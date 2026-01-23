株式会社これから、Dotdigital社の「ゴールドパートナー」に認定。

株式会社これから

自社ECサイトのコンサルティング・制作・運用支援を行う株式会社これから（本社：東京都新宿区、代表取締役：今泉 岩雄、以下「これから」）は、この度、Dotdigital社より「Dotdigitalゴールドパートナー」に認定されましたことをお知らせいたします。

2025年10月の「ライジングスター賞」受賞に続く今回の認定により、両社の連携をさらに強固なものとし、国内EC事業者の収益最大化と高度な顧客体験（CX）の実現を支援して参ります。

Dotdigitalゴールドパートナーとは

Dotdigitalゴールドパートナーは、市場やクライアントニーズを深く理解し、Dotdigitalプラットフォームを最大限に活用したソリューションを共創することで、継続的な収益成長と高度な顧客体験を実現しているパートナーを公式に評価する制度です。 「これから」は、豊富な導入実績と運用ノウハウに基づき、戦略的なMA（マーケティングオートメーション）活用を推進している点が評価され、今回の認定に至りました。

背景とこれまでの実績

「これから」は、特定のカートシステムに限定されることなく、あらゆる自社ECサイトのコンサルティングや制作を手掛けています。 2025年10月には、Dotdigitalの活用を急速に広げ、短期間で顕著な実績を上げた企業に贈られる「ライジングスター賞」を受賞いたしました。

今回のゴールドパートナー認定は、その専門性と支援クオリティが世界基準で認められた証となります。

今後の展望

前回のライジングスター賞受賞の様子。

Dotdigitalは、メール、SMS、SNS、広告連携など、マルチチャネルでのパーソナライズされたアプローチを可能にするプラットフォームです。 今回の認定を受け、株式会社これからはDotdigitalの活用による支援の幅をさらに広げ、以下の提供価値を強化してまいります。

データドリブンな戦略立案： クライアントの顧客データを深く分析し、売上に直結するシナリオを設計。

CX（顧客体験）の向上： 適切なタイミングでのコミュニケーションにより、ブランドロイヤリティを高める。

伴走型支援の深化： ツール導入に留まらず、運用のPDCAを回し続けることでクライアントの持続的な成長に寄与。

今後も最新のテクノロジーと独自のコンサルティングノウハウを掛け合わせ、EC業界の発展に貢献してまいります。

株式会社これからについて

株式会社これからは、「EC業界を底上げする」をビジョンに掲げ、EC、D2C領域のマーケティング支援としてECサイト構築、ECコンサルティング、広告運用代行、TikTok Shop支援などの領域をワンストップで提供しております。

HP：https://corekara.co.jp/(https://corekara.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=dotdigital_risingstar)

会社概要

企業名 ： 株式会社これから

所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目5番地

文化エステート四谷ビル6階

代表者 ： 代表取締役 今泉 雄介

事業内容 ： ECサイト制作、Web広告運用代行、ECコンサルティング、

TikTok Shop支援、BuzzECの開発・運用、ダイレクト採用ツールの開発・運用、

プログラミング教室の運営