【フォーシーズンズ リゾート ラナイ】季節のサイクルに寄り添う月替わりの新ウェルネスプログラム「Embody Gratitude」がスタート

米ハワイ州ラナイ島 - フォーシーズンズ リゾート ラナイ(https://www.fourseasons.com/jp/lanai/)のラグジュアリースパ「ハワナワナ スパ(https://www.fourseasons.com/jp/lanai/spa/)」では、2026年の新たなウェルネスプログラムとして、季節の移ろいに寄り添いながら心身の調和と自己成長を促す「Embody Gratitude(https://www.fourseasons.com/lanai/landing-pages/property/embody-gratitude/)」を開始いたしました。

本プログラムは、ラナイ島の豊かな自然から着想を得た多彩なトリートメントを提供するハワナワナ スパのウェルネスプラクティショナー、キャロライン・ジョセフ・リースが監修。季節のサイクルに沿ったテーマ「Reveal（気づき）」「Release（解放）」「Rewire（再構築）」「Rise（飛躍）」のもと、瞑想やヨガ、エネルギーワーク、スパトリートメントを通じて内側を見つめながら、自分らしく輝くための気づきや行動をサポートします。



レイキやサウンドヒーリングなど、複数のウェルネス資格を持つキャロラインは、次のように語っています。「『Embody Gratitude』は単なるウェルネス体験ではなく、自己とのつながりを深め心身を整えるための特別なプログラムです。リゾートにご滞在中、日々の体験に取り入れながら、ぜひご自身の変化をご実感ください」。

「Embody Gratitude」シーズンテーマおよびプログラム

＜Reveal（気づき）＞

1月から2月のシーズンテーマは「Reveal（気づき）」。新年の始まりに意識を目覚めさせ、自己成長や心身の調和を促すための体験をご用意しています。



◼️1月 - New Beginnings(https://www.fourseasons.com/lanai/landing-pages/property/embody-gratitude/january/?_s_icmp=shpcart_embody-gratitude_landscapecard)（新しい始まり）

新月の銀色の輝きは内省の象徴であり、過去を振り返りながら意図を持って前進する時間を与えてくれます。

- Group Meditation Under the Stars(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/fitness-and-wellness/group-meditation-under-the-stars/?_s_icmp=shpcart_january_product)（星空の下でグループ瞑想）ラナイ島の満天の星の下で、ガイド付き瞑想を実施。自然の香りや波音、涼やかな海風を感じながら心身を穏やかに整えます。- Private Meditation Session(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/fitness-and-wellness/private-meditation-session/?_s_icmp=shpcart_january_product)（プライベート瞑想セッション）屋外またはスタジオ内で、ご自身のペースで瞑想を深めることができます。- Thought Field Therapy / Emotional Freedom Technique(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/fitness-and-wellness/thought-field-therapy-emotional-freedom-technique/?_s_icmp=shpcart_january_product)（思考場療法・感情解放テクニック）身体のエネルギーの流れに着目したヒーリング。タッピングエクササイズでストレスや感情への対処法を学びます。- Deep Sea Cleanse(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/body-treatments/deep-sea-cleanse/?_s_icmp=shpcart_january_signature)（ディープ・シー・クレンズ）ミネラル豊富な海塩スクラブと浄化作用のある海藻成分で肌を整え、心身をリフレッシュ。新年の始まりに最適なトリートメントです。

◼️2月 - Self-Love & Connection(https://www.fourseasons.com/lanai/landing-pages/property/embody-gratitude/february/?_s_icmp=shpcart_embody-gratitude_landscapecard)（自己愛とつながり）

ローズクォーツの穏やかなエネルギーに包まれ、自己や他者とのつながりを深める特別なひとときを提供します。

- Couple's Personalized Healing Session(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/package/couple-s-personalized-healing-session/?_s_icmp=shpcart_february_product)（カップル向けパーソナライズヒーリングセッション）瞑想やサウンド、呼吸法、エネルギーヒーリングを個々に合わせて組み合わせ、心身の安らぎとお互いとのつながりを深めます。- HeartMath Meditation(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/fitness-and-wellness/heartmath-meditation/?_s_icmp=shpcart_february_product)（ハートマス瞑想）心の知能を目覚めさせ、ストレスやネガティブな思考からエネルギーを解放する方法を学びます。- Suite Serenity(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/package/suite-serenity/?_s_icmp=shpcart_february_signature)（カップル向けスパトリートメント）プライベートカップルスイートでのボディ&フェイスシャルトリートメント後、シャンパンと軽食でリラックスしたひとときをお過ごしいただけます。

＜Release（解放）＞

3月から5月のシーズンテーマは「Release（解放）」。不要なものを手放し、心身のバランスを取り戻す体験をご用意しています。



◼️3月 - A Change of Season(https://www.fourseasons.com/lanai/landing-pages/property/embody-gratitude/march/?_s_icmp=shpcart_embody-gratitude_landscapecard)（季節の変化）

