【新刊案内】読むサプリメント！クリエイターRARI YOSHIOが贈る、自然と調和し自分を調律するライフスタイル・エッセイ『心をととのえる処方箋ーー12か月のFlower days』１月23日発売

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は2026年１月23日に新刊『心をととのえる処方箋ーー12か月のFlower days』を発売します。

那須の広大な庭で植物と暮らすアートデザインクリエイター・RARI YOSHIOが、18年の歳月をかけて見出した「心をととのえる習慣」を一冊に凝縮。

本書は、12か月の草花の移ろいとともに、星のリズムや大地とつながる「アーシング」など、現代人が忘れがちな自然との調和を綴ったライフスタイル・エッセイ。著者自らが手がけた写真、イラスト、デザイン、そして言葉が響き合い、読むだけで深い安らぎをもたらす「心の処方箋」となる一冊です。

○風や水の音を聴き、草花と戯れて育った著者・RARI YOSHIOさんのこと

東京は玉川上水の近く。幼い頃より風に揺れる草花の声を聞き、桑の木々、雑木林に囲まれて育ちました。20代は人気ブランドのバッグデザイナーとして活躍。独立後は、植物や動物をモチーフにアートデザインクリエイターとして活動を始めます。その頃、自然を求めて海のそばの逗子に移り住み、やがて自然への想いは強まり、より強く自然に寄り添うために2010年那須高原に移りました。アトリエと300坪の庭を＜JALDIN BLANC（ジャルダンブラン。フランス語で「白い庭」）＞と名付け、ガーデナーの夫とともに営みます。

○那須に来て18年。都会暮らしでは気づかなかった植物や大地、星とのつながり

300坪もある牧草地の草を刈り、土を慣らし、木を植えて、少しずつ「わたしたちの庭」をつくっていきました。

‥‥‥‥（本文より。一部省略）‥‥‥‥

那須に暮らすようになってから

空の広さをより深く感じるようになりました。

月明かりが窓からまぶしいくらいに差し込み

星の輝きが、夜空に広がり

本当に美しい ― と感じられるようになりました。

やがて気づいたのです。

星々の運行と地上の植物のリズムは

植物の固有の性質を生み出します。

太陽のエネルギーだけでなく

星や月の光も植物に降りそそぎ、

植物はその光を、香りと成分とリズムとして

私たちに差し出してくれていたのです。

それらは植物のエネルギーであり、周波数そのもの。

昔の人々は薬草を摘むとき

月の位相を見て、星を読みました。

きっと今 ―

「本当のエネルギー」とは何かを

ひとりひとりが思い出すための時間なのだと思います。

私自身もまた

那須の庭で植物と向き合う暮らしの中で

この“ 静かな真実” に、少しずつ気づきはじめています。

○本書は、18年の間に培った、自然からの学びを綴る１冊

＜JALDIN BLANC＞を彩る12か月の植物たちに始まり、それらが私たちに与えてくれる癒やしのこと、育むリズム、星や宇宙との連動、そして「今、ここ」にいる私たちへのメッセージ……。あらゆる角度から自然を見つめ、RARIさんが感じる、私たちが私たちらしくいるためのヒントを語っています。

○アーシングーー大地とつながる時間が叶える心のやすらぎ

なかでも、「大地とつながる時間」は、私たちにあたたかいエネルギーを伝えてくれるといいます。

‥‥‥‥（本文より。一部省略）‥‥‥‥

時折

訪れる友人やお客さまには

この苔の上で裸足になってもらうことをおすすめしています。

苔の上に立つ感覚は、少しひんやりとしていて、

けれど足の裏からは大地のあたたかいエネルギーが伝わってきます。

しばらくそのまま静かに立っていると

みなさんの表情がやわらぎ、顔色が明るくなっていくのを感じます。

身体の奥がととのい、心まで澄んでいくようです。

アーシング ―

それは、ただ裸足になって大地に触れること。

たったそれだけなのに

体も心も自然と調律されていきます。

昔の日本人は、裸足で下駄やわらじを履き

土の上を歩き、木や土、紙でできた家に住んでいました。

私たちの身体にたまる電気的なエネルギーを

自然に大地へと流していたのです。

それは理にかなった

大地と共に生きる知恵そのものでした。

○RARIさんからのメッセージ

この本は、読むための本ではなく、“感じるための本”です。

ページをめくるたびに花の香り、光の温度、風のやわらかさが心の奥の静けさを呼び覚まします。

デザイン、写真、イラスト、言葉――すべてを自らの手で紡ぎ、ひとつの命あるもののように育てました。

それは、私たちが忘れてしまった「調和」と「やすらぎ」をもう一度この地上に呼び戻すための処方箋。

季節とともに移ろう“心の庭”をあなた自身のリズムで歩んでください。

【著者プロフィール】

RARI YOSHIO（ラリ ヨシオ）

東京生まれ。アート＆デザインクリエイター、ヒーリングクリエイター。 幼少期を自然に囲まれた環境で過ごし、草花の声を聞きながら育つ。20代ではバッグデザイナーとして活動し、仕事でパリを訪れる中で、自然や街の美しさに触れる。 2001年に独立し、逗子での生活を経て、2007年に那須高原へ移住。 2010年にアトリエと住居を構え、夫が手掛ける300坪の庭「JARDIN BLANC」を創設。現在はその庭を拠点に、花、光、香り、石、人の心をつなぐ創作活動を行い、癒しと調和をテーマにした作品を制作している。 著書には『SIMPLE NOTE』『FLOWER BOOK』『HOLIDAY BOOK』『SUNDAY RABBIT』など。 パッケージデザイン大賞・木村勝賞を受賞。

書誌概要

『心をととのえる処方箋ーー12か月のFlower days』

著：RARI YOSHIO

定価：1870円

[Amazon]https://www.amazon.co.jp/dp/4391167115/

[楽天ブックス]https://books.rakuten.co.jp/rb/18465082