【日本本格始動】「AI・SNS・EC」先進国の成功法則を日本へ。Z Creative Partners、中華圏・アセアンの“最先端ノウハウ”を逆輸入「Search 3.0」統合ソリューションを提供開始

株式会社 Z Creative Partners

日本、タイ、ベトナム、中国に拠点を置くテクノロジーマーケティングソリューション企業、株式会社Z Creative Partners（本社：東京都港区、代表取締役：村山 穂奈実）は、2026年1月22日（月）より、日本国内の企業様を対象に、「Search 3.0（AI＋SNS＋検索）」時代の消費行動に対応した、中華圏・アセアン市場特化型マーケティングソリューションの提供を正式に開始いたしました。

当社は2024年よりタイ・ベトナムにて、「GEO（AI生成エンジン最適化）」と「高度なSNSマーケティング」、そして「自社越境EC事業の運営ノウハウ」を統合したサービスを提供してまいりました。AIとSNSの双方向から集客し、そのままEC売上や店舗送客へ直結させる「最短・最適」のクロスボーダー支援を日本市場へ本格展開いたします。

■ 背景：アジアの「最先端」を日本企業の武器に

【Search 3.0の概念図】当社が提唱する「Search 3.0」マーケティングモデル。AI検索（GEO）での「認知」、SNSでの「熱狂」、越境ECでの「購買」を一気通貫で繋ぎ、分断されていた顧客体験を統合することで売上を最大化。

現在、中国やASEAN諸国は、生成AIの活用、ショート動画による購買（TikTok売れ）、ライブコマースの定着など、デジタルマーケティング領域において世界最先端の環境にあります。

一方、多くの日本企業は、現地の進化スピードに追いつけず、「古い手法」で戦ってしまっている現状があります。 当社は、「AI・SNS・EC先進国」である現地で実証された成功メソッドを日本へ持ち帰り、日本企業が最短距離でグローバルスタンダードに到達するための架け橋となります。

■ 本ソリューションの3つの強み

AI・SNS・EC先進国である中国・ASEANで実証された「勝利の方程式」。AI検索（GEO）での認知、現地文脈に即したSNSでの熱狂、そして越境ECでの購買までを、Z Creative Partnersの独自ノウハウで一気通貫に接続。1. 【先進ノウハウ】 「Search 3.0」先進国からの逆輸入

日本ではまだ新しい「AI検索対策（GEO）」や「ソーシャルコマース（SNS内購買）」ですが、中国やASEANでは既に当たり前の攻略対象です。

当社は、この「数年先の未来」とも言える市場環境で磨かれた実戦ノウハウ（AIに推奨させる技術、SNSアルゴリズム攻略法）を、日本企業のマーケティング戦略にそのまま実装します。

2. 【文脈の現地化】 「翻訳」ではない。「売れる文脈」の創出

SNS運用において、単なる日本語の翻訳は行いません。タイ・ベトナム・中国の現地トレンドを肌感覚で理解するプロフェッショナルチームが、「今、現地で何が流行っているか」「どう言えば刺さるか」という文脈（コンテキスト）に合わせてコンテンツを企画・制作。

現地の文化に深く根差した発信により、一過性のバズではなく、ブランドへの深いエンゲージメントを生み出します。

当社が提供する「現地特化型SNSマーケティング」（右）の違い。単なるインプレッション追求ではなく、現地の文化・文脈に深く根差し、AIや検索エンジンに評価され続ける「資産型コンテンツ」を構築する仕組みを図解。単なる「翻訳投稿」と、消費行動に基づいた「戦略的運用」の決定的な差。中国人消費者の購買心理を深く理解しているからこそ可能な、認知・比較・検討の各ステップにおける緻密な「仕掛け（トリガー）」を図解。ターゲットの心を確実に捉え、購買へ導くロジックを可視化。3. 【越境EC（定着・拡大）】 LTV最大化と、現地進出への「前哨戦」

