横浜市青葉区の障害福祉サービス3社が統合新会社「ウェルミナス（Wellminas）」始動

横浜市青葉区で障害福祉サービスを展開する３社（株式会社キセキ 、株式会社KUKURU、 株式会社micot）が統合し、 新会社「株式会社ウェルミナス (Wellminas)」 として再出発することをお知らせいたします。

⸻ ■ 統合の背景

少子高齢化や制度改正、人材不足など、福祉業界を取り巻く環境は大きく変化しています。 また、地域からはより複合的・包括的な福祉サービスへのニーズが高まっています。 こうした社会的背景を受け、3社がこれまで培ってきた ・グループホーム事業 ・就労継続支援B型・生活介護 ・児童発達支援・放課後等デイサービス ・精神疾患専門の訪問看護 といった多様な事業を一体化し、より専門性が高く、持続可能な福祉提供体制を構築するため、今回の法人統合に至りました。 これまで各法人がそれぞれの専門領域で培ってきた経験・実績・人材を一つに束ね、 「こどもから大人まで、人生のライフステージに寄り添う切れ目のない支援」の実現を目指します。

■ 新会社名に込めた想い

新社名「Wellminas（ウェルミナス）」は、 Wellness（健康・健やか） × Luminous（光り輝く） を組み合わせた名称です。 「人々の健康と幸せを大切にし、その光を地域や社会全体へ広げていく」 という想いを込め、利用者様・ご家族・地域、そして職員一人ひとりが、健やかで輝ける未来を創っていく企業を目指します。

⸻ ■ 統合後の体制と展望

統合後のウェルミナスでは、横浜市青葉区を中心に、

「障がい者グループホーム」 「就労継続支援B型」「生活介護」 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」 「訪問看護」 を一体的に展開し、こどもから大人まで、人生の各ライフステージに寄り添う総合福祉サービスを提供してまいります。 今後の事業展開として、2026年3月に放課後等デイサービス「Santeたまプラーザ」の開業、 2026年4月には小児訪問看護ステーションの新設を予定しています。 また、2026年度中には川崎市麻生区において障がい者グループホーム2棟の開設が決定しており、 加えて、青葉台エリアにおけるアパート型障がい者グループホームの開業も計画しています。 これらの取り組みを通じて、地域の多様なニーズに応えながら、 より身近で、より安心できる福祉インフラの構築を進めてまいります。

代表取締役社長：松村 恵輔■ 代表取締役社長メッセージ

これまで当グループは、横浜市青葉区を中心に、成人期の障がいのある方を対象とした福祉支援の充実に力を注いでまいりました。 一方で近年、発達に課題を抱える子どもや、10代でうつ病などの精神的な不調を抱える若者、子育てに悩む保護者など、福祉ニーズはより多様化・複雑化しています。 そうした声に真正面から向き合い、2025年より発達に悩む子どもへの支援をより充実させるため、放課後等デイサービス「Sante青葉台」を開業しました。 今後は放課後等デイサービスのさらなる出店に加え、小児を専門とした訪問看護事業を開始し、子どもへの福祉支援を一層拡充してまいります。 「本当に支援が必要な人に、必要なタイミングで、適切なサービスが届くように。」 今回の法人統合は、その想いを形にするための大きな一歩です。 ウェルミナスは、これまで各法人が地域で積み重ねてきた信頼と実績を大切にしながら、これからも地域の皆さまと共に歩み続けます。 利用者さま、ご家族、関係機関の皆さまにとって、 「ここがあって良かった」と感じていただける存在であり続けられるよう、 心のこもった支援と、安定した運営の両立に全力で取り組んでまいります。

■ 会社概要（統合後）

・会社名：株式会社ウェルミナス

・設立：2026年2月1日（法人統合による）

・所在地：神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3-64-10 メゾンベールたまプラーザ2階

・事業内容： 障害福祉サービス事業、児童発達支援・放課後等デイサービス事業、訪問看護事業 ほか

■ 役員体制（統合後）

・代表取締役会長：吉田 正一

・代表取締役社長：松村 恵輔

・取締役：吉田 美紀

・執行役員：加藤 啓子

株式会社ウェルミナス｜ https://wellminas.com

グループホームキセキ ｜ https://gh-kiseki.jp/

KUKURU ｜ https://kukuru-works.com/

訪問看護ステーションmicot ｜ https://micot.co.jp/

放課後等デイサービスSante ｜ https://kukuru-works.com/sante/

■ 次の展開（2026年予定）

- 相談支援事業所の開設- 小児科特化の訪問看護- 放課後等デイサービスをOPEN- 障がい者グループホームのOPEN