【2026年は風呂の年】毎月26日は、回数券購入でフリータイム招待券＆ポイント5倍（おふろcafeかりんの湯）
株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）が運営する、農園リゾートTHE FARM内の温浴施設「おふろcafe かりんの湯」は、2026年を「風呂（26）の年」と位置づけ、2026年1月より毎月26日限定で、回数券をご購入いただいたお客様を対象に「フリータイム招待券」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。あわせて、同日はおふろcafe会員ポイント5倍も実施し、“通うほどお得”に温浴時間を楽しめる一日をご用意します。
【毎月26日限定 風呂の日キャンペーン】詳細はこちら
https://www.thefarm.jp/topics/27719/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_krin_26_1(https://www.thefarm.jp/topics/27719/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_krin_26_1)
開催背景
2026年は「2・0・2・6」の並びから、
“ふろ（26）の年”とも呼べる一年。
おふろcafeかりんの湯では、「26＝風呂（ふろ）」にちなんだ月に一度の特典を通して、日常の疲れをほどく“湯あがり時間”を、もっと気軽に、もっと楽しく。
地元の方はもちろん、週末の小旅行で訪れる方にも、この一年をきっかけに、温浴を「特別なご褒美」だけでなく「月に一度の整う習慣」として楽しんでいただきたいと考えました。
天然温泉＆サウナが楽しめる、千葉県香取市”おふろcafeかりんの湯”
1,500m地下から汲み上げた天然温泉
”おこもりスペース”や暖炉などリラックスできるスペース
男女共用で利用可能なサウナのほか、バレルサウナやドライサウナも取り揃える
星空が広がるサウナガーデン
■「毎月26日限定 風呂の日キャンペーン」概要
実施日：2026年 毎月26日
初回実施：2026年1月26日（月）7:00～24:00
実施施設：おふろcafeかりんの湯
内容：対象回数券をご購入の方に、フリータイム招待券をプレゼント（回数券1冊につき1枚）＋おふろcafe会員ポイント5倍
フリータイム招待券の獲得方法：
(1)公式LINEに登録し、《キャンペーンクーポン》を獲得
(2)フロントでクーポン画面を提示して回数券を購入
(3)購入特典として《フリータイム招待券》を獲得（※回数券1冊につき1枚）
※対象回数券：フリータイム／120分／朝風呂
※回数券購入は現金のみ対応
※使用済みのクーポンはご利用になれません。また、お客さまの操作で誤って「使用済み」にしてしまった場合も利用できなくなります。
※他のクーポンと併用はできません。
※回数券は全日ご購入可能です（※特典付与は毎月26日のみ）
※回数券のご利用：特別料金日を除いた平日のみご利用可能。
※フリータイム招待券のご利用：土日祝・特別料金日にも利用可能。
＜おふろcafeかりんの湯公式LINE（クーポン配布予定）＞
https://line.me/R/ti/p/@029vehjb?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_krin_26_2(https://line.me/R/ti/p/@029vehjb?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_krin_26_2)
＜おふろcafe会員ポイントとは＞
- 登録料：220円（年会費無料）
- ポイント付与：入館料（税込）100円ごとに5ポイント付与（100円未満は切り捨て）
- 利用範囲：おふろcafeグループの対象店舗で利用可
- ポイント利用：【1pt＝1円相当】として、所定ポイント数に達すると「入館1回無料」特典に交換可（例：フリータイム平日 大人 1,280Pで1回無料）
- 有効期限：最終ご利用日（最終入館日）から2年間
- 上位特典：累計5,000ポイント以上で、ポイント付与率が通常の2倍（ゴールド特典）
ご希望のお客様はフロントスタッフにお声掛けください。
■おふろcafeかりんの湯
千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。
https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_krin_26_4(https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_krin_26_4)
■株式会社ザファーム
2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。
https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_krin_26_5 (https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122_tf_prs_krin_26_5)
本社 ：千葉県香取市西田部1309-29
会社名：株式会社ザファーム
代表 ：武田 泰明
創業日：2016年5月26日
事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営
(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)
フランチャイズ事業の運営
