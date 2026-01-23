『たたむ』ことで生まれる暮らしがある。トランスフォーム家具ブランドTATAMUから、”畳んだ姿も美しい”多機能折りたたみチェア『ROBUCHON（ロブション）』が新登場！

株式会社エムールROBUCHON ロブション

人間工学に基づいた空間有用性と安全な使い心地を両立するトランスフォーム家具ブランドTATAMU(R)を展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司）は、2026年1月21日より、折りたたんでスマートにしまえる多機能チェア『ROBUCHON/ロブション（以下、ロブション）』の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/zd-d-tkicr201

TATAMU(R)ブランドについて

for home, office, shop, and anywhere.

TATAMU(R)は、人間の体性感覚を捉えて、安全安心で使いやすい、そして空間有用性の高い新しい家具の価値をつくる家具ブランドです。単にたためる家具ではなく、人間工学に基づいた使い心地と安全性が特徴です。

※TATAMUはエムールの登録商標です。

TATAMUブランド第一弾 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000051129.htmlわずか一畳半が寝室に。"空間を生み出す"トランスフォーム家具『スマートスペースベッドLUXIM（ラクシム）』の日本先行販売を開始。徹底的な工学設計で、誰でも簡単・安全に毎日たためる暮らしを実現。

TATAMUブランド第二弾 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000051129.html『布団をたたむ』を令和のライフスタイルに合わせてアップデート。トランスフォーム家具ブランドTATAMUから三つ折りマットレス専用折りたたみベッド「FARBLE（ファーブル）」が新登場。

折りたたみ＝妥協、ではない。

“ちょうどいい”座り心地を実現

TATAMU(R)を運営するエムールは、人間工学に基づいた快適性と身体へのやさしさを追求し、限られた空間でも心地よく使える「寝る・座る・たたむ」を軸にした健康志向の寝具家具を提案しています。

ロブションは、「折りたたみチェアに座り心地を期待していない」という方にこそお使いいただきたい一脚です。

人間工学に基づいた座面高調節機能

作業姿勢に合わせた座面高にすることができる多機能チェア

ひと口に“座る”といっても、行う作業によって適した姿勢は異なります。例えば、１.本を読む２.デスクワーク３.作業中の小休止など。ロブションはあらゆるシーンで適切で健康的な座り姿勢を支えることを目的に開発されました。

座面のフックをバーに引っ掛けて調節

ロブションは、座面高を6段階に自在に調節でき、体格や作業に合わせて最適なポジションを提供します。長時間の作業でも身体への負担を軽減し、ウェルビーイングな暮らしをサポートする椅子です。

6段階の座面高調節機能

畳んだ姿も美しい折りたたみチェア

折りたたんで収納、省スペースが叶う

ロブションは、折りたたむことで壁際や隙間などにスリムに収納できるのはもちろん、ちょっと座りたいときに手軽に使える、そんな生活シーンを想定して”畳んだ姿も美しい”という点にもこだわっています。キッチン/リビング/オフィスなどに人目につくところでも魅せる家具として圧迫感なく配置できます。

和洋どちらにも調和する上品な色合い

上質な和の色

TATAMU(R)ブランドは、シリーズを通して落ち着きのある日本の伝統色を採用しています。飽きのこない色味で長く愛用でき、HOME/OFFICE/STOREなど場所を選ばず、「たたむ」ことが必要なあらゆるシーンに調和するデザインを大切にしています。

美しい佇まいと確かな強度

ワークチェアとしても

精緻に仕上げたスチールフレームと積層合板で、見た目以上の安定感を実現。耐荷重100kgと折りたたみチェアとしては格段に頑丈な設計で、自宅以外にもオフィスや店舗などでも安心して使えるクオリティです。

デザインだけではない実用的な椅子

機能一覧

使いやすさにこだわりました

限られた空間を、もっと快適に

ROBUCHON ロブション

座る、たたむ、また使う。その一連の動きを心地よく。忙しい日常の中でも、ロブションが心身ともに“整った時間”をつくるお手伝いをします。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/zd-d-tkicr201

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/208_1_4f880def90aa9fc8ffb302bc28d53716.jpg?v=202601231021 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/