.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/retry.personalgym/

■ 会社概要

会社名：株式会社yorokonde

所在地：大阪府大阪市北区大淀南2-2-43

代表取締役：石黒英一（いしくろ えいいち）

事業内容：パーソナルジム・レンタルジム運営／健康・美容サポート事業／イベント企画運営／プログラミングスクール運営支援／キャリア支援／フリーランス支援