越境ECを単なる「販売チャネル」とは捉えません。私たちはこれを、企業の未来を作るための戦略拠点として活用します。

■ 【対象顧客と提供価値】

- LTV（顧客生涯価値）の最大化: 訪日時に接点を持った顧客を帰国後も逃しません。越境ECを「旅アト」の受け皿とすることで、一過性の観光客をリピーターへと育て上げ、顧客一人当たりの売上（LTV）を最大化します。- 現地進出の「前哨戦」: いきなり多額の投資をして現地法人を作るリスクを負う必要はありません。まずは越境ECで販売し、現地の反応やデータを蓄積します。ファンベースを構築した上で本格進出するという、「低リスクかつ確実な市場攻略」を実現します。- One-Stopインフラ: この戦略を実行するための店舗運営（Shopee/Tmall等）、ライブコマース、物流・配送網は全て当社がワンストップで支援することが可能です。貴社は商品を用意するだけで、即座に海外市場への挑戦を開始できます。「旅マエ」の指名来店から、「旅アト」の越境EC購入へ。訪日インバウンドを一過性の消費で終わらせず、帰国後も現地のECプラットフォーム（Shopee/Tmall等）を通じて商品を届け続け、生涯顧客（LTV）へと育成。

本サービスは、以下の2つの課題を持つ企業様を明確なターゲットとしています。

1. 【対象：インバウンド事業者様】百貨店、商業施設、ホテル、飲食店、自治体など

【提供価値：旅マエの『指名買い』と旅アトの『LTV最大化』】

中国やASEANの消費者は「AI」と「SNS」で旅行先を決めます。旅マエにAI検索（GEO）とSNSで「日本に行ったらここ」という指名検索を創出します。さらに、帰国後は越境ECを通じて商品を届け続け、一過性の観光客を「継続的な購入者（生涯顧客）」へと転換します。

2. 【対象：海外展開メーカー・ブランド様】化粧品、日用品、食品、アパレル など

【提供価値：『先進市場』で勝つための即戦力インフラ】

マーケティング（GEO/SNS）から、実務（EC運営）までをZ Creative Partnersが一括してディレクションします。日本本社にいながら、中国やタイ等の現地の最新トレンドに基づいた「売れる仕組み」を即座に手に入れられます。

■ 株式会社Z Creative Partners 代表取締役 村山 穂奈実 コメント

「訪日外国人客（インバウンド）を、単なる『一時的な観光客』として見ていないでしょうか？ 彼らは、日本のブランドを世界へ広める最大の『メディア』であり、生涯にわたって買い続けてくれる『顧客（ファン）』になり得る、極めて重要な存在です。

しかし、彼らを振り向かせるためのルールは激変しました。 今や中国・ASEANの消費者は、検索エンジンではなくAIに『正解』を求め、公式サイトではなくSNSの文脈で『納得』し、その場で購入を決断します。 この『Search 3.0』と呼ばれる行動様式に対応できなければ、どんなに良い商品も、彼らの視界に入ることすらできません。

変わるべきは商品ではなく、伝え方です。 私たちは、進化したテクノロジーと現地の文脈を駆使し、一過性のインバウンド消費を『永続的なグローバル売上』へと変革するパートナーとして、日本の企業の皆様と共に走れることを楽しみにしています」

■ 会社概要

- 商号: 株式会社Z Creative Partners- 代表者: 代表取締役 村山 穂奈実- 所在地: 東京都港区六本木三丁目16番12号 六本木KSビル- 設立: 2024年海外拠点: タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）、中国（提携拠点含む）- 事業内容:-GEO（AI生成エンジン最適化）ソリューションの開発／提供-中華圏・アセアン市場向けの SNS マーケティングと O2O／OMO 施策を通じて、オンラインからオフライン・EC までを一貫してつなぐクロスボーダー型マーケティングソリューションを提供

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Z Creative Partners 広報担当

Email: info@z-creative-partners.com

電話: 080-2573-8092

【ロゴおよび商標の取り扱いについて】

本資料に掲載されている会社名、製品名、サービス名、およびロゴマーク等は、各社の商号、登録商標または商標です。

これらのロゴおよび名称は、サービス紹介のための引用または比較説明を目的として表示しており、当社の商品・業務との直接的な関連や提携、または当社による権利の所有を意味するものではありません。

【主な商標または登録商標】

AIサービス： 「ChatGPT」はOpenAI OpCo, LLC、「Gemini」および「YouTube」はGoogle LLC、「Claude」はAnthropic PBC、「Perplexity」はPerplexity AI, Inc.の商標です。また、「DeepSeek」はDeepSeek-AI、「豆包」はByteDance、「腾讯元宝」はTencent、「Kimi」はMoonshot AIの商標です。

SNS・プラットフォーム： 「Facebook」「Instagram」はMeta Platforms, Inc.の商標です。「微信 / WeChat」はTencent、「小紅書 / Xiaohongshu」はXingye Technology、「微博 / Weibo」はSina Corp、「抖音 / Douyin」はByteDanceの商標です。

その他、本資料に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。