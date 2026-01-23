ゼロボード、AIST-IDEAフルパッケージを提供開始

株式会社ゼロボード

企業のサステナビリティ経営を支援する株式会社ゼロボード（東京都港区、代表取締役：渡慶次道隆、以下 当社）は、産総研グループの株式会社AIST Solutions（東京都港区、代表取締役社長：逢󠄀坂清治、以下 AIST Solutions）の提供するライフサイクルインベントリデータベース AIST-IDEA（以下 IDEA）について、フルパッケージの提供を開始しました。

これにより、GHG排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」へのIDEA実装とコンサルティングによる実務活用に至るまで、当社で一気通貫のご支援をすることが可能となりました。

AIST-IDEAについて

「AIST-IDEA」ロゴは、国立研究開発法人 産業技術総合研究所の登録商標です。

AIST-IDEA（Inventory Database for Environmental Analysis）は、企業が製品のLCA（※）（ライフサイクルアセスメント）やScope 1～3算定を行う際に必要となる排出原単位を、網羅性・代表性・完全性・透明性 を担保して提供する、世界最大規模の環境インベントリデータベースです。

日本標準産業分類および工業統計調査分類にもとづき体系化されたデータ構造を有し、製品・サービスのライフサイクルにわたる環境負荷評価に幅広く活用されています。

当社はこれまで、Scope 3算定の精緻化に貢献するIDEAの一部項目（約400項目）を「Zeroboard」に標準搭載し、利用企業様に提供してまいりました。このたび、AIST SolutionsとIDEAフルパッケージの販売代理店契約を締結し、従来の限定的な提供に加え、より網羅的なインベントリデータを活用できる体制を整えました。

IDEAを活用する企業側のメリット

ゼロボードを経由してIDEAを利用するメリット

- 高い網羅性と透明性を備えた排出原単位の活用国内外の幅広い製品・工程に対応し、Scope 3算定における1次データの活用、製品の環境影響評価などの算定が可能です。- LCA・PCF・Scope 1～3算定の精度向上国際基準（ISO 14040/44、ILCD等）に準拠したデータ構成で、環境影響評価の高度化に寄与し、Scope 3の目標設定や製品の環境貢献度の算定などが可能になります。- グローバルな開示要件への対応強化CSRD、CBAM、グリーン調達など、サプライチェーン全体で求められる環境情報開示に対応しやすくなります。- 最新データの継続利用が可能産総研グループが毎年更新・拡張を行っており、変化する産業構造や環境影響にあわせて最新データを活用できます。- 更新・アカウント管理の簡素化・利用契約・更新手続き・アカウント発行をゼロボードが一元管理・部門横断でのユーザー管理が容易になり、更新漏れや属人化を防止・複数部門・複数拠点での利用をスムーズに運用可能- 「Zeroboard」との連携による算定業務の効率化・「Zeroboard」での組織算定・CFP算定機能でIDEAデータを直接活用可能・データ変換・再入力の手間を削減し、算定工数の削減につながる・サプライチェーン全体の環境データ活用を一気通貫で支援- 導入から運用までの伴走サポート・LCAやPCF算定のゼロボードの専門チームが、導入から活用方法まで個別に支援・社内研修やワークショップの提供により、企業内の運用定着をサポート・ESG開示・サプライチェーンマネジメントとの接続など、長期的な活用にも対応

当社は、信頼できる環境データ基盤の普及と実務支援を通じ、企業の脱炭素経営をこれからも支えてまいります。

（※）ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment）：原料調達から製造、使用、廃棄、リサイクルに至るまでの一連のライフサイクルにおける温室効果ガスの排出量を評価する手法

AIST Solutionsについて

社名：株式会社AIST Solutions（産総研グループ）(https://www.aist-solutions.co.jp/)

所在地：（東京）東京都港区西新橋1-1-1 （つくば）茨城県つくば市梅園1-1-1

代表者：代表取締役社長 逢󠄀坂清治

設立：2023年4月1日

事業内容：社会課題解決と産業競争力強化を可能にする、共同研究・事業共創・バリューチェーン構築・スタートアップ事業創出・AI橋渡しクラウドABCI 3.0の運用。世界最大規模のインベントリデータベースAIST‐IDEAのサービス提供等

会社概要

社名：株式会社ゼロボード｜Zeroboard Inc.（https://www.zeroboard.jp/）

所在地：東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10階

代表者：代表取締役 渡慶次道隆

設立：2021年8月24日

事業内容：ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供／サステナビリティ経営に関するコンサルティング／ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営

Zeroboard Sustainability Platformの概要

ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューションです。豊富なプロダクトラインナップによって、ESG開示をはじめとするサステナビリティ経営に必要なプロセスをシームレスに支援します。

- GHG（温室効果ガス）排出量算定と環境項目管理クラウドサービス「Zeroboard」- ESG法定開示クラウドサービス「Zeroboard ESG」- サプライヤーアンケート（SAQ）の収集・管理を効率化するクラウドサービス「Dataseed SAQ」

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

【企業向けウェビナー開催中】

当社では、脱炭素経営のための企業向けウェビナーを毎月開催しています。国内外の脱炭素の最新動向や、「Zeroboard」をはじめとした各種ソフトウェアの活用方法などを解説しておりますので、ぜひお申し込みください。詳しくは当社ウェブサイトのイベントページをご覧ください。

【本件に関するお問合せ先】

各商品・サービスについて（営業本部）sales@zeroboard.jp

報道やご取材について（広報）pr@zeroboard.jp

プレスリリース資料は、以下リンクよりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d87068-234-6f7ffba8724d9c84da363fb0fd6b6730.pdf