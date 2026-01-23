【むくみ解消！】キュッと、実感。かかとケア機能が付いた着圧ソックス新発売！

写真拡大 (全6枚)

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、1/21(水)より「着圧スリムソックス《ミドル丈/ロング丈》」をオンラインサイトにて販売開始いたします






■着圧スリムソックスの魅力




こんなお悩みはありませんか？


☑脚のむくみが気になる
☑朝起きたときに脚が重たいと感じる
☑手軽にかかとケアもしたい
☑おしゃれな着圧ソックスを探している



そんなお悩みを、tu-hacciの着圧スリムソックスが解決いたします！



・最大18hPaの力で、程よく引き締め


・かかと部分内側にシリコンシートを搭載で、かかとのうるおいをキープ　


・デイリー使いしやすいシンプルなデザイン


・安心のメイドインジャパン



■丈は選べる2type



太ももまでしっかり引き締める《ロング丈》


ラクに着脱、お洋服の下にも忍ばせやすい《ミドル丈》



使用シーンやライフスタイルに合わせて使い分けができる2種類の丈をご用意しております。



■カラーバリエーション



デイリー使いしやすいシンプルなデザインと、コーデに取り入れやすいベーシックカラーの展開で


普段使いに最適。おしゃれをしながら、毎日頑張るあなたの足をいたわります。



■商品詳細


商品名：着圧スリムソックス


価格：\2,980（税込）～


カラー：ピンクベージュ、チャコールグレー、アッシュブラウン


サイズ：ミドル丈/ロング丈


詳細：


ミドル丈▶https://x.gd/Eh3R9


ロング丈▶https://x.gd/0vInf







tu-hacci(ツーハッチ)について




ブランドコンセプト


Enrich your life.


「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。



tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。



【公式】tu-hacciオフィシャルサイト


https://www.tu-hacci.co.jp/



【公式SNS】


LINE：@tu_hacci


Instagram：@tu_hacci


X（旧Twitter）：＠tu_hacci


tiktok：@tu_hacci_official


Threads：@tu_hacci



【会社概要】


株式会社Water Air（https://waterair.jp/）


本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19


事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売