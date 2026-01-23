SHIFT AI Junior「AIで動画をつくる！『好き』を仕事にする考え方と映像制作体験の1日」を開催

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大）は、2026年1月12日（月・祝）に、東京都立産業貿易センター浜松町館にて【AIで動画をつくる！『好き』を仕事にする考え方と映像制作体験の1日】を開催しました。当日は中高生を中心に、下は4歳から上は大学生、そして保護者の方々まで幅広く、親子36組に参加いただきました。午前の講演でAI時代のキャリア戦略を学び、午後は最新の動画生成AIなどを活用して、自分だけのオリジナル映像作品を完成させる体験を実施しました。参加者の満足度は極めて高く、多くの「未来へのワクワク」が生まれた1日となりました。



イベント実施の背景

近年、AI技術の発展は目覚ましく、社会のあらゆる分野でその影響が拡大しています。次世代を担う子どもたちが、AIを単なるツールとしてではなく、自身の「好き」という熱量を形にする心強い味方として理解し、活用する能力を育むことは、非常に重要です。将来への漠然とした不安をワクワクに変え、AIを使いこなすことで自らの可能性を広げる体験を提供することを目的に、本イベントを企画しました。

当日の様子

今回のイベントは二部構成で実施しました。 午前の部では、AI時代における「好き」を仕事にするための考え方や、保護者・中高生それぞれの未来戦略についての講演を行いました。 午後の部では、4歳の未就学児から大学生、そして大人まで幅広い層が、最新の映像生成AI「Flova AI」などを活用したワークショップに挑戦。画像・音楽・動画生成を組み合わせ、自分のアイデアをAIに伝えながら1本のオリジナル映像を制作しました。完成後は、自分のイメージが鮮やかに動き出す瞬間に、会場の至る所で驚きの声が上がりました。

参加者の声

今回のワークショップに参加した子どもたちや学生からは、AIに対する新たな発見や学びの声が数多く寄せられました。

「夢が叶いました！ツールの使い方も分かりやすく、動画生成中のワクワクがたまらなかった」

「これまで動画制作は難しいと思っていたが、AIを使えば自分でも形にできると分かった」

「主体はあくまで自分で、AIは使えるものは使っていくという考え方が心に残った」

「AIが思っていた以上に進歩していて驚いた。今後も更に発展した作品を作りたい」

一方で保護者や大人の参加者からは、

「これからの時代に子どもが進むべき方向のヒントをたくさん頂けた」

「4歳の子どもと一緒に取り組めた。自分のイメージが可視化される感動があった」

「AIの進化に圧倒された。先生の教え方も分かりやすく、学びの多い1日だった」

「子どもが夢中で作品を作っている姿を見て、新しい教育の形を感じた」

とのコメントが寄せられ、世代を超えてAIの可能性を実感する機会となりました。

アンケートの結果、多くの参加者が「非常に満足」と回答し、AI時代を前向きに捉えるきっかけとなったことが分かりました。

今後の展望

参加者からは「夏休み合宿のような長期イベントを開催してほしい」「子どもだけで参加できるジュニアイベントを増やしてほしい」「AIキッザニアのような職業体験をしたい」といった熱い要望をいただいています。今後も「SHIFT AI Junior」は、子どもたちがAIを身近な創造ツールとして体験できる機会を継続的に提供し、次世代のAIリテラシー育成と「好き」を仕事にする力の醸成に貢献してまいります。

イベント開催概要

AIで動画をつくる！『好き』を仕事にする考え方と映像制作体験の1日

開催日： 2026年1月12日（月・祝）

会場： 東京都立産業貿易センター浜松町館

対象： 中高生、保護者、12歳以下、一般、SHIFT AI会員

講師：Hakushi（ハクシ）

参加人数： 親子36組

※PC／タブレットは各自持参

講師紹介

Hakushi（ハクシ）

精密AIアートクリエイター。株式会社SHIFT AI所属。

教材マネージャー／ジュニアプロジェクトマネージャー／公認AI講師。

独自の生成技術と10種類以上の画像生成ツールを組み合わせ、

高密度・高精度な表現を特徴とする「精密AIアート」を確立。

生成AIを単なる効率化ツールではなく、

人間の感情・想像力を可視化する表現装置として捉え、

アート・教育・社会を横断する制作と実践を行っている。

BytePlus×NVIDIA AI Summit Japan、東京AI祭、AI博覧会大阪などに登壇。

大阪関西万博関連企画に参画。

AI・人工知能EXPO「AIBATO」、東京AI祭画像生成コンテストでは審査員を務める。

SHIFT AI Juniorについて

「分かる」を超えて「使える」へ。子どもたちをAI時代の「使う側」に育てる、中高生向けのAI活用学習プログラムです。文部科学省の「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、AIを道具として正しく扱う力や、著作権・倫理などの情報モラルをバランスよく学べるカリキュラムが特徴です。NHK「サタデーウォッチ9」やフジテレビ「FOD」でも取り上げられるなど、教育とAIの最前線として社会から高い注目を集めています。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数14.5万人 (2025年1月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180