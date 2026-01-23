【バレンタイン美容】1月下旬から美容相談が2.3倍増加、72.7%が「2週間前から準備」と回答

【結論】本調査のポイント

結論から言うと、バレンタイン前の肌ケアは2週間前からの準備が効果的です。即効性を求める方にはケミカルピーリングやイオン導入（施術翌日から効果実感）、根本的な肌質改善を目指す方には1ヶ月前からのレーザー治療が向いています。調査では72.7%が2週間前から美容準備を開始しており、最も相談が多いのは「毛穴・肌のくすみ」でした。

・1月下旬の美容相談件数は12月上旬比で2.3倍に増加

・72.7%が「イベント2週間前から美容準備を開始」と回答

・相談内容1位は「毛穴・肌のくすみ」で38.7%、2位は「ニキビ・肌荒れ」で27.3%

用語解説

■ ケミカルピーリングとは

ケミカルピーリングとは、グリコール酸やサリチル酸などの酸を皮膚に塗布し、古い角質を除去する美容医療施術である。肌のターンオーバーを促進し、くすみ・毛穴の黒ずみ・軽度のニキビ跡の改善に用いられる治療法である。

■ イオン導入とは

イオン導入とは、微弱な電流を利用してビタミンCなどの有効成分を肌の深層まで浸透させる美容医療施術である。通常の塗布では届かない真皮層まで成分を届けることで、即効性のある美白・保湿効果が期待できる。

■ フォトフェイシャル（IPL治療）とは

フォトフェイシャルとは、IPL（Intense Pulsed Light）という光を照射し、シミ・そばかす・赤み・毛穴の開きなど複合的な肌悩みを同時に改善する光治療である。ダウンタイムが少なく、日常生活に支障なく受けられる特徴を持つ。

バレンタイン前に間に合う美容医療施術の比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56499/table/109_1_c07c47857c30c93971d9c7f77bc72bfd.jpg?v=202601231021 ]

※一般的な目安であり、個人差があります。

医療法人社団鉄結会が運営するアイシークリニック（新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）は、バレンタインデーを前にした1月下旬から2月上旬にかけて増加する「駆け込み美容相談」の実態を明らかにするため、全国の20～40代の女性を対象にアンケート調査を実施しました。本調査では、イベント前の美容準備に関する意識と行動、美容医療への期待と不安について詳細に分析しています。

調査背景

当院では例年、1月下旬から2月上旬にかけて美容相談件数が急増する傾向を確認しています。バレンタインデーや2月の各種イベントを控え、「短期間で肌をきれいにしたい」「即効性のある美容法を知りたい」という相談が増える一方、適切な準備期間や施術選択について正しい情報が不足している実態があります。こうした背景から、イベント前の美容準備に関する意識調査を実施し、皮膚科医の観点から効果的な肌ケアのタイミングと方法について情報提供を行うこととしました。

調査概要

・調査対象：全国の20～40代の女性で、過去1年以内にイベント前の美容準備を行った経験がある方

・調査期間：2026年1月5日～1月14日

・調査方法：インターネット調査

・調査対象人数：300名

調査結果 【調査結果】84.3%がイベント前に肌状態を気にすると回答

設問：バレンタインデーなどのイベント前に、肌の状態が気になることはありますか？

8割以上の女性がイベント前に肌状態を意識しており、「とても気になる」と回答した人も4割を超えています。イベント前の美容ニーズの高さが明確に示される結果となりました。

【調査結果】72.7%が「2週間前から準備開始」、1ヶ月前派は15.3%

設問：イベント前の美容準備は、通常どのくらい前から始めますか？

7割以上が2週間前から美容準備を開始していることが判明しました。一方で、十分な効果を得るには1ヶ月前からの準備が理想的であり、準備期間の認識にギャップがあることが示唆されます。

【調査結果】1位は「毛穴・くすみ」38.7%、2位「ニキビ・肌荒れ」27.3%

設問：イベント前に最も気になる肌の悩みは何ですか？

毛穴とくすみが最大の悩みであり、ケミカルピーリングやイオン導入といった角質ケア系の施術ニーズが高いことがわかります。ニキビ・肌荒れも3割近くを占め、炎症対策も重要なテーマです。

