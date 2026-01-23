検索手段が多様化する中でも、主役は 「Web検索エンジン」 一方で若者は生成AI・SNS、シニアはYouTubeを “検索” に活用

インパクトホールディングス株式会社

インパクトホールディングス株式会社の連結子会社で、マーケティングリサーチ事業を展開する株式会社RJCリサーチ （本社：東京都港区、代表取締役社長：川村 雄二、以下 「RJCリサーチ」 ） は、LINEリサーチにて、全国の20歳～69歳男女1,060人を対象に 「検索に関する実態調査」 を実施いたしました。

生成AIやSNS、動画プラットフォームなど、検索に使われる手段が急速に広がる現在。「検索 ＝ Web検索エンジン」 という従来の構図は、変化しつつあるようにも見えますが、現在も検索行動の中心はWeb検索エンジンであることが分かりました。一方、世代によって “検索” の手段や重視する点に明確な違いがあることが明らかになりました。

調査結果サマリー- 検索手段が多様化する中でも、主役は 「Web検索エンジン」 ： 最もよく利用する検索手段は、全体の7割超が 「Web検索エンジン （キーワード検索） 」 と回答。他の手段に60ポイント以上の差をつけ、検索行動の中心を担っていることが明らかになった。- 若年層では生成AI・SNSを “検索ツール” として活用 ： 20代では、Web検索エンジンに加え、生成AIやSNSを検索目的で利用する割合が高い。特にInstagramは女性での利用率が顕著に高く、視覚的な情報探索が定着している様子がうかがえる。- 60代男性ではYouTubeが重要な “検索手段” に ： 60代男性では、「最もよく使う検索手段」 としてYouTubeを挙げる割合が他世代より10ポイント以上高く、動画を通じた情報探索が検索行動の一部として定着している。- 重視されるのは 「見やすさ」 と 「信頼性」 、世代で異なる判断軸 ： 検索時に重視する点は 「情報の見やすさ」 「情報の信頼性」 が上位。一方で、20代は情報の網羅性、60代以上はセキュリティ対策を重視するなど、検索ツール選択の判断軸には世代間で明確な違いが見られた。

Web検索エンジンが検索の中心、世代別で異なる “検索行動”

普段の生活で何かを検索する際に、最もよく使用する媒体やツールを尋ねたところ、「Web検索エンジン （キーワード検索 例：Google検索など） 」 が全体の73.8％と、他の選択肢に60ポイント以上の差をつけて最多となりました。検索手段が多様化する中でも、検索行動の中心はWeb検索エンジンであることが、本調査から改めて示されています。

一方で世代別に見ると、60代男性ではYouTubeを最もよく利用する検索手段とする割合が、他の世代と比べて10ポイント以上高い結果となりました。テキスト検索に限らず、動画を通じて視覚的・直感的に情報を得る検索行動が、シニア層を中心に広がっていると考えられます。

若年層はSNS・生成AIを “検索” に活用、女性ではInstagramが顕著

複数回答で 「普段の検索に利用する媒体・ツール」 を見ると、20代ではSNSや生成AIを検索目的で利用する割合が高いことが分かりました。特にSNSの中ではInstagramの利用率が高く、女性は男性に比べて10ポイント以上高い水準となっており、画像を中心とした視覚的な情報探索が定着している様子がうかがえます。

この結果から、若年層では 「検索 ＝ Web検索エンジン」 という単一の行動ではなく、目的や情報の種類に応じて、SNSや生成AIを使い分ける検索行動が一般化しつつあると考えられます。

検索時に重視されるのは 「見やすさ」 と 「信頼性」 、世代による価値観の違いも

検索時に重視する点としては、「情報の見やすさ （検索結果が簡潔に記載されている） 」 （全体／57.6％）、「情報の信頼性 （情報の出所・引用元が明確か） 」 （全体／47.8％） が上位となりました。

特に 「情報の見やすさ」 は30代女性で67.9％と高く、女性全体が数値を押し上げる結果となりました。この傾向は、Instagramのように画像を中心に直感的に情報を把握できるツールが女性に多く利用されている背景とも一致いたします。

また世代別に見ると、全体平均との差が大きい項目も見られました。20代では 「情報の網羅性」 を重視する割合が全体と比べて10ポイント以上高く、幅広い情報を一度に把握できることが検索ツール選択の重要な判断軸となっていることがうかがえます。

一方、60代以上では 「セキュリティ対策の有無」 を重視する割合が全体を10ポイント以上上回りました。情報の利便性だけでなく、安心して利用できるかどうかを重視する傾向が強いことが明らかになりました。

若年層ほど 「情報の信頼性」 に課題感、検索行動の難しさが浮き彫りに

キーワード検索時に困っていることとして最も多かったのは 「情報の信頼性を判断するのが難しい」 （全体／36.5％） でした。

特に20代では、男性が43.4％、女性が44.3％と4割を超えており、情報量の多さや多様な検索手段が広がる一方で 「どの情報を信じればよいか分からない」 という課題を強く感じていることがうかがえます。

調査概要

調査手法 ： LINEリサーチ プラットフォーム利用の調査

調査地域 ： 全国47都道府県

調査対象 ： 20歳～69歳男女

調査期間 ： 2025年12月24日 （水） ～ 27日 （土）

有効回収数 ： 1,060サンプル

※ 図表の数字は、四捨五入による端数を調整していないため、内訳と計は必ずしも一致しません。

