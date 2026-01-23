「電気毛布、実際どう？」利用者300人調査で見えた“暖かさ”と“悩み”の実態

ムーンムーン株式会社

寒さが厳しくなる冬、手軽な防寒アイテムとして注目される「電気毛布」。一方で、「乾燥しそう」「寝苦しくならない？」といった不安から、導入を迷う声も少なくありません。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営するムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)は、就寝時に電気毛布を利用したことがある人300名を対象に、使用実態や感じたメリット・デメリット、睡眠への影響について調査を実施しました。結果からは、多くの人が暖かさや寝つきの改善を実感する一方で、暑さや乾燥といった悩みも一定数存在することが明らかになりました。

調査背景

電気代の高騰や物価上昇が続く中、「できるだけ暖房費を抑えながら、快適に眠りたい」というニーズが高まっています。電気毛布は、エアコンやヒーターに比べて省エネ性が高いとされ、冬の寝具として再注目されているアイテムです。しかし、実際の使い心地や睡眠への影響については、個人差が大きく、リアルな利用者の声が十分に可視化されていません。そこで今回の調査では、電気毛布の良かった点・困った点・使い方・継続意向を多角的に把握し、冬の寝具選びの判断材料となるデータの提示を目的としました。

調査サマリー

- 利用歴は「5年以上」が最多（37.0％）長期使用者が多い- 良かった点の最多は「寒さが和らぐ」（27.2％）- 困った点では「暑すぎることがある」（27.5％）、「乾燥する」（12.5％）が上位- 約8割が「寝つきが良くなった」「ぐっすり眠れるようになった」と睡眠の質向上を実感- 9割超が「引き続き使いたい」「条件次第で使う」と回答

詳細データ

Q1. 電気毛布の利用歴はどれくらいですか？- 5年以上：37.0％- 1～3年：30.7％- 1年未満：17.7％- 3年～5年：14.6％

→ 利用者の約4割が5年以上使用しており、電気毛布が一時的な防寒対策ではなく、冬の定番寝具として定着しつつある様子がうかがえます。

Q2. 電気毛布を使って良かったことを教えてください- 寒さが和らぐ：27.2％- 布団に入ったときの冷たさが減る：20.4％- 朝まで暖かい：14.6％- 冷え性対策になる：12.3％- 寝つきが良くなる：12.1％- その他：13.4％

→ 「寒さ」「冷え」といった体感的な暖かさに対する評価が高く、即効性のある防寒アイテムとして支持されていることが分かります。

Q3. 電気毛布を使って困ったことを教えてください- 暑すぎることがある：27.5％- 汗をかく：16.0％- 乾燥する：12.5％- 喉が渇く：11.4％- 電気代が高くなった：9.5％- その他：23.2％

→ 困りごとは「暑さ」「発汗」「乾燥」など、温度・湿度のコントロールに関するものが中心。快適さと引き換えに調整の難しさを感じる人も一定数存在します。

Q4. 電気毛布と掛け布団との併用方法を教えてください- 掛け布団の下に敷いて使っている：58.3％- 掛け布団の上に掛けて使っている：16.7％- 就寝前の“予熱”としてのみ使っている：14.3％- 電気毛布のみで使っている：6.0％- その他：4.7％

→ 約6割が「敷き使い」。体に近い位置で使う人が多く、暖かさを感じやすい一方で、暑さや乾燥を感じやすい要因とも考えられます。

Q5. 電気毛布の使用によって睡眠の質に変化はありましたか？- 寝つきが良くなった：60.3％- ぐっすり眠れるようになった：18.3％- あまり変わらない：17.0％- 寝苦しく感じることがある：4.4％

→ 約8割が睡眠にポジティブな変化を実感。暖かさが入眠を助ける一方、少数ながら寝苦しさを感じる人も見られました。

Q6. 引き続き電気毛布を使いたいと思いますか？- 引き続き使いたい：62.7％- 条件次第で使う：34.7％- できれば使いたくない：2.6％

→ 約97％が継続使用に前向き。使い方や環境次第で、満足度が左右されるアイテムであることが示唆されます。

調査結果のまとめ

今回の調査から、電気毛布は「寒さ対策」「寝つき改善」といった明確なメリットを感じている人が多く、冬の睡眠環境を支える定番アイテムとして広く利用されていることが分かりました。一方で、「暑すぎる」「乾燥する」といった声も一定数あり、快適さを保つには温度設定や使い方の工夫が重要であることも浮き彫りになっています。電気毛布は“合う・合わない”が分かれやすい寝具だからこそ、自分の体調や生活環境に合わせた選択が、快適な冬の睡眠につながるといえそうです。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

今回の調査から、電気毛布は多くの人にとって「手軽に暖かさを得られる便利な寝具」である一方、暑さや乾燥といった悩みも併せ持つアイテムであることが分かりました。大切なのは、強い暖かさを求めすぎず、予熱として使う、温度を下げるなど、自分に合った使い方を見つけることです。快眠ランドでは今後も、生活者のリアルな声をもとに、無理なく快適な睡眠環境づくりをサポートしてまいります。

調査概要

