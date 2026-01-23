「オールインワン パーフェクト宝石クリームVリフト」を新発売

株式会社健康家族

「伝統にんにく卵黄」でおなじみ、健康食品・美容品の通信販売を行う株式会社健康家族（本社：鹿児島県鹿児島市平之町、代表取締役：藤 朋子）は、スキンケアブランド「RANRICH（ランリッチ）」より、新商品『オールインワン パーフェクト宝石クリーム Vリフト』を発売しました。 本商品は、年齢とともに気になりやすいフェイスラインや乾燥によるハリ不足に着目し、独自成分「透肌卵殻膜(R)エキス（加水分解卵殻膜）」をはじめとしたこだわりの美容成分を配合した、クリームタイプのオールインワンです。日々のスキンケアが負担になりがちな方でも続けやすい“まとめてケア”を提案します。

▲健康家族の新商品「パーフェクト宝石クリームVリフト」 ※イメージ画像

■ 商品の特徴

● 1つで10役。洗顔後はこれ1つでOK

化粧水、乳液、美容液、美容オイル、クリーム、マッサージクリーム、パック、アイクリーム、ネッククリーム、化粧下地まで、1つで10役のオールインワンです。忙しい日も、スキンケアを“まとめてケア”できる手軽さを提案します。

▲これ1つでスキンケアが完結。忙しい日にも取り入れやすい設計です

● 独自成分「透肌卵殻膜(R)※エキス」配合

にんにく卵黄に使用される有精卵の卵殻膜から抽出された独自成分で、お肌のハリ、うるおいバランスを整える働きがあります。アミノ酸やコラーゲン、ヒアルロン酸なども含まれ、健やかな肌のためには欠かせない成分です。

※ 加水分解卵殻膜

● 日本初※1ハリと透明感印象※2を育む

独自成分の透肌卵殻膜(R)エキスをはじめ、ふんわり感をサポートしてくれる卵由来エクソソーム※3、乾燥やくすみ※4が気になる肌を整え明るい印象にしてくれるジュニパーブライト※5、肌にうるおいを与え、ハリとつやのある肌へ導いてくれるベニブライト※6の成分を配合。輝き弾むような透明感※2のある印象へ整えます。

※1 日本国内における「加水分解卵殻膜、ニワトリ胚間葉細胞由来細胞外小胞、セイヨウネズ果実エキス、チンピエキスを配合したジェル及びクリーム形状のオールインワン化粧品」として（2025年5月27日自社調べ）

※2 うるおいによる肌印象

※3 ニワトリ胚間葉細胞由来細胞外小胞

※4 乾燥による

※5 セイヨウネズ果実エキス

※6 チンピエキス

● 美容サポート力が期待！「卵由来エクソソーム※」配合

エクソソームは年齢肌に適した成分として期待がよせられています。中でも卵由来エクソソーム※は美容サポート力があるといわれ、肌の乾燥やキメの乱れに寄り添い、つややかな肌印象へ導きます。

※ ニワトリ胚間葉細胞由来細胞外小胞

● ノーベル賞研究で注目された保湿成分「フラーレン」配合

フラーレンは保湿力があり、肌にハリやツヤを与え、乾燥やくすみ※を防ぐ成分として注目されています。年齢に応じたお手入れをサポートする大切な成分です。

※ 乾燥による

● 年齢サイン※1へのケアに特化した先進の美容液を配合

くすみ※2やハリ不足が気になる肌に潤いを与えて、すこやかな肌に整えるナイアシンアミドを贅沢に配合。さらに、なめらかなハリ肌へ導き、肌に負担をかけにくい次世代発想のレチノール様成分※3、肌を透明感※4のある印象にしてくれる人気美容成分のグルタチオンも配合しました。乾燥による年齢サイン※1が気になる肌をつややかで健やかな状態に整えます。

※1 乾燥や肌荒れ

※2 乾燥による

※3 ビタミンA誘導体

※4 うるおいによる肌印象

● 美しさに欠かせない美容成分を贅沢配合

お肌にうれしい4種のセラミド、4種のコラーゲン、4種のヒアルロン酸、3種のビタミンC誘導体など贅沢に配合し美しい肌へ導きます。

● 肌へのやさしさにも配慮した「6つのフリー処方」

デリケートなお肌の方にも満足してご使用いただけます。

● こっくりとしたクリームでうるおいを実感

コクのあるテクスチャーが、肌にのせた瞬間にさっと広がり、乾燥しがちな肌をやさしく包み込みます。うるおいを抱え込むような使用感で、しっとり感が長く続くのが特長です。

▲しっとり感が長く続くクリーム

■ 商品開発の背景

健康家族のスキンケアブランド「RANRICH」は、創業者・本多荘輔氏の「もったいない」という思いから生まれたシリーズです。同社のベストセラー商品「伝統にんにく卵黄」を製造する過程で、どうしても余ってしまう卵白に着目したことが、その出発点となっています。卵黄だけでなく卵白も一級品であることから、「お客さまに何かの形で還元したい」という思いが、スキンケアづくりへつながりました。卵は古くから美容にも用いられてきた素材であり、中でも卵殻膜は肌との親和性が高く、美容成分としても注目されてきました。今回の『オールインワン パーフェクト宝石クリーム Vリフト』は、年齢とともに変化する肌印象に寄り添いながら、“続けやすさ（時短）”と“満足感（濃密クリーム）”を両立することを目指し開発しました。

■商品情報

 商品名：RANRICH オールインワン パーフェクト宝石クリーム Vリフト

 内容量：50g

 通常価格：6,100円（税込）※送料無料

 付属品：専用スパチュラ付き

 公式サイト：https://www.kenkoukazoku.co.jp/beauty/v_lift/

■健康家族

【フリーダイヤル】0120-462-462

【ホームページ】https://www.kenkoukazoku.co.jp