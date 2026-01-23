株式会社オフィスバスターズ日本のオフィス家具メーカーオカムラの未使用品が1200点入荷しました。法人のお客様、個人のお客様、いずれもお買い求めいただけます

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下当社）は、日本を代表するオフィス家具メーカー・オカムラの新古品・アウトレット商品を集約した特集ページを拡充・リニューアルし、ハイグレードなオフィスチェア（中古・新古品）・デスク・収納を新品定価比最大80％OFFで提供する取り組みを開始しました。

在宅ワークやハイブリッドワークの定着、オフィスの増員やレイアウト変更の増加を背景に、「快適性や生産性を高めたい」「良い家具を長く使いたい」というニーズが高まる一方、コスト面の制約も課題となっています。当社はこうした課題に対し、「質を落とさず、無理のない価格で」環境を整えられる選択肢をご提案します。

参照URL：https://www.officebusters.com/officekagu/okamura-outlet/

■ オカムラ アウトレット特集の特徴

1．ハイグレード帯を手頃な価格で

シリーズを中心に、新品定価比で最大80％OFFの価格帯で展開。役員席や長時間執務向けの

高機能チェアも、現実的な予算で導入可能です。

2．チェア＋デスク＋収納で“統一感”のある導入が可能

チェア単体だけでなく、ヴィラージュシリーズのデスク、サイドテーブル、受付カウンターなども

同一ブランドトーンで揃えられるため、レイアウト変更時に「統一感を保ちながら質を更新する」

導入が可能です。

3．小ロットからフロア単位まで柔軟に対応

1脚からの単品購入はもちろん、20～30席規模の一括導入まで対応。10点以上の導入時には、

店舗スタッフによるレイアウト相談・組み合わせ提案も承っています。

4．全国ネットワークによる現物確認と配送対応

全国の店舗ネットワークにより、現物確認が可能なほか、オンライン注文による全国配送にも

対応。「座り心地」「色味」など、事前確認を重視されるお客様にも安心してご利用できます。

■ 主な対象シリーズ

チェア：シルフィー、スフィアチェア、コーラルチェア、フィノラ、コンテッサセコンダ ほか

デスク・テーブル：ヴィラージュシリーズ、各種デスク・テーブル

収納・アクセサリー：サイドテーブル、受付カウンター、その他オフィスアクセサリー

■ 想定する利用シーン

中古市場ではめったに出ないオカムラ製 新古品群（デスク・テーブル）も当社では入手・導入できます

・レイアウト変更時の一括導入（移転を伴わずオフィスをアップデートしたい企業）

・増員対応（新チーム増設に伴う席数追加）

・サテライトオフィスやプロジェクトルームなどの短期利用

・在宅ワーク環境の整備（個人での高機能チェア導入）

・腰痛・肩こり対策として高機能チェアへの買い替えを検討する個人様

当社は今後も、オカムラをはじめとする主要メーカーの新古品・アウトレット商品のラインナップ拡充を進め、法人・個人それぞれの皆様の利用シーンに適した家具選びを支援してまいります。

また、新古品の活用は廃棄削減や資源の有効活用にもつながる持続可能な選択です。「高品質な家具を、もっと身近に、もっと無理なく」届けることで、働く環境と暮らしの質の向上、そして環境負荷低減の両立に取り組んでまいります。

■本件お問合せ先

株式会社オフィスバスターズ

担当：柏木

受付時間（平日）9:00～18:00

E-mail：k-kashiwagi@officebusters.com

TEL：070-3196-6763

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員