【調査結果】58.3%が美容医療を検討、実際に受けた人は23.7%

設問：イベント前の美容で「美容医療」を検討したことはありますか？

約6割が美容医療を検討した経験があるものの、実際に受けた人は2割強にとどまります。検討したが受けなかった層への情報提供が重要であることが示されました。

【調査結果】1位「費用面の不安」42.3%、2位「効果への疑問」28.8%

設問：美容医療を受けなかった理由として最も当てはまるものは何ですか？（検討したが受けなかった方対象）

費用面の不安が最大の障壁となっていますが、5,000円台から受けられる施術もあることが十分に認知されていない可能性があります。効果への疑問を解消する正確な情報提供も課題です。

調査まとめ

本調査により、8割以上の女性がイベント前に肌状態を気にしており、その多くが2週間前から美容準備を開始していることが明らかになりました。最も多い悩みは「毛穴・肌のくすみ」であり、6割近くが美容医療を検討した経験を持つものの、費用面の不安や効果への疑問から実際の施術に至っていない実態が浮き彫りになりました。皮膚科医の観点からは、2週間前からの準備でも効果的な施術は複数存在し、予算に応じた選択肢があることを正しく伝える必要性が示されています。

医師コメント｜アイシークリニック 高桑康太医師

皮膚科医として15年以上の臨床経験から申し上げると、バレンタイン前の美容相談で最も多い「毛穴・くすみ」の改善は、2週間前からでも十分に間に合います。ただし、より確実な効果を得るためには1ヶ月前からの計画的なケアが理想的です。

イベント前の美容相談で私がまず確認するのは、「いつまでに」「どの程度の改善を求めているか」という点です。ケミカルピーリングやイオン導入は施術翌日から効果を実感できるため、1～2週間前の駆け込みでも対応可能です。一方、シミやニキビ跡など色素沈着を伴う悩みには、フォトフェイシャルやレーザー治療が有効ですが、赤みが落ち着くまでに数日～1週間程度かかるため、余裕を持ったスケジュールをお勧めしています。



調査で42.3%の方が「費用が高そう」と回答されていますが、実際にはケミカルピーリングやイオン導入は5,000～15,000円程度で受けられます。高額なイメージは美容外科的な施術と混同されていることが原因と考えられます。まずはカウンセリングで予算と期待する効果を相談されることをお勧めします。



注意すべき点として、イベント直前に初めての施術を受けることはリスクがあります。肌質によっては赤みや軽い皮剥けが生じることがあるため、可能であれば本番の2～3週間前に一度試し、肌の反応を確認してから本番直前に再度施術を受けるという2段階アプローチが最も安心です。



また、日本皮膚科学会が推奨するスキンケアの基本として、保湿と紫外線対策は美容医療と並行して継続することが重要です。施術効果を最大化し、持続させるためにも、日常のセルフケアを怠らないようにしてください。

【エビデンス】日本皮膚科学会のガイドラインでは、ケミカルピーリングはニキビや軽度の色素沈着に対して有効性が認められています。また、皮膚科医としての臨床経験では、イベント前の集中ケアとして複数の施術を組み合わせることで、相乗効果が得られるケースが多く見られます。