春の若葉や花々、新たな命の訪れを感じながら、心と体をほぐし無意識のパターンを手放す時間を過ごします。

- Glow of Gratitude Crystal Reiki(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/fitness-and-wellness/glow-of-gratitude-crystal-reiki-reveal/?_s_icmp=shpcart_march_product)（クリスタル・レイキ）ヒーリングクリスタルを用いたレイキセッション。エネルギーをクリアにし、心の明瞭さを高め、調和とバランスを回復します。- Cocoon Sound Meditation(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/fitness-and-wellness/cocoon-sound-meditation/?_s_icmp=shpcart_march_product)（コクーン・サウンド瞑想）シンギングボウルやゴング、パーカッションを使った瞑想で、深いリラクゼーションと回復を促します。- Glow of Gratitude Radiance Circuit(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/fitness-and-wellness/glow-of-gratitude-radiance-circuit/?_s_icmp=shpcart_march_product)（体幹&持久力サーキット）コア（体幹）を鍛え、持久力を高めるサーキット形式のワークアウト。- Island Vitality Ritual(https://www.fourseasons.com/lanai/spa/body-treatments/island-vitality-ritual/?_s_icmp=shpcart_spa_product)（アイランド・バイタリティ・リチュアル）黒翡翠、オーガニックエッセンス、強壮効果のある植物素材を使って、疲れた心と体をケアするフルボディトリートメント。フットクレンジングとバランシングリチュアルでリラクゼーションを促した後、カッサで全身をマッサージ。ライトラップとスカルプマッサージで締めくくります。

6月から8月のシーズンテーマ「Rewire（再構築）」では、新たな行動や思考の道筋を築く体験をご提供。9月から11月のシーズンテーマ「Rise（飛躍）」では、感謝と成長を軸に、さらに多彩なサービスやウェルネス体験が展開される予定です。詳細は公式ウェブサイトのEmbody Gratitudeのページ(https://www.fourseasons.com/lanai/landing-pages/property/embody-gratitude/)をご確認ください。

ハワナワナ スパについて

ハワイ語で「ささやく海」を意味するハワナワナの名を冠した当スパは、眼前に広がる青い海からインスピレーションを得た、フォーシーズンズ リゾート ラナイのスパ＆サロンです。ハワイの植物や海藻、ハチミツなど自然の恵みと革新的なテクニックを融合させ、セラピストが一人ひとりに合わせて、心身と魂までゆったりと寛げる多彩なトリートメントをご提供します。

シグネチャートリートメント：

- ラナイ・ハニー・エスケープハワイ産オーガニックハーブエキス配合のハニーボディマスクで肌に潤いと栄養を補給。アワプヒの柑橘系の香りが心と体を包み込み、深いリラクゼーションへと導きます。- ホオナネアロミロミマッサージで緊張をほぐした後、ママキ、オレナ、ノニを配合したアヴァで古い角質を優しく除去。仕上げに温かいボディマスクとココナッツスカルプマッサージを行い、しっとりとした肌へと整えます。- マリエ・ココア・ブリス・マッサージマンゴー、ターメリック、ココアバター配合のローションで肌に潤いと輝きを与えます。トロピカルな香りとポハクホットストーンの温もり、ウォームスカルプマッサージやフットトリートメントにより、極上の癒しをご体感いただけます。

また、ビーチヨガ、エアリアルヨガ、コクーンサウンドバス、キッズヨガなど、屋内外で多彩なクラスも開催。スケジュールはオンラインのアクティビティカレンダーでご確認いただけます。各アクティビティは定員制のため、ご到着前のご予約をおすすめいたします。フォーシーズンズ専用モバイルアプリ(https://www.fourseasons.com/jp/landing-pages/corporate/mobile-app/)（日本語設定可）をダウンロードいただくと、アプリ内での事前予約や日本語でのチャットサービスをご利用いただけます。

ホノルル空港とリゾート間の往復送迎特典

ホノルルからラナイ島へは、ラグジュアリーなセミプライベートチャーター「ラナイ・エア(https://www.fourseasons.com/jp/lanai/getting-here/)」でわずか25分。2026年12月31日までのご宿泊予約には、お客様の旅程に合わせてフライトスケジュールをカスタマイズできる島間の往復フライトの他、空港とリゾート間の送迎および各アクティビティへの送迎が含まれています。また、リゾートとラナイ・シティ間を巡回するリゾートカーを、毎日1時間に1本運行。島内散策やお土産探し、ローカルレストランでのお食事も、レンタカーを利用することなく気軽にお楽しみいただけます。

フォーシーズンズ リゾート ラナイについて

マウイ島から西に数キロ離れた9万エーカーのプライベート感あふれる楽園、ラナイ島には、陸・海・空のアクティビティが楽しめるほか、数々の受賞歴を持つラグジュアリーリゾートがあります。AAAファイブダイヤモンド、フォーブスファイブスターと2大トラベルガイドからも認められる「フォーシーズンズ リゾート ラナイ」は、ラナイ島のビーチ沿いに佇む、低層階の建物が美しい最高級のホテルリゾートです。213室の客室、AAA 4ダイヤモンドを受賞したワン・フォーティーやノブ・ラナイなどのダイニング施設、スパ、テニスコート、庭園、カバナやデイベッドを配したプール、ビーチ、ジャック・ニクラウス設計のマネレ・ゴルフコースなどを有しています。ご宿泊のお客様は、バラエティ豊かなイベントや無料クラスに加え、乗馬やジープでのツアー、ハイキング、バイク、シュノーケリング、セーリング、ハワイの文化体験など、多彩なアクティビティをお楽しみいただけます。

