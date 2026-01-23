【むくみ解消！】キュッと、実感。かかとケア機能が付いた着圧ソックス新発売！

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、1/21(水)より「着圧スリムソックス《ミドル丈/ロング丈》」をオンラインサイトにて販売開始いたします

■着圧スリムソックスの魅力

こんなお悩みはありませんか？

☑脚のむくみが気になる

☑朝起きたときに脚が重たいと感じる

☑手軽にかかとケアもしたい

☑おしゃれな着圧ソックスを探している

そんなお悩みを、tu-hacciの着圧スリムソックスが解決いたします！

・最大18hPaの力で、程よく引き締め

・かかと部分内側にシリコンシートを搭載で、かかとのうるおいをキープ

・デイリー使いしやすいシンプルなデザイン

・安心のメイドインジャパン

■丈は選べる2type

太ももまでしっかり引き締める《ロング丈》

ラクに着脱、お洋服の下にも忍ばせやすい《ミドル丈》

使用シーンやライフスタイルに合わせて使い分けができる2種類の丈をご用意しております。

■カラーバリエーション

デイリー使いしやすいシンプルなデザインと、コーデに取り入れやすいベーシックカラーの展開で

普段使いに最適。おしゃれをしながら、毎日頑張るあなたの足をいたわります。

■商品詳細

商品名：着圧スリムソックス

価格：\2,980（税込）～

カラー：ピンクベージュ、チャコールグレー、アッシュブラウン

サイズ：ミドル丈/ロング丈

詳細：

ミドル丈▶https://x.gd/Eh3R9

ロング丈▶https://x.gd/0vInf

tu-hacci(ツーハッチ)について

ブランドコンセプト

Enrich your life.

「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。

tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。

【公式】tu-hacciオフィシャルサイト

https://www.tu-hacci.co.jp/

【公式SNS】

LINE：@tu_hacci

Instagram：@tu_hacci

X（旧Twitter）：＠tu_hacci

tiktok：@tu_hacci_official

Threads：@tu_hacci

【会社概要】

株式会社Water Air（https://waterair.jp/）

本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19

事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売