スタスタApps、無料会員1万人突破と機能拡張を見据えセキュリティ運用を強化-年3回点検を制度化

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)対策Webアプリ「スタスタApps」は、無料会員（メールアドレス登録済みアカウント）1万人突破を受け、サービスの安全性を継続的に高めるための運用を強化します。具体的には、英検の実施タイミングに合わせて年3回のセキュリティ定期点検を行う運用を開始し、あわせて脆弱性報告窓口を整備しました。

なお、点検・アップデートの具体的な対策内容は、攻撃者に不必要な示唆を与える可能性があるため、安全上の観点から詳細を公表しません。スタスタAppsは今後も、点検と改善を継続し、ユーザーが安心して学習できる環境整備を進めます。

https://apps.studystudio.jp/

【１】背景：利用規模の拡大と、今後の機能拡張に備えた強化

スタスタAppsは、英検(R)学習を支援する自己採点、CSE推定、ライティング添削などの機能を提供しています。

無料会員数が1万人を超え、利用規模が拡大する中で、セキュリティは機能品質と同等に重要な基盤であると位置づけています。

また、今後の機能拡張（例：決済を伴う有料機能の提供）を見据え、事前にセキュリティ運用を引き上げる必要があると判断しました。

【２】今回の取り組み（制度化・運用強化）

（１）年3回の定期点検を運用として開始

英検の実施タイミングに合わせ、年3回のセキュリティ定期点検を実施します。

「一度対応して終わり」ではなく、利用規模や機能拡張に応じて、継続的に見直す運用とします。

（２）脆弱性報告窓口の整備

スタスタAppsの安全性向上のため、脆弱性や疑わしい挙動の報告窓口を整備します。

受付窓口：info@studystudio.jp

※報告内容をもとに調査し、必要に応じて是正を行います。

（３）点検・改善の対象領域（概要）

本取り組みはアプリ全体を対象に、技術面と運用面の双方から点検し、必要な改善を行うものです。

主な対象領域：

- 認証／認可（権限に応じたアクセス制御）- データ保護（アクセス設計・ポリシーの点検）- 権限運用（最小権限の原則に基づく運用）- ログ／監視／対応（機微情報の取り扱い、検知・対応プロセス）

※具体的な設定値・検知条件・実装手法・内部構成などの詳細は安全上非開示とします。

【３】取り扱う情報と、保護の考え方

スタスタAppsが主に取り扱う情報は、学習支援に必要な範囲に限定しています。

- メールアドレス（会員登録に必要な情報）- 学習データ（英作文の入力内容、自己採点結果、スコア関連の記録など）

今後の機能拡張（決済を伴う有料機能の提供等）を見据え、必要最小限の情報で価値を提供する設計（データ最小化）を基本方針として、運用面を含めた安全性の強化を継続します。

【４】ユーザーの皆さまへのお願い（OTP方式）

スタスタAppsは、メールに届くワンタイムパスコード（OTP）でログインする方式を採用しています。

より安全にご利用いただくため、以下にご協力ください。

【５】スタスタAppsについて

- OTP（ワンタイムパスコード）を第三者に共有しない（転送・転載は禁止）- 運営を装った「OTPの教示要求」や「OTP入力の誘導」に応じない（フィッシング対策）- OTPを受け取るメールアカウントに、可能であれば二要素認証（2FA）を設定する- 不審なメール／SMS／DM内のリンクは安易に開かない- 不審な挙動や疑わしい事象を確認した場合は、速やかに窓口へ連絡する

スタスタAppsは、英検(R)学習を支援するWebアプリです。受験者が学習状況を把握し、次の学習に迷わず移れる機能提供を通じて、学習効率の最大化を支援します。

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp

info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

