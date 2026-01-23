リアルセミナー『採用ブランディングこそ最強のブランディングである。』開催

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田光宏）は、2026年2月6日に会場にてセミナー『採用ブランディングこそ最強のブランディングである。』を開催します。当日はDEAN&DELUCAを展開する株式会社ウェルカムの人事責任者をゲストにお招きし、新卒採用事例からみる採用ブランディングと企業価値のつくり方をお伝えします。

セミナーお申し込み :https://service.tsunagu-grp.jp/event/4798521

■採用ブランディングこそ最強のブランディングである。

採用市場が年々厳しさを増す中、給与や制度の改善だけでは人材を惹きつけ続けることが難しくなっています。また、多くの企業にとって「採用を通じて、いかに企業価値やカルチャーを伝えるか」は、重要な人事・経営課題となっています。

本セミナーでは、DEAN & DELUCAを展開する株式会社ウェルカムの人事責任者をゲストにお招きし、新卒採用事例をもとに、採用ブランディングを通じて次世代人材とどのように関係性を築き、企業価値を浸透させてきたのかを、実践者の視点から紐解きます。

また、クリエイティブを基点としたCX・ブランド戦略に強みを持つ株式会社FIELD MANAGEMENT EXPANDより、ブランディングをどのように採用活動へ落とし込み、企業価値を一貫したメッセージとして伝えていくのか、実装の観点から、考え方と具体的なヒントを共有します。



後半では、人事責任者様同士の交流の場も設けています。

他社の取り組みや視点に触れながら、自社の採用力や企業価値の伝え方を改めて見つめ直す機会として、ぜひご活用ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■セミナーについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4558/table/460_1_b738e233f95af38f7065e7bed563cb1e.jpg?v=202601231121 ]

MIYASHITA PARKを一望する開放的なレストランを会場に、少人数・クローズド形式で開催します。

こんな方におすすめ- 採用成果を高めたいが、条件面や採用手法改善だけでは限界を感じている人事責任者の方- 新卒採用を通じて、企業価値やカルチャーを次世代人材にどう伝えるべきか悩んでいる方- 採用ブランディングに関心はあるが、具体的な進め方や実践例を知りたい方- 他社の人事責任者と意見交換し、自社採用を見つめ直す機会を求めている方

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4558/table/460_2_435d211fa6fb78b8a7bb9cc5fa3809ef.jpg?v=202601231121 ]

■セミナー登壇者

株式会社ウェルカム

DEAN & DELUCA、GOOD CHEESE GOOD PIZZA、虎ノ門蒸留所、CIBONE、HAYなど、食とデザインの2軸で良質なライフスタイルを提案する事業を展開しています。”感性の共鳴”をミッションに、国内外の作り手・クリエイター・コミュニティとつながりながら、未来に続く「日常のハレ」を創りたいとの想いと共に、国内の展開に加え、NYでは「50 Norman」を拠点に”日本的思考”としてのライフスタイルを企画・運営。その経験を活かし、商業施設のプロデュース、街づくりへと活動の幅を拡げています。

人事室統括鈴木祥太(すずき あきたか)

新卒で宝飾雑貨・アパレル・飲食事業を行う企業を経て、2007年に株式会社ウェルカム入社。DEAN & DELUCAブランドの店舗運営、店舗運営支援を経て人事領域に従事。現在は人事室統括として、人事制度設計、組織/人材開発、人事企画全般を担当。

人事室マネージャー金子有咲(かねこ ありさ)

2017年に株式会社ウェルカムに新卒入社。インテリアブランドCIBONEで店舗運営、マネージャーを経て人事室へ。新卒採用と一部人事制度設計、組織開発を担当。

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役兼執行役員社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給ギャップ解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。