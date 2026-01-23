【リトル マザーハウス】全国10カ所にてバレンタインフェア開催

株式会社マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区）は、フードブランド LITTLE MOTHERHOUSE から、日本の四季を表現した「イロドリチョコレート」のバレンタイン限定フレーバー3種を、2026年1月16日（金）より全国の対象会場と一部のマザーハウス直営店にて順次発売いたします。

今年は名古屋、和歌山、瀬戸内の厳選された素材を使用し、それぞれの地域にゆかりのある店舗・会場でしか出会えない特別なラインナップをご用意しました。

また、普段は「リトルマザーハウス チョコレートファクトリーショップ（銀座）」と「ものとアート」直営店でしか取り扱いのない限定アイテムを、全国の催事会場で特別に販売いたします。

IRODORI CHOCOLATE ART PACKAGE (おうか・はくぎん・はるはな)

人気の3種類のIRODORI CHOCOLATEのフレーバーをイメージし、アーティストがパッケージに直接絵を描いています。すべて柄の異なる、印刷では再現できない唯一無二のアートピース。チョコレートをお楽しみいただいたあとは、マルチケースとしてご使用いただけます。

種類：おうか/はくぎん/はるはな

価格：1,998円（税込）

取扱い店舗：全国のバレンタインフェア会場

発売日：会期中順次取り扱い

◆ バレンタインフェア 限定アイテム

季節の移ろいや土地の恵みを表現した、特別な3つの味わいが登場します。

1. IRODORI CHOCOLATE 桜花 妙香園 宮の森抹茶抹茶×ラズベリー

名古屋の老舗「妙香園」のまろやかで旨味の強い「宮の森抹茶」を贅沢に使用。通常の抹茶フレーバーの倍以上の抹茶を練り込み、ラズベリーの酸味と桜の風味を添えました。



価格：1,836円（税込）

販売場所：名古屋星が丘テラス店、名古屋本店 限定

販売開始日：1月9日（金）～※数量限定のためなくなり次第終了

2. IRODORI CHOCOLATE 夜風 ぶどう山椒山椒×柚子

和歌山「かんじゃ山椒園」の肉厚なぶどう山椒を使用。

フルーティーな柚子をベースに、山椒の爽やかな香りが鼻を抜ける、冬の夜風のような澄んだ味わいです。

価格：1,836円（税込）

販売場所：あべのハルカス近鉄本店 限定

販売開始日：1月17日（土）～2月14日（土）※数量限定のためなくなり次第終了

3. IRODORI CHOCOLATE 紫陽花 瀬戸内産レモンレモン×ブルーベリー

瀬戸内レモンのピールがたっぷり入った、爽快な酸味とほのかな苦味が特徴。

ブルーベリーの豊かな甘みと重なり、奥行きのある果実味を楽しめます。

価格：1,836円（税込）

販売場所：そごう広島店 限定

販売開始日：1月23日（金）～2月15日（日）※数量限定のためなくなり次第終了

◆2026年バレンタインフェア 会場一覧

下記全国10会場にて、順次開催いたします。



【全国催事会場と期間】

１） 大丸札幌店 - 2026バレンタインショコラプロムナード 7階催事場

期間：1/16(金) ～ 2/15(日)

２） あべのハルカス近鉄本店 - バレンタインショコラコレクション ウィング館9階催会場

期間：1/17(土) ～ 2/14(土)

３） そごう広島店 - チョコレートパラダイス 2026 9階催事場

期間：1/23(金) ～ 2/15(日)

４） 松坂屋静岡店 - ショコラプロムナード 本館8F催事場

期間：1/23(金) ～ 2/15(日)

５） 高島屋柏店 - 本館1階 和洋菓子イベント POPUPSPACEふらり

期間：1/28(水) ～ 2/17(火)

６） 北千住マルイ - 7Fイベントスペース

期間：1/28(水) ～ 2/14(土)

７） 東武百貨店 池袋店 - ショコラマルシェ 本館8F催事場

期間：1/28(水) ～ 2/14(土)

８） 大丸福岡天神店 - 九州チョコ深発見 本館8階催場

期間：1/28(水) ～ 2/14(土)

９） 渋谷スクランブルスクエア - SHIBUYA CHOCOLATE QUEST (渋谷チョコレート クエスト) 7階 イベントスペース

期間：2/1(日) ～ 2/14(土)

１０）伊勢丹新宿店 - バレンタイン ステーション 本館地下１階フードコレクション

期間：2/7(土) ～ 2/15(日)

【ものとアートについて】

リフレクトアート株式会社がてがける、一点物のお店 『ものとアート』。

「芸術」の最初のキッカケをつくるお店をコンセプトに、印刷ではなく、すべて手描きで仕上げられた雑貨や文具、手作業で一点ずつ制作されたガラスや陶器のアクセサリーなど、個性あふれる一点物を取り扱うお店。

公式HP：https://reflectart.co.jp/mono-art

【LITTLE MOTHERHOUSE（リトルマザーハウス）について】

2021年2月にスタートした、マザーハウス発のフードブランド。『途上国から「食」の可能性を世界に』を理念として、途上国の豊かな食の素材・文化に光をあてるオリジナル商品の開発、販売を行っています。第1弾として、チョコレートブランド「Dari K（京都府京都市）」とのコラボレーションにより、インドネシア産カカオを使った商品を展開、2022年9月には初の専門店を銀座にオープンしました。

公式HP：https://www.mother-house.jp/little/

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのモノづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内50店舗、台湾5店舗、シンガポール3店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

公式HP http://www.mother-house.jp/

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社マザーハウス 広報担当：吉浪、竹内

TEL：03-5846-8819 Mail：media@mother-house.jp