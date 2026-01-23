【むくみ解消！】キュッと、実感。かかとケア機能が付いた着圧ソックス新発売！
株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、1/21(水)より「着圧スリムソックス《ミドル丈/ロング丈》」をオンラインサイトにて販売開始いたします
■着圧スリムソックスの魅力
こんなお悩みはありませんか？
☑脚のむくみが気になる
☑朝起きたときに脚が重たいと感じる
☑手軽にかかとケアもしたい
☑おしゃれな着圧ソックスを探している
そんなお悩みを、tu-hacciの着圧スリムソックスが解決いたします！
・最大18hPaの力で、程よく引き締め
・かかと部分内側にシリコンシートを搭載で、かかとのうるおいをキープ
・デイリー使いしやすいシンプルなデザイン
・安心のメイドインジャパン
■丈は選べる2type
太ももまでしっかり引き締める《ロング丈》
ラクに着脱、お洋服の下にも忍ばせやすい《ミドル丈》
使用シーンやライフスタイルに合わせて使い分けができる2種類の丈をご用意しております。
■カラーバリエーション
デイリー使いしやすいシンプルなデザインと、コーデに取り入れやすいベーシックカラーの展開で
普段使いに最適。おしゃれをしながら、毎日頑張るあなたの足をいたわります。
■商品詳細
商品名：着圧スリムソックス
価格：\2,980（税込）～
カラー：ピンクベージュ、チャコールグレー、アッシュブラウン
サイズ：ミドル丈/ロング丈
詳細：
ミドル丈▶https://x.gd/Eh3R9
ロング丈▶https://x.gd/0vInf
tu-hacci(ツーハッチ)について
ブランドコンセプト
Enrich your life.
「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。
tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。
【公式】tu-hacciオフィシャルサイト
https://www.tu-hacci.co.jp/
【公式SNS】
LINE：@tu_hacci
Instagram：@tu_hacci
X（旧Twitter）：＠tu_hacci
tiktok：@tu_hacci_official
Threads：@tu_hacci
【会社概要】
株式会社Water Air（https://waterair.jp/）
本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19
事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売