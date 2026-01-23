DR. MARTENSより春の最新コレクション“THE DOUBLE STITCH”と 日本限定発売の“THE WHITE SMOOTH”が登場！

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社

イギリスのフットウェアブランド ドクターマーチンは、2026 SSシーズンの最新コレクション“THE DOUBLE STITCH”と日本限定発売のエクスクルーシブコレクション“THE WHITE SMOOTH”を全国のドクターマーチンショップと公式オンラインショップで、2026年1月23日(金)より発売を開始する。

この2つの最新コレクションでは、俳優 村上虹郎をキービジュアルのヒーローとして迎え、DOUBLE STITCHを鏡を使った技法で撮影し、実像と虚像を紐解く、彼の役者としての奥深さや魅力、そして唯一無二のスタイルで世界観を表現。普遍でありながら、常に進化を続け、いつの時代も表現者たちと共に生きているドクターマーチンのスピリットを村上虹郎を通して感じてほしい。

“THE DOUBLE STITCH”は、柔らかで上質なレザーをベースに、ホワイトのコントラストステッチと高級感のあるリベットでデザインされたアッパーに、ダブルのホワイトウェルトステッチとグッドイヤーウェルト縫製され、厚底のBEXソールやQUADソールをヒートシーリングで圧着。モダンなアッパーデザインにプレミアム感とドクターマーチンならではの製法で丈夫さをミックスした最新コレクション。厚底の定番であるJADONを筆頭に、中厚底の1460 BEXブーツ、1461 BEXシューズ、PENTON BEXローファー、MARY JANE BEXが揃い、すべてのスタイルがユニセックス展開であることも魅力。

“THE WHITE SMOOTH”は、プレーンで美しさを感じさせるホワイトスムースレザーをアッパーに、取り外し可能なZIPパーツで2WAYが可能なジャングルブーツタイプの1460 ZIPブーツとJADONをラインナップ。いずれもフラットの太いセカンドシューレースで違った表情を楽しめる。日本限定発売の特別なコレクションに仕上がっている。

全国のドクターマーチンショップでは、発売に合わせて、俳優 村上虹郎のキービジュアルが、2026年1月23日(金)より店頭ウィンドウ、店内イメージの展開を開始。ぜひその世界観を店頭で体感ください。

【PRODUCT】

THE DOUBLE STITCH COLLECTION

アイテム：JADON WDS

カラー：BLACK SENDAL

サイズ：UK3（22cm） - UK11（30cm）

プライス：\38,500（税込）

アイテム：1460 BEX WDS

カラー： BLACK SENDAL

サイズ：UK3（22cm） - UK11（30cm）

プライス：\35,200(税込）

アイテム：1461 WDS BEX

カラー： BLACK SENDAL

サイズ：UK3（22cm） - UK11（30cm）

プライス：\30,800(税込）

アイテム：PENTON BEX WDS

カラー： BLACK SENDAL

サイズ：UK3（22cm） - UK11（30cm）

プライス：\30,800(税込）

アイテム：MARY JANE WDS BEX

カラー： BLACK SENDAL

サイズ：UK3（22cm） - UK9（28cm）

プライス：\30,800(税込）

THE WHITE SMOOTH COLLECTION -JAPAN EXCLUSIVE-

アイテム：1460 ZIP WS -JAPAN EXCLUSIVE-

カラー： WHITE SMOOTH

サイズ：UK3（22cm） - UK11（30cm）

プライス：\33,000（税込）

アイテム：JADON WS -JAPAN EXCLUSIVE-

カラー： WHITE SMOOTH

サイズ：UK3（22cm） - UK11（30cm）

プライス：\37,400(税込）

【お客様問い合わせ先】

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン

http://jp.drmartens.com/

TEL：0120-66-1460

ABOUT DR. MARTENS

ドクターマーチンのアイコニックなブーツ“THE 1460 BOOT”は 1960 年 4 月 1 日にイギリスで初めて誕生しました。トレードマークのイエローウェルトステッチに、丸みを帯びたアッパー、溝入りのソールとユニークなアウトソールパターン を備えたブーツは当時、労働者たちのワークブーツとして使用されていました。その後、ドクターマーチンのブーツ やシューズは、自己表現や強さのシンボルとなり、アーティストや活動家、そしてミュージシャンなど、サブカルチャーシーンに浸透していきました。汎用性の高いデザインと耐久性、履き心地の良さから、ライブやミュージックフェス、ストリートファッションの世界の足元を飾り続け、エンパワーメントの旗印にもなっています。

1960 年から変わらないクラフトマンシップを頑なに守りながら、伝統的な靴作りが続けられています。

Official Instagram: @drmartens_japan （#DrMartens, #ドクターマーチン）