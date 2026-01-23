【導入社数14,000社突破】フィシルコム「NeX-Ray」、14,000社のビジネスを支える基盤へ。組織の可能性を拓く、確かなパートナーとして。

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（以下、フィシルコム）が提供するビジネスDX推進サービス「NeX-Ray」は、この度、導入企業数が14,000社を突破いたしました。

13,000社の達成から、さらに多くの企業様に新たなパートナーとして選んでいただけたことに、深く感謝いたします。また、日々の業務の大切な基盤として「NeX-Ray」を信頼し、活用くださっているすべての企業の皆様に厚く御礼申し上げます。

◆業種を超えて広がる、「人に優しいDX」の輪

14,000社への拡大は、IT業界のみならず、製造、物流、小売、サービス業など、あらゆる産業において「NeX-Ray」が受け入れられていることの証明です。

私たちが創業以来こだわり続けているのは、「使う人を選ばない」という設計思想です。 高度なデジタルスキルがなくても、直感的に操作できるインターフェース。専門用語を知らなくても、業務がスムーズに進む画面設計。 そうした「人への優しさ」が、デジタル化に課題を感じていた多くの企業様にとっての解決策となり、14,000社という規模まで支持の輪が広がりました。

◆「個」の力を最大化し、組織を強くする

「NeX-Ray」が提供する価値は、単なる業務効率化にとどまりません。煩雑なルーチンワークやデータの管理をシステムが担うことで、そこで働く社員一人ひとりが、本来持っている「創造性」や「思考力」を発揮できる時間を生み出します。

導入企業の皆様からは、システムを通じて業務の属人化が解消され、チーム全体の生産性が底上げされたという成果が数多く報告されています。 社員が疲弊することなく、前向きに仕事に取り組める環境をつくる。それが、私たちが目指す「組織を強くするDX」の形です。

◆14,000社の信頼を守り抜く、堅牢なセキュリティ

企業活動の根幹を支えるサービスとして、安全性への投資に終わりはありません。 お預かりしている膨大なデータは、企業の未来そのものです。私たちは、金融機関と同等レベルのセキュリティ基準を維持し、24時間365日の監視体制で大切な情報を守り抜いています。

「便利であること」以前に、「安全であること」。 この当たり前の責任を全うし続ける姿勢こそが、14,000社との信頼関係の礎であると考えています。

◆変わりゆくビジネス環境を、共に歩む

14,000社という数字は、ゴールではなく、新たなスタート地点です。 ビジネスを取り巻く環境は日々変化していますが、フィシルコムは常にユーザーの皆様の声に耳を傾け、その変化に即した機能をいち早く提供し続けます。

一社一社の企業様が、それぞれのビジョンを実現するために。 私たちはこれからも、黒子として皆様のビジネスを支え、共に成長する「頼れるインフラ」であり続けます。

今後とも、フィシルコム株式会社および「NeX-Ray」をどうぞよろしくお願いいたします。

フィシルコム株式会社について

フィシルコムは、MarTech（マーテック）企業ではありますが、マーケティング以外にもテクノロジーの力で負を解消していく事業を展開していきます。

ー自社展開サービスー

「Nex-Ray」 詳細はこちら(https://www.nex-ray.net/ja)

「おためし転職」 詳細はこちら(https://otame4.work/jobs)

「Xtrategy」 詳細はこちら(https://www.xtrategy.app/ja)