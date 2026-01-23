1袋に「1.2kg」もの国産ビーツ入り？！地域応援と社会貢献に繋がる、ソーシャルグッドなプロテイン「JIMOTEIN（ジモテイン）」から植物性100％のビーツプロテインが登場

株式会社HANAMI



運動しないプロテイン愛好家として「女性の美容と健康にプロテイン」を提唱するプロテインひろこが開発する、地域おこしを目指したソーシャルグッドなプロテイン「JIMOTEIN（ジモテイン）」から、新フレーバー「熊本県あさぎり町産のビーツプロテイン」が2025年1月23日に発売開始となります。

本商品は、熊本県あさぎり町で育てられた栄養価の高いビーツを贅沢に使用した、植物性100％のソイプロテインです。ビーツ本来の色味や風味を活かし、余計な味付けをせず、素材そのものの味わいを大切に仕上げました。

販売開始日：2026年1月23日（金）

ジモテイン公式サイト：https://proteinstore.official.ec/

ほか、AMAZON・楽天等のモールにて

商品名：JIMOTEIN（ジモテイン）熊本県あさぎり町産のビーツプロテイン

販売価格：1袋 3,900 円（税込）

「ビーツプロテイン」のこだわり

１.原価率50％超え！？ 1袋に約1.2kgもの国産ビーツを使用

ジモテインのビーツプロテインは、1袋に約1.2kgもの国産ビーツを使用しています。 1食分に換算すると、約80gのビーツを摂取できる設計です。

原価率は50％超えています。 一般的なプロテインではなかなか実現しづらい配合量ですが、 これはジモテインが小さな組織で、販管費や広告宣伝費を極力かけずに運営しているブランドだからこそ可能になっています。

コストはすべて“中身”に。 余計なところにお金をかけず、素材そのものに全力投球しています。

＜生産者情報＞

ビーツプロテインに使用しているビーツは、 九州のど真ん中・熊本県あさぎり町にある「あさぎり農園」で育てられたもの。 寒暖差の大きい盆地特有の気候を活かし、 栄養価の高いビーツを丁寧に栽培しています。

無化学肥料・無化学農薬栽培

有機JAS相当の基準に準じ、自然に寄り添う栽培を実践しています。

厳寒期は農薬を一切使わず、より自然な環境で育てています。

２.原材料に徹底的にこだわった、毎日安心して飲める設計

毎日安心して飲んでいただけるよう、原材料にも徹底的にこだわりました。

・白砂糖 不使用

・人工甘味料 不使用

・香料 不使用

・消泡剤（乳化剤） 不使用



VEGANの方でもお楽しみいただけるよう、植物性100％（ソイプロテイン）にしています。

プロテインでは一般的に使われる消泡剤（乳化剤）もあえて使用していないため、 多少泡立ちはありますが、泡まで含めて素材そのものの味わいを感じていただけます。 自然な味わいを大切にした、 ナチュラル志向・素材重視の方にぴったりのプロテインです。

３.「飲む輸血」と言われるビーツのうれしい成分

ポリフェノールが豊富

抗酸化に関わると言われる「ベタシアニン」を含み

エイジングケアや美肌づくりをサポート。

疲労回復やスポーツパフォーマンスの向上にも

血流サポート

ビーツに含まれる「硝酸イオン」はからだの巡りをすこやかに

サポート。アクティブに過ごしたい方に注目されています

ミネラル＆食物繊維たっぷり

鉄分・カリウム・マグネシウム等がバランスよく含まれ健康美を目指す食生活にぴったりです。

食物繊維を含み、すっきりとした毎日を過ごしたい方にも◎

ビーツの嬉しい成分だけでなく、たんぱく質も取れるビーツプロテイン。ぜひお試しください。

「JIMOTEIN（ジモテイン）」が目指す3つのこと

「JIMOTEIN（ジモテイン）」は、地域の生産者およびプロテインを飲んでいただく方が元気になり地域応援や社会貢献を通じて日本中が元気になるプロテインを目指しています。

取り組みを全国に広めることを目指し、各地で商品開発を進めています。

（１）地域応援を目指して

その地域ならではの選りすぐりの食材を使い、作る生産者と飲む人が元気になることを目指して。食材のうまみがギュッと詰まったプロテインを通して地域の良さを全国に知っていただけるよう活動しています。

「生姜プロテイン」には、生姜の生産量が日本一である高知県四万十町の佐竹ファームさんの生姜「土佐一生姜」を使用しました。

（２）フードロス削減を目指して

味は変わらないのに出荷が難しい規格外のものや、天候の関係で収穫量が通年より多いものなどフードロス削減に 貢献できそうな食材を優先的に選んで います。食材を粉砕・パウダー化することで賞味期限を延ばし、活用の幅を広げる効果も期待できます。

「生姜プロテイン」に使用したのは、スーパー等に売っている一般の生姜の種となる「親生姜」。サイズの大きさと辛みが強くパワフルで、生で食べるには辛みが強すぎて廃棄されることもあるそうです。このような形の悪い通常は出荷できない生姜を消費することで、フードロス削減を目指します。

（３）社会貢献を目指して

製造は障がい者の方が職業訓練して いる福祉施設ですべて手作業で行っています。 障がいのある方へお仕事を依頼することで経済的自立に繋がることを目指します。

「JIMOTEIN」は「2025年日経トレンディ地方発ヒット」を受賞しました！

本アワードは、地域発の取り組みの中から、独自性や社会性、市場性を兼ね備えた商品・サービスを選出するものです。

■ 受賞にあたっての開発者コメント

JIMOTEINは、生産者さんの想いが詰まった食材を、できるだけそのまま届けたいという気持ちから始まりました。

決して効率的とは言えないものづくりですが、「おいしい」「安心して飲める」「また買いたい」

そんなお声に支えられて、ここまで続けることができています。

これからも地域の生産者さんとともに、素材の力を大切にしたプロテインづくりに真摯に向き合い、

日々の暮らしにそっと寄り添う商品を届けてまいります。

開発者：プロテインひろこ

【プロフィール】

株式会社HANAMI代表取締役。運動しないプロテイン愛好家として、女性向けに健康・美容食としてのプロテインの楽しみ方を提案。

これまでに飲んだプロテインは600種類以上！「マツコの知らない世界」や「サンデージャポン」などメディアや雑誌で注目を浴びるプロテイン女子。商品のプロデュースにも多数携わっている。