イベント前の美容医療スケジュール目安

・1ヶ月前：根本的な肌質改善を目指すならレーザー治療やフォトフェイシャルを開始

・2週間前：くすみ・毛穴にはケミカルピーリング1～2回が効果的

・数日前：即効性重視ならイオン導入で保湿・美白成分を浸透

肌悩み別おすすめ施術

・毛穴・くすみ：ケミカルピーリング＋イオン導入の組み合わせ

・ニキビ・肌荒れ：炎症鎮静後にピーリング、重度の場合は皮膚科受診優先

・乾燥・小じわ：高濃度ヒアルロン酸導入、保湿重視のホームケア併用

高桑 康太（たかくわ こうた）医師

皮膚腫瘍・皮膚外科領域で15年以上の臨床経験と30,000件超の手術実績を持ち、医学的根拠に基づき監修を担当

専門分野：皮膚腫瘍、皮膚外科、皮膚科、形成外科

・ミラドライ認定医

臨床実績（2024年時点、累計）

・皮膚腫瘍・皮膚外科手術：30,000件以上

・腋臭症治療：2,000件以上

・酒さ・赤ら顔治療：1,000件以上

略歴

・2009年 東京大学医学部医学科 卒業

・2009年 東京逓信病院 初期研修

・2012年 東京警察病院 皮膚科

・2012年 東京大学医学部附属病院 皮膚科

・2019年 アイシークリニック 治療責任者

監修領域：皮膚腫瘍（ほくろ・粉瘤・脂肪腫など）、皮膚外科手術、皮膚がん、一般医療コラムに関する医療情報

よくある質問（Q&A）

Q1. バレンタイン1週間前でも美容医療は間に合う？

A. 1週間前でもイオン導入やソフトピーリングなど即効性のある施術は効果が期待できます。

調査では37.7%の方が「1～2週間前から準備開始」と回答しており、この時期からでも対応可能な施術は複数あります。特にイオン導入は施術当日から肌の透明感向上を実感でき、ダウンタイムもほぼありません。ただし、初めての施術の場合は肌の反応を確認する意味でも、できれば2週間前までのご相談をお勧めします。

Q2. イベント前に肌荒れしてしまったらどうすればいい？

A. まずは炎症を鎮めることが最優先であり、無理な施術は避けてください。

調査で27.3%の方が「ニキビ・肌荒れ」を気にしていると回答していますが、炎症がある状態でのピーリングやレーザーは逆効果になる可能性があります。皮膚科で炎症を抑える治療を受けた上で、状態が落ち着いてから美容施術を検討してください。軽度の肌荒れであれば、保湿メインのイオン導入は可能な場合もあります。

Q3. 美容医療の費用はどのくらいかかる？

A. イベント前のケアであれば、5,000～30,000円程度の施術が中心です。

調査で42.3%が「費用が高そう」と回答していますが、ケミカルピーリングは5,000～15,000円、イオン導入は5,000～10,000円程度で受けられます。フォトフェイシャルでも15,000～30,000円が相場です。高額な印象は美容外科手術と混同されていることが多く、美容皮膚科の施術は比較的リーズナブルな価格帯で提供されています。

Q4. 施術後にメイクはできる？

A. 多くの施術は当日からメイク可能ですが、施術内容により異なります。

イオン導入は施術直後からメイク可能です。ケミカルピーリングも軽いものであれば当日からOKですが、濃度が高い場合は翌日以降が推奨されます。フォトフェイシャルは軽い赤みが出る場合があるため、当日は控えめなメイクをお勧めします。デート当日に施術を受けることは避け、最低でも2～3日前に済ませておくと安心です。

Q5. 自宅でできる即効性のある肌ケアはある？

A. シートマスクによる集中保湿と、適切な角質ケアが効果的です。

調査では多くの方がセルフケアも併用していることがわかりました。イベント前1週間は毎日のシートマスクで保湿を徹底し、2～3日前には市販の酵素洗顔で軽い角質ケアを行うと肌のトーンアップが期待できます。ただし、やりすぎは逆効果になるため、新しい製品を試すのは避け、使い慣れたアイテムでケアすることをお勧めします。

放置のリスク

・直前に初めての施術を受けると、予期せぬ肌トラブル（赤み・皮剥け）がイベント当日に残る可能性

・肌荒れを隠すために濃いメイクを重ねると、さらなる肌荒れの悪循環を招くリスク

・自己判断での過度なピーリングや刺激の強いスキンケアによる肌バリア機能の低下

こんな方はご相談ください｜受診の目安

・イベント2週間前：初めての美容医療を試すベストタイミング

・ニキビや肌荒れが治らない場合：美容施術の前に皮膚科で炎症治療を

・くすみや毛穴が気になり始めたら：早めの相談で選択肢が広がります

